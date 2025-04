Cision anuncia la venta de Help A Reporter Out (HARO) a Featured.com

(Información remitida por la empresa firmante)

CHICAGO, 15 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Cision, líder mundial en inteligencia de medios y soluciones de comunicación, ha dado a conocer hoy la venta de su plataforma Help A Reporter Out (HARO) a Featured.com.

Lanzado originalmente en el año 2008 y adquirido por Cision a través de su fusión con Vocus en 2014, HARO ofrecía desde hace tiempo un servicio que conectaba a periodistas con fuentes expertas. La venta de HARO refleja el enfoque continuo de Cision en el fortalecimiento y la inversión en su conjunto de productos básicos, entre los que se incluyen CisionOne, Brandwatch y PR Newswire (PRN).

"Cision confirma que ya no ofrece los servicios Help A Reporter Out o Connectively como parte de su suite de productos", comentó Jim Daxner, responsable de productos y director de estrategias de Cision. "Estamos centrados en el avance de nuestras plataformas principales - CisionOne, Brandwatch y PRN - que son fundamentales para ofrecer soluciones de comunicación potentes e integradas para nuestros clientes".

Tras el cambio de marca de HARO a Connectively en 2024 y su posterior interrupción, Cision tomó la decisión de ceder el activo a un tercero. Featured.com fue identificado como un socio bien alineado para hacerse cargo de la plataforma.

La transacción permite a Cision concentrar sus recursos y esfuerzos de innovación dentro de su estrategia de plataforma tecnológica central. Con CisionOne, una plataforma de inteligencia de medios de última generación, Brandwatch, líder en inteligencia del consumidor y gestión de medios sociales, y PR Newswire, la mayor red de distribución de comunicados de prensa del mundo, Cision mantiene su compromiso de permitir a los profesionales de la comunicación gestionar y medir eficazmente el impacto en los medios.

Si desea conocer más acerca de las soluciones de Cision visite la página web www.cision.com .

