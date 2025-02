La ciudad de Almería fue escenario de la 1ª edición de iAutomation, un encuentro organizado por iArchiva

(Información remitida por la empresa firmante)

Almería, 21 de febrero de 2025.- La ciudad de Almería fue el escenario de la primera edición de iAutomation, un encuentro especializado en Inteligencia Artificial (IA) y transformación digital que reunió ayer a directivos y responsables tecnológicos de empresas líderes nacionales

Organizado por iArchiva y patrocinado por Zucchetti Spain y Telefónica, el evento tuvo lugar en el Hotel Catedral de Almería y congregó a CEOs, CIOs de empresas de referencia para debatir sobre los retos actuales y las oportunidades que la IA ofrece en sectores estratégicos como la banca, agroindustria, biotecnología, retail, construcción y tecnología.



La jornada fue presentada y moderada por Arturo Ferreira, fundador de iArchiva, quien también participó activamente en la mesa redonda central del evento.



Debates clave sobre IA y transformación digital

El programa del evento incluyó ponencias de expertos de referencia en el sector tecnológico y empresarial:



• Carlos Marín (Head of Innovation in Digital Services, Telefónica España) – "Innovación disruptiva: Startups y el futuro de la IA"



• Rubén Rodríguez (Director de Talento y Cultura, Grupo Cajamar) – "La IA en el mundo de las personas, ¿fortaleza o debilidad?"



• Justino Martínez (CEO, Zucchetti Spain) y Jaime Rodríguez (Director HR Software, Zucchetti Spain) – "Zucchetti, building innovation to improve your life"



• David Hurtado (Innovation Lead, Microsoft) – "IA aplicada a la empresa"



• Francisco Bermúdez (Founder, Beyond Seeds Biotech Group) – "IA: acelerando el desarrollo de nueva biodiversidad"



• Fernando Ruiz (Director de Operaciones Payroll, Zucchetti Spain) y Carlos Castellanos (Director Desarrollo de Negocio, Zucchetti Spain) – "IA Generativa en aplicaciones de Zucchetti. Caso práctico NOMINA ALTAI"



• Eloy Jiménez (Director de Transformación Digital, Hozono Global) – "IA & Cía en Facilities para Servicios Públicos"



• Diana Melero (Directora de Innovación Sur, Telefónica España) – "Hubs de innovación: El papel de la IA en el impulso a startups"



Uno de los puntos clave del evento fue la mesa redonda sobre "Desafíos y oportunidades de la IA", donde se analizaron los principales retos para la adopción efectiva de la Inteligencia Artificial en las empresas. Moderada por Arturo Ferreira, contó con la participación de:



• Cayetano Torres (Magical Analytics)



• Carlos Baena (Agencia Digital de Andalucía)



• Arturo Ferreira (iArchiva)



Empresas líderes y espacios de networking

El foro reunió a representantes de empresas destacadas como Grupo Cajamar, Unicaja, Agroponiente, Makito, Hawkers Group, Beyond Seeds Biotech Group y Hozono Global, entre otras, consolidándose como un punto de encuentro clave para el intercambio de conocimientos y la creación de sinergias empresariales.



Además de las ponencias, los asistentes participaron en espacios de networking, una ruta turística por el casco histórico de Almería y una cena VIP, favoreciendo un ambiente propicio para la colaboración empresarial.



iAutomation se consolida como espacio de referencia para la IA

Con esta primera edición, iAutomation se posiciona como un foro estratégico para explorar las oportunidades que la Inteligencia Artificial ofrece en la transformación digital de las organizaciones. La buena acogida del evento y la calidad de los debates refuerzan su papel como plataforma para conectar a líderes empresariales y tecnológicos en futuros encuentros.



Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, una facturación de 2.000 millones de euros en 2023 (proforma), más de 700.000 clientes, -9.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.



Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.



Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en España a través de Zucchetti Spain. Con más de 35 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI de nuestro país, donde cuenta con 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 22 millones de euros en 2023 y más de 4.000 clientes.



Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, programación y planificación de la producción; gestión de RR.HH., nómina, movilidad y espacios de trabajo; software para asesorías y despachos profesionales, soluciones de automatización documental, ciberseguridad y software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista.



Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2023, "Premio Mejor Software de Gestión Empresarial" (XXIII Premios Byte TI); en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial); y en 2021 "Premio Innovación en Desarrollo de Software" (Asociación Europea de Economía y Competitividad).



