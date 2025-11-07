Ciudad Ho Chi Minh promueve el turismo en la World Travel Market WTM London 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Ampliando la cooperación, atrayendo turistas internacionales y promoviendo ITE HCMC 2026

LONDRES, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Departamento de Turismo de la Ciudad Ho Chi Minh organizó una serie de actividades de promoción turística en la World Travel Market WTM London 2025, que tuvo lugar en el Centro de Exposiciones y Convenciones ExCeL de Londres, Reino Unido, del 4 al 6 de noviembre de 2025.

WTM London 2025 es una plataforma clave para que la Ciudad Ho Chi Minh fortalezca su presencia turística global y atraiga a más visitantes internacionales, especialmente europeos.

Desarrollar alianzas estratégicas globales y dinamizar el mercado turístico de Reino Unido y Europa.

El programa de promoción turística en el Stand Nacional de Vietnam, en el marco de WTM London 2025, se centró en: presentar el potencial y las fortalezas del turismo de la Ciudad Ho Chi Minh a socios internacionales, especialmente de Reino Unido y Europa; realizar una investigación exhaustiva del mercado turístico internacional; ampliar la cooperación comercial con las principales empresas de viajes, agencias de viajes y prestigiosos medios de comunicación internacionales, sentando las bases para el desarrollo sostenible del turismo vietnamita en el mercado mundial; y mejorar la capacidad de organización y promoción del turismo internacional.

Principales actividades

Nguyen Cam Tu – directora del Centro de Promoción Turística de Ciudad Ho Chi Minh afirmó: "En la World Travel Market WTM London 2025, llevamos un mensaje claro: el turismo en Ciudad Ho Chi Minh entra en una nueva era con una gran fortaleza gracias a la expansión de su oferta turística y a productos únicos para turistas británicos y europeos en particular, y para visitantes internacionales en general".

En los últimos años, Ciudad Ho Chi Minh ha experimentado un fuerte crecimiento en la llegada de turistas internacionales, impulsado por la transformación digital, el turismo sostenible y la mejora de las experiencias de los visitantes. La ciudad promueve el turismo verde y las alianzas público-privadas para construir un destino inteligente, seguro y acogedor.

