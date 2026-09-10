LA CIUDAD DE CHICAGO RELANZA "THE BIG JUMP" Y AMPLÍA LA PARTICIPACIÓN A 750 NADADORES (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-LA CIUDAD DE CHICAGO SE ASOCIA CON LA TRAVESÍA A NADO POR EL RÍO CHICAGO PARA RELANZAR "THE BIG JUMP" Y AMPLÍA LA PARTICIPACIÓN A 750 NADADORES

La travesía a nado por el río Chicago, presentada por la ciudad de Chicago y el alcalde Brandon Johnson, regresa del 18 al 20 de septiembre con atletas olímpicos, paralímpicos, atletas internacionales y líderes civiles, incluido el alcalde de Dublín, que se unirán a los habitantes de Chicago para celebrar la transformación del río.

CHICAGO, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La travesía a nado por el río Chicago, presentada por la ciudad de Chicago y el alcalde Brandon Johnson, traerá de vuelta The Big Jump y ampliará la participación de 2026 a 750 nadadores cualificados. Las inscripciones ya están abiertas para ambos eventos en ChicagoRiverSwim.org.

El evento The Big Jump dará inicio al fin de semana el viernes 18 de septiembre, brindando a los participantes registrados una oportunidad única y autorizada para entrar al río mientras se recaudan fondos para la investigación de la ELA y la educación de natación para jóvenes. El alcalde Johnson será el maestro de ceremonias, acompañado por atletas olímpicos y paralímpicos de Estados Unidos y otros países, incluyendo al medallista de oro olímpico neerlandés Maarten van der Weijden y al campeón mundial checo de natación en hielo Max Munson, junto con líderes civiles internacionales como el alcalde de Dublín, Daryl Barron, y personalidades destacadas de Chicago como la leyenda de los Chicago Bears, Charles Tillman, y el productor y DJ ganador del premio GRAMMY, White Shadow.

"El río Chicago pertenece a toda la ciudad, y The Big Jump es una poderosa manera de celebrar los logros de nuestra ciudad", dijo el alcalde Brandon Johnson. "Durante generaciones, los habitantes de Chicago han trabajado para restaurar este río y reconectar a nuestras comunidades con él. Este septiembre, personas de toda nuestra ciudad y de todo el mundo tendrán la oportunidad de experimentar el río de una manera completamente nueva, al tiempo que apoyan la investigación sobre la ELA y garantizan que más jóvenes tengan acceso a educación sobre natación y seguridad acuática que puede salvarles la vida".

El Big Jump retoma un evento que se celebró por primera vez en 2017, cuando la comisionada del condado de Cook, Josina Morita, y la organización Friends of the Chicago River reunieron a funcionarios públicos en Chinatown para un salto autorizado al río. El evento celebró los avances en la restauración del río y demostró un compromiso compartido para que el sistema fluvial Chicago-Calumet sea seguro para nadar y accesible para todos.

La Travesía a Nado por el Río Chicago, presentada por la ciudad de Chicago y el alcalde Brandon Johnson, es un evento benéfico en aguas abiertas que se lleva a cabo a lo largo del cauce principal del río Chicago. Lanzada en 2025, la primera edición reunió a 263 nadadores en el río para la primera travesía a nado organizada en aguas abiertas de Chicago en 98 años y atrajo la atención internacional hacia la transformación del río en la ciudad.

"El año pasado demostró que la natación podía regresar al río Chicago y convertirse en algo significativo para toda la ciudad", dijo Doug McConnell, fundador de A Long Swim y Chicago River Swim. "Este año, estamos creando más maneras para que la gente forme parte de esta experiencia, desde abrir The Big Jump al público hasta dar la bienvenida a más nadadores. Cada participante nos ayudará a recaudar fondos cruciales para la investigación de la ELA y a proporcionar educación sobre natación que puede salvar vidas a más niños de Chicago".

La Travesía a Nado del Río Chicago de este año se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre. La ciudad de Chicago ha ampliado el número de participantes de 500 a 750 nadadores cualificados, reabriendo las inscripciones para un número limitado de participantes en las pruebas de una y dos millas.

Esta ampliación del fin de semana refleja décadas de inversión, promoción, investigación y colaboración que han mejorado la calidad del agua y transformado el río Chicago en uno de los activos recreativos y cívicos más importantes de la ciudad. Este progreso ha sido impulsado por la ciudad de Chicago, el Distrito Metropolitano de Recuperación de Agua del Gran Chicago, Friends of the Chicago River, Current, el Acuario Shedd, el Distrito de Parques de Chicago y muchos otros socios públicos, organizaciones sin ánimo de lucro y comunitarias. La calidad del agua se monitoreará de cerca antes y durante todo el fin de semana, incluyendo pruebas realizadas por expertos en calidad del agua de la Universidad de Illinois en Chicago.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONALAtletas olímpicos y paralímpicos, nadadores de élite y líderes civiles de Chicago, de todo Estados Unidos y del resto del mundo se reunirán para el Swim Weekend. Participarán atletas y líderes civiles procedentes de los Países Bajos, México, la República Checa e Irlanda. Su participación refleja un compromiso compartido con la importancia vital de aprender a nadar y la solidaridad global para proteger, restaurar y reconectar a las personas con los ríos y las vías fluviales urbanas.

