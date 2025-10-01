CJ BIO presenta soluciones rentables para mejorar la calidad de la carne en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que la industria de procesamiento cárnico de Europa se enfrenta a crecientes presiones de costes y demandas de productos de etiqueta limpia, más saludables y transparentes, CJ BIO está posicionando su línea de productos TasteNrich como una respuesta innovadora para los fabricantes que abordan estos desafíos.

Según Mordor Intelligence (2025), el mercado europeo de procesamiento y sazonado de carnes se encuentra bajo una doble presión: el aumento de los costes de las materias primas y los requisitos de formulación más estrictos. El sector de los sazonadores, valorado en 9.700 millones de dólares, se está expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 8% (Future Market Insights, 2025), con una clara tendencia hacia mezclas asequibles de etiqueta limpia que mejoran tanto el sabor como la textura. Cabe destacar que las afirmaciones de etiqueta limpia aparecen ahora en el 35% de los lanzamientos de alimentos europeos, y las formulaciones transparentes y sin alérgenos se están convirtiendo rápidamente en factores de compra decisivos (Innova Market Insights, 2025).

"Se exige a los fabricantes de toda Europa que hagan más con menos", afirmó Sun Woong Kim, director de la División de Taste & Nutrition de CJ BIO Europe. "Reducir los fosfatos manteniendo el rendimiento, el sabor y la textura ya no es opcional: es el nuevo estándar competitivo. Ahí es precisamente donde nuestras soluciones TasteNrich aportan valor".

TasteNrich: Dos soluciones probadas para un rendimiento rentable

TasteNrich VMEET MB01: un potenciador del sabor a carne de etiqueta limpia que ofrece un auténtico sabor intenso a un precio optimizado. Diseñado específicamente para realzar el sabor a carne en notas medias, VMEET MB01 sirve como una alternativa económica a los potenciadores umami tradicionales, sin comprometer la profundidad del sabor. Libre de alérgenos comunes, se adapta perfectamente a la demanda del mercado europeo de formulaciones transparentes y de etiqueta limpia.

TasteNrich HYBIND: una alternativa natural al fosfato desarrollada para ayudar a los procesadores a reducir o reemplazar el fosfato sin sacrificar la funcionalidad, a la vez que mejora la experiencia de sabor general. HYBIND mejora la capacidad de retención de agua, la estabilidad de la textura y el posicionamiento de etiqueta limpia, lo que permite a los fabricantes producir productos cárnicos más naturales y preferidos por el consumidor.

Impulsando el valor en un mercado competitivo

Dado que la rentabilidad se ha convertido en un factor decisivo para los procesadores a gran escala, las innovaciones que ofrecen un mejor rendimiento y sabor, a la vez que reducen el uso de aditivos, se perfilan como las mejores propuestas de valor en el sector cárnico B2B (FoodIngredientsFirst, 2024). La cartera TasteNrich de CJ BIO aborda precisamente estas necesidades, ofreciendo soluciones rentables y orientadas al rendimiento que satisfacen las cambiantes expectativas regulatorias y de los consumidores europeos.

"CJ BIO se centra en ayudar a los procesadores de carne europeos a fortalecer su competitividad combinando la innovación basada en la ciencia con una rentabilidad lista para el mercado", comentó Sun Woong Kim, director de la División de Taste & Nutrition de CJ BIO Europe. "TasteNrich es más que un ingrediente: es un aliado para el crecimiento sostenible".

Para más información sobre nuestras soluciones rentables, visite [ https://cjbio.net/en/taste_savory_insight/cost-effective-solutions-for-european-meat-quality ]

Ampliando su presencia en Gulfood Manufacturing 2025CJ BIO también presentará su cartera de productos en Gulfood Manufacturing 2025 en Dubái, el evento líder en tecnología de alimentos y bebidas de la región. Bajo el lema "Su elección de experiencia de sabor, desde la base hasta el borde", CJ BIO presentará sus soluciones estrella: TasteNrich VMEET MB01, un potenciador del sabor a carne; TasteNrich SOLUTION UF02, para realzar el umami natural; y CJ TIDE, el nucleótido número 1 del mundo. Juntas, estas soluciones permiten a los fabricantes lograr rentabilidad y un sabor auténtico. Para programar una reunión o conocer más sobre CJ BIO en Gulfood Manufacturing 2025, visite [ https://online.cjbio.net/gfm-2025-cj-bio-meeting-booking ].

