Ciudad Ho Chi Minh amplía sus zonas de desarrollo y refuerza la conectividad diplomática local

(Información remitida por la empresa firmante)

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La ciudad de Ho Chi Minh reafirma su posición como puerta de enlace para conectar recursos globales y fortalecer la diplomacia local mediante la exitosa organización del 3er Ho Chi Minh City Friendship Dialogue (FD 2026), celebrado del 10 al 12 de septiembre en Vung Tau Ward.

Las iniciativas de diplomacia urbana ganan impulso en la comunidad internacional

Bajo el lema Diplomacia urbana: motor de innovación y desarrollo sostenible, el evento de este año reúne a líderes de numerosas localidades extranjeras y organizaciones internacionales para compartir perspectivas estratégicas sobre la diplomacia local y un enfoque proactivo hacia la integración internacional. En la Conferencia de Alcaldes, los participantes debatieron y consensuaron la importancia de aprovechar la diplomacia local para atraer recursos tecnológicos y talento, con el objetivo de construir un ecosistema urbano moderno y fomentar un crecimiento sostenible. Asimismo, las localidades participantes propusieron diversas soluciones para incentivar a las empresas a invertir en investigación y desarrollo (I+D), comercializar los resultados de la innovación y fortalecer el papel de los gobiernos locales en el impulso de la cooperación portuaria y el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad de nueva generación.

Un resultado destacado fue el respaldo de los participantes a una iniciativa para estudiar un mecanismo de cooperación multilateral a nivel de ciudades en materia de puertos marítimos. El objetivo es crear un foro periódico para intercambiar experiencias, compartir datos, ampliar las conexiones y la coordinación entre puertos, así como abrir mercados y conectar cadenas de suministro para cumplir con los estándares de sostenibilidad de nueva generación.

Un nuevo perfil para una ciudad con puertos de aguas profundas

Desde el 1 de julio de 2025, tras su fusión con Binh Duong y Ba Ria - Vung Tau, la ciudad de Ho Chi Minh ha iniciado una nueva etapa de desarrollo, abarcando una superficie superior a los 6.770 km y albergando una población de más de 14 millones de habitantes. La ciudad ampliada integra tres de los polos de crecimiento más dinámicos de Vietnam: un centro financiero, comercial, de servicios y de ciencia y tecnología en el núcleo urbano; una base de fabricación industrial de alta tecnología en la zona de Binh Duong; y un sistema portuario de aguas profundas, economía marítima, sector energético y turismo costero en la zona de Vung Tau. Este espacio de desarrollo ampliado se ve reforzado por un importante marco jurídico, que incluye la Ley de Desarrollo Urbano aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de agosto de 2026 y la Resolución nº 09-NQ/TW del Buró Político, de fecha 19 de mayo de 2026, sobre la construcción y el desarrollo de la ciudad de Ho Chi Minh en la nueva era; dicha resolución establece objetivos GRDP per cápita de 14.000 dólares para 2030 y 75.000 dólares para 2045.

La diplomacia local constituye un canal importante para que la Ciudad transforme este potencial de desarrollo en recursos tangibles: conectando con centros financieros internacionales y atrayendo a expertos y capital de alta tecnología hacia el núcleo urbano; promoviendo la inversión, la transferencia tecnológica y la expansión de la cadena de suministro para el parque industrial de Binh Duong; y creando un foro para la cooperación portuaria multilateral, el intercambio de experiencias en la gestión de puertos sostenibles y la conexión de la zona económica marítima de Vung Tau con las cadenas logísticas globales.

Actualmente, la ciudad de Ho Chi Minh mantiene una amplia red de relaciones exteriores a nivel local, con vínculos de amistad y cooperación con 88 localidades extranjeras y cerca de 20 organizaciones y socios internacionales de todos los continentes. La Ciudad es también un destino clave para la inversión extranjera directa (FDI), con más de 20.000 proyectos activos de FDI que contribuyen significativamente a los flujos de capital tecnológico y a los recursos para el desarrollo nacional. En el primer semestre de 2026, la economía de la Ciudad alcanzó un volumen cercano a los 60.000 millones de dólares estadounidenses, su nivel más alto en la última década, aportando casi el 25 % del PIB nacional y más del 30 % de los ingresos totales del presupuesto estatal.

Las infraestructuras estratégicas de importancia regional continúan reforzando la posición de desarrollo de la ciudad. El complejo portuario de Cai Mep - Thi Vai es actualmente el mayor complejo de puertos de aguas profundas del sur de Vietnam y ocupa el puesto 19 a nivel mundial por su capacidad para acoger buques de gran calado. Con una profundidad media de 14 metros, puede recibir buques de hasta 250.000 DWT. Asimismo, el Parque Industrial Especializado Phu My 3 —un modelo representativo de cooperación entre los gobiernos de Vietnam y Japón— se está desarrollando bajo principios ecológicos y de simbiosis industrial, cumpliendo con estrictas normas de criterios ESG y de desarrollo sostenible. Estas ventajas estratégicas están generando un nuevo impulso, fortaleciendo la capacidad interna de la ciudad y mejorando su aptitud para atraer recursos de alta tecnología e industria verde para su desarrollo futuro.

La exitosa organización del FD 2026 no solo demuestra la capacidad de la ciudad para la gobernanza urbana moderna y abre un canal directo para atraer inversiones de alta calidad, tecnologías verdes y logística avanzada, sino que también contribuye a que Vietnam sea un modelo de diplomacia local eficaz. Refleja el papel pionero de la ciudad en la implementación coordinada y efectiva de la política exterior del país a nivel local, en consonancia con el principio de que los asuntos exteriores son una tarea clave y habitual; fortaleciendo así la posición internacional de Vietnam y ayudando a avanzar en el objetivo de convertir al país en un eslabón fiable en las cadenas de valor globales.

Para más información, visite el sitio web de FD 2026.

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