Cision presenta el informe "Inside PR 2026"

-Cision presenta "Inside PR 2026": El informe definitivo sobre tendencias de RR.PP., adopción de IA y el futuro de las comunicaciones

Un nuevo estudio revela cómo los equipos de RR.PP. se están adaptando a la escasez de recursos, la fragmentación de los medios y la creciente transición hacia la IA y el impacto medible.

CHICAGO, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Cision, líder global en inteligencia de consumo y medios, publicó hoy Inside PR 2026: Trends, Challenges, and What's Next, un estudio pionero que examina cómo los equipos de RR.PP. están respondiendo a uno de los períodos más transformadores que la industria ha vivido en décadas. Basándose en la experiencia de casi 600 profesionales de RR.PP. de EE.UU. y el Reino Unido, el informe destaca una profesión que equilibra tradición y transformación: la creatividad y la narración siguen siendo fundamentales, incluso cuando la agilidad, el dominio de la IA y un claro impacto empresarial definen cada vez más el éxito.

Una industria en transición y una brecha de agilidad que frena el progreso

El informe revela una profesión que opera bajo presión constante. El 60 % de los equipos de relaciones públicas menciona el panorama mediático en constante cambio como su mayor desafío, y el 58 % señala la presión de recursos. Los equipos de agencias sienten esta presión con mayor intensidad que sus homólogos de equipos internos: el 71 % señala la fragmentación de los medios como un obstáculo importante, lo que subraya cómo el comportamiento y los formatos de los periodistas siguen evolucionando.

Estas presiones influyen directamente en la percepción que tienen los equipos ágiles de ser. Si bien uno de cada tres ejecutivos describe su organización como "extremadamente ágil", solo el 14 % de los empleados está de acuerdo. Las barreras estructurales, como el tamaño del equipo y el diseño organizacional (63 %), junto con las aprobaciones lentas (53 %), son los principales factores que frenan el progreso de los equipos.

En conjunto, los hallazgos apuntan a una profesión con ambición no escasa, pero limitada por la infraestructura. La oportunidad para 2026 es clara: la agilidad requiere inversión, simplificación de procesos y un mejor acceso a información en tiempo real, no solo intención.

Lo más importante en 2026: Conocimiento, ROI e Ingresos

El conocimiento de marca sigue siendo la principal prioridad de las RR.PP., según el 36 % de los encuestados. Sin embargo, los datos muestran un claro cambio hacia resultados comerciales medibles en la alta dirección. Los ejecutivos (32 %) y las agencias (33 %) se centran mucho más en los ingresos y el ROI, mientras que los equipos internos y los no ejecutivos aún priorizan considerablemente el conocimiento de marca, con alrededor del 40 % considerándolo su principal prioridad.

En conjunto, los hallazgos apuntan a una creciente brecha de alineación, con los líderes senior presionando por resultados medibles y los equipos de primera línea anclados en la construcción de marca.

La IA se posiciona como el centro de los flujos de trabajo de relaciones públicas

Una de las tendencias más destacadas en Inside PR 2026 es la rápida integración de la IA en las actividades de relaciones públicas. El 91 % de los profesionales afirma utilizar IA generativa como parte de su flujo de trabajo: el 73 % la aplica a la generación de ideas y el 68 % la utiliza para la redacción y el perfeccionamiento de contenido. La IA también está transformando la recopilación y el análisis de datos: el 40 % utiliza la monitorización de medios basada en IA y casi un tercio recurre a herramientas de generación de informes basadas en IA.

Sin embargo, los datos dejan algo claro: a pesar de la creciente presencia de la IA en las RR.PP., el factor humano sigue siendo fundamental en la profesión. La narración de historias se citó como la habilidad más demandada para 2026 (59%), seguida de las relaciones con los medios, la planificación estratégica y la capacidad de interpretar datos para guiar la toma de decisiones; habilidades que, en última instancia, dependen de la interpretación humana, el contexto y la discreción estratégica.

El nuevo manual de RR.PP.: Creatividad, inteligencia y tecnología trabajando juntas

La evolución de las RR.PP. se define cada vez más por la combinación de habilidad y capacidad. El monitoreo de medios sigue siendo la herramienta más utilizada por los equipos, lo que respalda un enfoque más analítico de la gestión narrativa. Mientras tanto, las habilidades que los equipos de RR.PP. valoran se están volviendo más multidisciplinarias, combinando la narración creativa con la alfabetización de datos, la agilidad estratégica y la colaboración interfuncional.

En conjunto, estos cambios apuntan hacia un modelo de comunicación más adaptable, basado en el conocimiento y basado en IA.

"Inside PR 2026 muestra una profesión en profunda evolución", afirmó Guy Abramo, consejero delegado de Cision. "Los equipos de RR.PP. se enfrentan al reto de avanzar con mayor rapidez, demostrar su impacto e integrar la IA de forma responsable, sin dejar de ofrecer la creatividad y la maestría narrativa que hacen que las comunicaciones sean significativas. Los equipos que puedan combinar el conocimiento humano con la automatización inteligente definirán la próxima era de las RR.PP.".

El informe completo Inside PR 2026, que incluye análisis más profundos, análisis por roles y recomendaciones prácticas para los equipos de RR.PP., ya está disponible.

Acerca de Cision

Cision es líder mundial en inteligencia de consumo y medios, engagement y soluciones de comunicación. Equipamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales con las herramientas necesarias para destacar en el mundo actual, impulsado por los datos. Nuestra amplia experiencia, nuestras exclusivas alianzas de datos y nuestros productos galardonados, como CisionOne, Brandwatch, y PR Newswire, permiten a más de 75.000 empresas y organizaciones, incluyendo el 84% de las de la lista Fortune 500, ver y ser vistas, comprender y ser comprendidas por sus audiencias más importantes.

