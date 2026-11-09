CIVISLEND y el crecimiento del crowdlending inmobiliario como alternativa de financiación para promotores - CIVISLEND

(Información remitida por la empresa firmante)

El sector inmobiliario ya no se entiende sin la financiación alternativa. Civislend plataforma española líder en crowdlending inmobiliario, donde se puede invertir desde 250€, ha superado los 420 millones de euros captados desde 2017, destinados a financiar más de 210 proyectos en España y Portugal.

El acceso a financiación constituye uno de los principales desafíos para los promotores que buscan desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios. El crowdlending inmobiliario ha ganado protagonismo como una solución de financiación complementaria para el desarrollo de proyectos.

Dentro del mercado español, Civislend se ha posicionado como una plataforma de referencia en financiación mediante deuda promotora, a través de un sistema que pone en contacto a promotores inmobiliarios profesionales con una amplia comunidad de inversores que participan en la financiación de operaciones respaldadas por garantías reales. Su evolución refleja el interés por modelos que conectan directamente a promotores inmobiliarios con inversores privado

Más de 420 millones de euros financiados. La inversión que construye vivienda

Desde el inicio de su actividad en 2017 y hasta la fecha, la plataforma ha financiado más de 420M€ captados que han financiado más de 210 proyectos inmobiliarios en España y Portugal. Además, Civislend ya ha reembolsado más de 145 millones de euros correspondientes a más de 95 proyectos, con una rentabilidad media total obtenida del 13 % en 15 meses. Y es que esta inversion crea vivienda.

En el tercer trimestre de 2026 ha financiado 45 millones de euros durante el tercer trimestre de 2026, un 86% más que en el mismo periodo del año anterior. Entre julio y septiembre, la compañía ha financiado 19 proyectos inmobiliarios, más del doble que en el mismo periodo de 2025 con un rentabilidad anual media de 10,83%.

Los proyectos financiados están vinculados a 492 viviendas y apartamentos turísticos y reflejan la diversidad de activos que canalizan este modelo de financiación. La cartera del trimestre incluye promociones residenciales, viviendas adosadas y unifamiliares, apartamentos turísticos y proyectos de vivienda de lujo.

La inversión inmobiliaria se abre a nuevos perfiles

Una de las características del modelo de Civislend es la posibilidad de participar en estos proyectos desde 250 euros, una cantidad que reduce la barrera económica de entrada frente a la adquisición directa de inmuebles.

Además permite la diversificación y es que actualmente, el 80% los inversores vuelve a participar en nuevas oportunidades de inversión, con una media de ocho inversiones por inversor.

Para evaluar las oportunidades, Civislend analiza las características técnicas y financieras de cada proyecto, así como la solvencia del promotor. Como consecuencia de estos criterios de selección, únicamente el 10% los proyectos examinados llega finalmente a publicarse en Civislend.

Además, todos los proyectos de Civislend cuentan con garantías como hipoteca de primer rango, fianzas corporativas y/o pignoraciones de participaciones. Como plataforma regulada por la CNMV desde 2017, trabaja con criterios rigurosos de selección de proyectos y análisis de los promotores para ofrecer a los inversores información clara y oportunidades de inversión evaluadas con responsabilidad.

La combinación de nuevos promotores, clientes recurrentes y una comunidad inversora con una elevada tasa de reinversión pone de manifiesto la creciente aceptación de este modelo y su capacidad para ofrecer nuevas soluciones de financiación al sector inmobiliario.

De esta manera, Civislend sigue avanzando en su objetivo de facilitar el acceso a financiación para promotores profesionales y acercar a los inversores oportunidades vinculadas al desarrollo de proyectos inmobiliarios.

CIVISLEND PSFP, S.A. - CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV - e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los Proyectos de financiación participativa publicados en su plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.

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