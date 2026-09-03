(Información remitida por la empresa firmante)

- CityUHK (Dongguan) celebra la ceremonia de inauguración de 2026, conmemorando el rápido crecimiento transfronterizo en la Gran Área de la Bahía

DONGGUAN, China, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Universidad de la Ciudad de Hong Kong (Dongguan) celebró su ceremonia de graduación inaugural de 2026 el 2 de septiembre de 2026, dando la bienvenida a la tercera promoción de más de 1.300 estudiantes. La ceremonia tuvo lugar tan solo unos meses después de que la CityUHK (Dongguan) celebrara la graduación de su primera promoción de máster en junio de 2026, lo que pone de manifiesto la impresionante trayectoria de desarrollo de la institución desde su inauguración oficial en 2024.

La promoción de 2026 de estudiantes de pregrado presenta nuevas mejoras en los estándares de admisión y en la calidad académica general. La CityUHK (Dongguan) atrae a estudiantes de alto rendimiento de diversas regiones de China continental, y muchos de los admitidos demuestran un desempeño académico sobresaliente y un gran potencial creativo, incluyendo ganadores de las Olimpiadas Nacionales de Ciencias.

La universidad ha ampliado la captación de estudiantes de grado procedentes de Hong Kong, Macao y Taiwán, al tiempo que da la bienvenida a un grupo más diverso de estudiantes internacionales de todo el mundo, lo que mejora aún más el ambiente de aprendizaje global del campus.

Reconocida sistemáticamente como la universidad más internacional del mundo por THE, CityUHK cuenta con una presencia global que abarca instituciones académicas de primer nivel. Su campus de Dongguan ha experimentado un desarrollo acelerado y ha establecido alianzas estratégicas con más de 40 instituciones globales de excelencia, entre las que se incluyen la Universidad de Cambridge, el University College London, la UC Berkeley y la Universidad de Utrecht.

Los programas de maestría de CityUHK (DG) también han demostrado ser altamente competitivos y atractivos en 2026. La universidad ha recibido solicitudes de egresados destacados, incluyendo graduados de la Universidad de Pekín, la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Fudan. Asimismo, atrae talento de instituciones de renombre mundial como la Universidad de Hong Kong, el Imperial College de Londres, la Universidad Tecnológica de Nanyang, la Universidad de California, Berkeley y la Universidad de Melbourne, lo que evidencia su creciente reconocimiento internacional entre los académicos emergentes.

Reuniendo orígenes culturales diversos y perspectivas novedosas, los nuevos estudiantes compartieron sus primeras impresiones y expectativas al comenzar sus estudios de pregrado y posgrado en CityUHK (Dongguan).

Meerim, originaria de Kirguistán, eligió CityUHK (Dongguan) por su excelente reputación académica y su ambiente universitario inclusivo. "CityUHK es una de las mejores universidades de Asia. Tiene la comunidad más internacional y su campus (Dongguan) es muy dinámico y acogedor". Se lleva muy bien con su compañera de habitación, lo que la hace sentir feliz y a gusto en su nuevo campus.

Osman, un estudiante de primer año de Kazajistán, está profundamente impresionado por el diseño moderno y la distribución ecológica del campus. "El campus luce impecable. Además, es muy verde, y puedo apreciar cómo CityUHK (Dongguan) integra el entorno natural con un diseño arquitectónico moderno, creando un ambiente agradable para estudiar y vivir". También destacó que los estudiantes locales son amables y curiosos con los estudiantes internacionales, y que se acercan activamente a los recién llegados al campus para interactuar con ellos.

La ceremonia reunió a un distinguido grupo de invitados y líderes universitarios, entre ellos ZHOU Yu, miembro de la Academia China de Ingeniería y vicepresidente de la Asociación China de Educación Superior; YU Yang, subsecretario general de la Asociación China de Educación para el Intercambio Internacional; CHUNG Shui ming, vicerrector de CityUHK y presidente honorario de la Fundación Educativa de CityUHK (Dongguan); Michael NGAI, presidente del Consejo de CityUHK; Chun-Sing LEE, presidente interino de CityUHK y presidente de la Junta Directiva de CityUHK (Dongguan); DUAN Baoyan, miembro de la Academia China de Ingeniería y presidente de CityUHK (Dongguan); así como Tayyeb Shah, vicepresidente y presidente designado de la Asociación Europea para la Educación Internacional (EAIE). Al evento asistieron invitados, profesores y estudiantes de nuevo ingreso, y fue presidido por Lu Chun, presidente ejecutivo de CityUHK (Dongguan) y vicepresidente de CityUHK.

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