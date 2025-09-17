CisionOne amplía su plataforma impulsada por IA con información instantánea mejorada e inteligencia social

(Información remitida por la empresa firmante)

Las actualizaciones innovadoras unifican la distribución tradicional de comunicados de prensa en redes sociales y en los medios de comunicación, lo que proporciona a los equipos de relaciones públicas formas más rápidas e inteligentes de filtrar el ruido, responder en tiempo real y demostrar el impacto

CHICAGO, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cision, líder mundial en soluciones de inteligencia de consumo y medios, anunció hoy dos importantes actualizaciones para su plataforma CisionOne: paneles de control mejorados de Instant Insights y una inteligencia social ampliada de CisionOne. En conjunto, estas innovaciones sirven para proporcionar una solución más unificada, basada en IA, con el fin de que los equipos de relaciones públicas monitoreen conversaciones, gestionen la reputación, distribuyan comunicados de prensa y demuestren su impacto, todo desde un solo lugar.

Durante años, los equipos de relaciones públicas se han enfrentado a herramientas fragmentadas, datos aislados y plataformas diseñadas para profesionales del marketing, no para comunicadores. El resultado: visiones desconectadas de la distribución de comunicados en redes sociales, medios tradicionales y medios de comunicación, tiempos de respuesta más lentos ante las crisis y una lucha constante por demostrar el retorno de la inversión (ROI).

CisionOne, la única plataforma de comunicaciones de extremo a extremo impulsada por IA de la industria, aborda directamente estos desafíos con:

Filtrado y personalización avanzados : Aplique filtros potentes al instante y personalice paneles con opciones flexibles para centrarse en la cobertura más importante.

: Aplique filtros potentes al instante y personalice paneles con opciones flexibles para centrarse en la cobertura más importante. Análisis granular : Explore en profundidad gráficos y métricas para descubrir la historia detrás de las cifras.

: Explore en profundidad gráficos y métricas para descubrir la historia detrás de las cifras. Centro de información : Cree, organice y comparta la cobertura mediática en un solo lugar, facilitando la colaboración como nunca.

: Cree, organice y comparta la cobertura mediática en un solo lugar, facilitando la colaboración como nunca. Paneles interactivos compartibles : Colaboración fluida con paneles interactivos para las partes interesadas, incluso para quienes no tienen acceso a CisionOne.

: Colaboración fluida con paneles interactivos para las partes interesadas, incluso para quienes no tienen acceso a CisionOne. Tradicional, redes sociales y distribución en una sola vista : Acceda a un panel unificado que combina la cobertura tradicional, las conversaciones en redes sociales y el rendimiento de los comunicados de prensa para obtener una visión completa en tiempo real.

: Acceda a un panel unificado que combina la cobertura tradicional, las conversaciones en redes sociales y el rendimiento de los comunicados de prensa para obtener una visión completa en tiempo real. Funciones sociales mejoradas: Nuevas integraciones con Instagram y LinkedIn (próximamente con una API de TikTok), además de flujos de trabajo más completos para escuchar, publicar y generar interacción.

"Los equipos de relaciones públicas se enfrentan a retos únicos que las herramientas centradas en el marketing no resuelven, desde la gestión de crisis hasta la medición del verdadero valor de los medios ganados", afirmó Jim Daxner, director de producto de Cision. "Con estas innovaciones impulsadas por IA, hemos creado la única plataforma de comunicaciones que integra los medios tradicionales, la inteligencia social y la distribución de comunicados de prensa, lo que permite a nuestros clientes actuar con mayor rapidez, demostrar su impacto y proteger su reputación en tiempo real".

CisionOne ahora se destaca como la única plataforma de comunicaciones de extremo a extremo donde la inteligencia social, los conocimientos de los medios tradicionales y la difusión y distribución de periodistas conviven, agilizando los flujos de trabajo y posibilitando estrategias más inteligentes e impactantes.

Para más información, visite https://www.cision.com/lp/next-level-pr-strategy/.

