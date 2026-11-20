(Información remitida por la empresa firmante)

La primera versión se conecta con los agentes de Brandwatch Consumer Research, poniendo Cision Intelligence al servicio de las herramientas y flujos de trabajo compatibles

CHICAGO, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Cision, líder global en inteligencia sobre consumidores y medios, así como en tecnología de la comunicación, ha anunciado hoy el lanzamiento de la primera versión de Cision MCP, que acerca su inteligencia sobre consumidores a las decisiones cotidianas de sus clientes. Este lanzamiento se produce tras la presentación de Cision Intelligence.

Cision MCP utiliza el protocolo Model Context Protocol (MCP) para conectar herramientas y agentes compatibles con la inteligencia especializada de Cision. Esta primera versión se conecta con los agentes de Brandwatch Consumer Research, lo que permite a los equipos analizar las conversaciones de los consumidores, interpretar los hallazgos y mantenerse al tanto de los cambios que resultan relevantes para su negocio.

"Los clientes deberían poder explorar una cuestión importante en el momento y lugar en que esta surja", afirmó Jeff Mullins, director de tecnología de Cision. "Cision MCP integra nuestra inteligencia especializada en herramientas y flujos de trabajo compatibles, comenzando por Brandwatch Consumer Research. Nuestra base de IA compartida nos permite ampliar este acceso a medida que desarrollamos más funcionalidades en todo el ecosistema de Cision".

De una duda empresarial a una decisión mejor fundamentada

Esta primera versión ofrece cuatro funcionalidades a través de Cision MCP:

Gestión de consultas: Céntrese en las cuestiones que son relevantes para su negocio.

Céntrese en las cuestiones que son relevantes para su negocio. Perspectivas rápidas: Explore las conversaciones de los consumidores e investigue las necesidades emergentes.

Explore las conversaciones de los consumidores e investigue las necesidades emergentes. Perspectivas y resúmenes: Interprete los hallazgos y fundamente sus próximas decisiones.

Interprete los hallazgos y fundamente sus próximas decisiones. Alertas: Manténgase informado en relación a los cambios que puedan requerir de una respuesta.

Para un equipo que analiza las reacciones ante el lanzamiento de un producto, estas funcionalidades permiten explorar los temas de conversación de los consumidores, comprender las dudas recurrentes y realizar un seguimiento de la evolución de dicha conversación. Esta información puede servir de base para definir el siguiente mensaje del equipo o poner de relieve algún aspecto que requiera una atención más detallada.

Los clientes pueden utilizar Cision MCP junto con Brandwatch Consumer Research, lo que les proporciona una vía adicional para aprovechar su inteligencia dentro de los entornos compatibles.

Una única conexión, mayores posibilidades.

Cision Intelligence reúne los datos especializados, la experiencia y las capacidades de IA de Cision, sobre una base común diseñada para ser reutilizada en todas sus soluciones, así como en herramientas y agentes externos compatibles.

Cision tiene previsto ampliar rápidamente el acceso a MCP a través de sus otras soluciones. La incorporación de nuevos agentes aportará más funcionalidades a los flujos de trabajo de los clientes, al tiempo que, con el tiempo, se desarrollarán conexiones más amplias entre los distintos productos.

La primera versión permite a los clientes acceder a los agentes de Brandwatch Consumer Research. El acceso a productos y capacidades adicionales se irá comunicando a medida que estén disponibles.

Explore Cision MCP

Explore las primeras capacidades de Cision Intelligence disponibles a través de Cision MCP en cision.com/cision-mcp/

Los productos existentes siguen estando disponibles, lo que ofrece a los clientes la opción de continuar trabajando con las soluciones que utilizan actualmente.

Acerca de Cision Cision es líder mundial en inteligencia de consumidores y medios, así como en soluciones de comunicación e interacción. Proporcionamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales las herramientas que necesitan para destacar en el mundo actual impulsado por los datos.

Nuestra amplia experiencia, alianzas exclusivas de datos y productos galardonados, como CisionOne, Brandwatch, Trajaan y PR Newswire, permiten a más de 75.000 empresas y organizaciones, incluyendo el 84 % de las empresas Fortune 500, ver y ser vistos, comprender y ser comprendidos por las audiencias que más les importan.

Contacto para medios: Cision Public Relations CisionPR@cision.com

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