La medallista de plata olímpica estadounidense Maritza Correia McClendon participará en ambos eventos en representación de la USA Swimming Foundation. Siendo la primera mujer afroamericana en formar parte del equipo olímpico de natación de Estados Unidos, destacará la colaboración de la Fundación con Chicago River Swim y su compromiso compartido para ampliar el acceso a clases de natación que salvan vidas y a la educación sobre seguridad acuática.

"La Travesía a Nado del Río Chicago es más que una experiencia inolvidable a través de uno de los ríos más emblemáticos de nuestra nación; es una oportunidad para generar un impacto duradero", dijo Correia McClendon. "Me enorgullece apoyar su colaboración con la USA Swimming Foundation, ayudando a más niños y familias de Chicago a adquirir habilidades de salvamento que les servirán para toda la vida".

El tres veces olímpico estadounidense y medallista de oro olímpico Blake Pieroni competirá en la prueba de natación de una milla el domingo. Originario de Chesterton, Indiana, Pieroni ganó el oro olímpico como miembro de los equipos de relevos 4x100 metros estilo libre de EE.UU. en 2016 y 2020.

El medallista de oro olímpico neerlandés Maarten van der Weijden viajará desde los Países Bajos para representar a su país y participará en The Big Jump el viernes. Sobreviviente de leucemia y ganador del oro olímpico en natación en aguas abiertas, desde entonces ha utilizado extraordinarias travesías a nado de resistencia para recaudar millones para la investigación del cáncer. La conexión de Chicago con la natación urbana europea se extiende más allá de los participantes de este año. El fundador de Swim, Doug McConnell, se inspiró en la relación de Ámsterdam con sus vías fluviales y en el éxito de la Amsterdam City Swim, que demostró cómo una vía fluvial urbana podía convertirse en el centro de un evento comunitario de talla mundial. McConnell suele mencionar esa inspiración como parte de su visión para traer una travesía a nado fluvial a Chicago.

El nadador olímpico mexicano Jorge Andrés Iga César representará a México en The Big Jump el viernes. Iga César compitió en los Juegos de París 2024 y ostenta el récord nacional de México en los 200 metros estilo libre. Ha ganado cuatro medallas en los Juegos Panamericanos, incluyendo una de plata, y 19 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La dos veces paralímpica estadounidense y medallista de plata en Tokio, Ahalya Lettenberger, participará en el Big Jump y competirá en la prueba de natación de una milla. Nacida en Chicago, Lettenberger comenzó a nadar a los 11 años y representó a Estados Unidos en los Juegos Paralímpicos de Tokio y París.

La medallista de plata paralímpica, Grace Nuhfer, participará en el Big Jump el viernes. Esta nativa de Indiana ganó la plata en los Juegos de París 2024 en los 100 metros mariposa S13 antes de convertirse en campeona mundial de la prueba en 2025. También obtuvo dos medallas de bronce en Campeonatos Mundiales en estilo libre.

El actual campeón mundial de natación en hielo, Max Munson, participará en el Big Jump el viernes y competirá en la prueba de natación de una milla. Munson se unirá al evento desde Praga, República Checa. Nadador consumado en piscina, aguas abiertas y natación en invierno, es el actual campeón mundial juvenil de natación en hielo en los 50 y 100 metros estilo libre y ha establecido múltiples récords checos en estilo libre.

El fin de semana también contará con la presencia de líderes civiles internacionales, incluido el alcalde de Dublín, Daryl Barron, quien viajará a Chicago para participar en la travesía a nado del río Chicago. Funcionarios electos, celebridades, líderes civiles y otros invitados especiales también participarán, y próximamente se anunciarán más nombres.

"Dublín y Chicago comparten una fuerte conexión histórica y cultural, y me complace estar en Chicago para participar en la Travesía a Nado del Río Chicago", declaró el alcalde de Dublín, Daryl Barron. "En Dublín, nuestra Travesía Anual a Nado del Liffey reúne a aproximadamente 300 nadadores que recorren el corazón de la ciudad en un desafío único. Los ríos son una parte importante de la vida de una ciudad, y tanto Chicago como Dublín son pioneras en su promoción como valiosos recursos cívicos para el disfrute de sus habitantes. Espero con interés participar en la Travesía a Nado del Río Chicago y compartir lo aprendido en Dublín".

CÓMO PARTICIPAR EN THE BIG JUMPHabrá un número limitado de plazas disponibles para el público en The Big Jump. El coste de participación es de 500 dólares por saltador, y lo recaudado se destinará a la investigación de la ELA y a la educación de natación para jóvenes. Los participantes que recauden 1.000 dólares o más podrán traer un invitado al evento; los invitados no participarán en el salto.

