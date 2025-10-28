La ciudad natal de Ana María Lajusticia recibe "Una vida ConCiencia", la exposición sobre su legado

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 3 al 9 de noviembre puede visitarse en Bilbao la exposición que recorre la vida, obra y aportaciones científicas de Ana María Lajusticia. En esta exposición se rinde homenaje a una mujer pionera en el mundo de la química, la nutrición y la divulgación científica en España

Bilbao, 28 de octubre.- Después del éxito de la exposición "Una vida ConCiencia" en Madrid, la ciudad natal de la científica Ana María Lajusticia (1924-2024) acoge esta muestra que rinde homenaje a una mujer adelantada a su tiempo.



La exposición estará abierta al público del 3 al 9 de noviembre en el centro comercial Zubiarte, ofreciendo un recorrido íntimo y divulgativo por su vida y obra que descubre no solo su vertiente científica, sino también su carácter incansable, su compromiso por la salud de las personas y su lucha silenciosa en un entorno desigual.



"Para mi familia y para la marca es especialmente emocionante que Bilbao sea la próxima ciudad en la que compartamos la historia de mi abuela, Ana María", afirma Lara Feliu, nieta y embajadora de Ana Maria Lajusticia, dietista y nutricionista.



"Bilbao tuvo un papel fundamental en su vida: allí nació y vivió sus primeros años. Fue el escenario de su infancia, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de estar presentes, de algún modo, en un lugar tan significativo para ella", añade Lara.



Conocida por ser la precursora de la suplementación con magnesio en España, Ana María no solo impulsó el uso de este mineral como complemento alimenticio, sino que también fue autora de más de 12 libros traducidos a varios idiomas, convirtiéndose en mujer pionera en la divulgación científica. Décadas después, volvió a romper moldes al convertirse en la primera youtuber nonagenaria, dejando claro que la edad no es un límite para la innovación, ni para seguir aprendiendo y compartiendo. Su vocación divulgadora la ha convertido en una figura respetada y admirada.



A través de seis tótems ilustrativos, los visitantes podrán explorar su faceta más personal, con imágenes inéditas y objetos significativos, así como su evolución profesional: desde sus primeros pasos como química hasta la consolidación de su marca, fundada hace 45 años, que firmó con su propio nombre y foto, demostrando coherencia y autenticidad. "Estoy segura de lo que digo, de lo que hago. No es una opinión, es lo que dice la química, y la química no se equivoca. Y como estoy tan segura, mi firma y mi foto", solía afirmar con rotundidad.



Esta exposición es un homenaje a su persona, por su constancia, su honestidad y por una vida dedicada a su compromiso de vida: mejorar la calidad de vida de las personas, desde el conocimiento y desde su vocación.



"Una vida conCiencia" puede visitarse en Bilbao, en el espacio expositivo del centro comercial Zubiarte, del 3 de noviembre a partir de las 14.00h hasta el 9 de noviembre.



