CISA impulsa una nueva etapa, con inversiones y nuevos servicios en protección pasiva contra incendios

Intervención en la estación de Atocha Almudena Grandes - CISA

(Información remitida por la empresa firmante)

Proyectos como el Salón de Reinos del Museo Nacional del Prado, el Estadio Santiago Bernabéu o la Estación de Atocha Almudena Grandes evidencian el papel cada vez más relevante de la protección pasiva contra incendios en edificios de alto valor arquitectónico, cultural y urbano

Madrid, 15 de abril de 2026.- En un contexto en el que la seguridad en la edificación y el cumplimiento normativo adquieren un papel cada vez más relevante, CISA Control Ignífugo Soluciones Avanzadas S.A. inicia una nueva etapa orientada a fortalecer su posicionamiento en el sector de la arquitectura, la construcción y la industria.



Esta fase de evolución contempla el refuerzo de su capacidad técnica, la optimización de procesos operativos y una apuesta decidida por la consolidación de su marca a través de nuevas iniciativas de comunicación y marketing, así como la progresiva ampliación de su presencia en mercados internacionales.



Con más de veinte años de trayectoria, la compañía se ha especializado en protección pasiva contra incendios, desarrollando soluciones constructivas que permiten limitar la propagación del fuego, preservar la estabilidad de las estructuras y facilitar la evacuación en situaciones de emergencia. Estas actuaciones forman parte esencial de la seguridad integral de los edificios y del cumplimiento de las normativas europeas en materia de protección contra incendios.



CISA ha impulsado un programa de inversiones destinado a reforzar su departamento técnico y mejorar su capacidad de respuesta en proyectos de distinta escala. Este crecimiento se orienta a seguir ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de cada obra, combinando especialización técnica, rigor normativo y una relación cercana con clientes, constructoras y direcciones facultativas.



CISA ha participado en intervenciones en edificios emblemáticos y grandes infraestructuras como la Estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, el Estadio Santiago Bernabéu, el Mercado de Legazpi, el CPD de San Fernando de Henares o la sede corporativa de Bimba y Lola, entre otros proyectos de oficinas, centros comerciales e instalaciones industriales.



A estos proyectos se suma también la participación de la compañía en la protección contra incendios del Salón de Reinos del Museo del Prado, uno de los proyectos de rehabilitación patrimonial más relevantes de España en los últimos años.



La presencia de CISA refleja la confianza que depositan en la compañía constructoras, ingenierías y arquitectos responsables de algunos de los edificios más importantes del país, donde la seguridad estructural frente al fuego es un elemento crítico.



Estos proyectos ponen de manifiesto la importancia de integrar la protección contra incendios desde las primeras fases del proceso constructivo, garantizando tanto la resistencia al fuego de las estructuras como la seguridad de las personas.



En paralelo, la empresa ha incorporado recientemente una nueva solución: el Taller de recubrimientos industriales, que permite aplicar los sistemas de protección antes del montaje en obra.



Esta solución aporta ventajas relevantes para promotores y constructoras, entre ellas un mayor control de calidad en la aplicación, mejores condiciones técnicas de ejecución y una reducción de los tiempos de intervención en obra. Además, facilita la planificación del proyecto y reduce el impacto de estos trabajos en el calendario constructivo.



Desde la compañía destacan que el crecimiento de CISA se basa en combinar rigor técnico, capacidad de adaptación y trato directo con los equipos de obra y dirección.

Contacto

Emisor: CISA

Nombre contacto: Daniel Ricardo Ramírez Gil

Descripción contacto: Comunicación

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