Los participantes entrarán al río en grupos pequeños durante la mañana. Cada saltador inscrito recibirá una boya de natación personal, una bata, una camiseta conmemorativa, almuerzo y una bolsa de obsequios. Las inscripciones están disponibles en chicagoriverswim.org.

CÓMO PARTICIPAR EN THE CHICAGO RIVER SWIMLa prueba de natación está abierta a nadadores cualificados que participen en la prueba de una o dos millas. Con la ampliación del número de participantes a 750 nadadores, ahora hay un número limitado de plazas adicionales disponibles. Los nadadores cualificados interesados en participar pueden consultar los requisitos y solicitar plaza en chicagoriverswim.org.

ABC7 CHICAGO LIVESTREAMABC7 Chicago transmitirá en vivo la travesía a nado el domingo 20 de septiembre, de 6:30 a 10:00 a.m. Presentada por Greg Dutra y Jasmine Minor, la transmisión mostrará a los nadadores participando en pruebas de una y dos millas a lo largo del cauce principal del río Chicago e incluirá entrevistas con atletas, líderes civiles y otros invitados especiales durante toda la mañana. El público puede ver la transmisión en ABC7Chicago.com, Disney+ en la pestaña "En vivo" seleccionando ABC7 Chicago, y en las aplicaciones ABC7's Connected TV para Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV y Roku.

NADANDO CON UN PROPÓSITOEl fin de semana de la Travesía a Nado del Río Chicago recauda fondos para la investigación de la ELA a través de A Long Swim y apoya la enseñanza de natación y la educación sobre seguridad acuática para niños en comunidades desfavorecidas de Chicago. McConnell fundó A Long Swim tras perder a su padre y a su hermana a causa de la ELA. Desde entonces, la organización ha recaudado más de 3,5 millones de dólares para impulsar la investigación colaborativa sobre la ELA.

El fin de semana también será un momento emotivo para la comunidad de la ELA. A través de ALS United, A Long Swim se puso en contacto con Jeff Birkels, quien vive con ELA. Durante la Travesía a Nado del Río Chicago del domingo, el nadador Paul Sommer remolcará a Birkels en una balsa durante todo el recorrido de dos millas, brindándole una oportunidad extraordinaria de disfrutar del río junto a los nadadores que apoyan la lucha contra la enfermedad.

ACERCA DE THE CHICAGO RIVER SWIM PRESENTADO POR LA CIUDAD DE CHICAGO Y EL ALCALDE BRANDON JOHNSONLa Travesía a Nado del Río Chicago, presentada por la Ciudad de Chicago y el alcalde Brandon Johnson, es un evento benéfico en aguas abiertas que reúne a nadadores, activistas, líderes civiles, socios ambientales y miembros de la comunidad para celebrar el Río Chicago y su extraordinaria transformación. La Ciudad de Chicago y el alcalde Brandon Johnson son los patrocinadores principales, lo que refleja el liderazgo de la ciudad en la restauración del río y la ampliación del acceso público seguro a sus vías fluviales. Su apoyo permitió que un evento de esta magnitud se llevara a cabo en el centro de la ciudad, reforzando la transformación del río y consolidando la Travesía a Nado del Río Chicago como una tradición cívica en auge. Lanzada en 2025, la Travesía marcó un momento histórico al ser la primera travesía a nado organizada en aguas abiertas en el Río Chicago en 98 años. El evento celebra décadas de inversión ambiental, liderazgo político y esfuerzo comunitario que han hecho del río un lugar seguro para el contacto humano y han renovado su uso público. Creada por A Long Swim, la travesía a nado por el río Chicago recauda fondos cruciales para la investigación de la ELA y amplía el acceso a la educación en natación y la seguridad acuática para jóvenes de comunidades desfavorecidas, al tiempo que posiciona al río Chicago como un bien cívico compartido y un símbolo del progreso ambiental de Chicago. Para más información, visite ChicagoRiverSwim.org.

ACERCA DE A LONG SWIMA Long Swim es una organización ánimo fines de lucro que diseña y gestiona eventos de natación en aguas abiertas para recaudar fondos para la investigación de la ELA. Fundada por los hermanos Doug McConnell y Ellen McConnell Blakeman tras el fallecimiento de su padre a causa de la ELA, y después de que Ellen fuera diagnosticada con la enfermedad, la organización ha recaudado más de 3,5 millones de dólares para la investigación de la ELA en el Laboratorio Ozdinler de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. Doug, un nadador de maratón de talla mundial, ha conquistado algunas de las aguas más desafiantes del mundo, como el Canal de la Mancha, la Isla de Manhattan, el Canal de Catalina y el Canal de Molokai, utilizando su talento para recaudar fondos en la lucha contra la ELA.

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