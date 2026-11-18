(Información remitida por la empresa firmante)

Bajo el lema "More of what you want, less of what you don't" ("Más de lo que quiere, menos de lo que no quiere"), CJ BIO presenta soluciones con ingredientes naturales que brindan una gran sensación en la boca y un sabor profundo y duradero, junto con una nutrición específica para cada afección, basada en las últimas tendencias.

FRÁNCFORT, Alemania, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- CJ BIO, proveedor líder mundial de biosoluciones, ha anunciado su participación en Food Ingredients Europe (Fi Europe) 2026, que tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre en Messe Frankfurt (Stand 42G4). CJ BIO presentará su stand bajo el lema "The Taste & Nutrition Lab" ("El Laboratorio del Sabor y la Nutrición"), donde mostrará soluciones de bioprocesos que ayudan a los fabricantes a ofrecer un sabor exquisito junto con perfiles más limpios y saludables.

El elemento central de la presentación es el debut mundial de TasteNrich Harmony KOKU, una nueva solución salada con ingredientes naturales.

Cuerpo profundo y final persistente: TasteNrich Harmony KOKU

El sabor sigue siendo el factor decisivo para que la gente vuelva a comprar, pero al reducir la sal, la grasa o los ingredientes de origen animal a menudo deja los productos con una sensación insípida en la boca y un gusto desequilibrado.

Producido mediante fermentación natural sin aditivos artificiales, TasteNrich Harmony KOKU ofrece:

Gran sensación en la boca: Una sensación en toda la boca rica y envolvente.

Una sensación en toda la boca rica y envolvente. Profundidad sabrosa: Un "umami" pleno y equilibrado, sin asperezas.

Un "umami" pleno y equilibrado, sin asperezas. Larga duración aún después de terminarlo: Sabor sabroso que perdura.

Es adecuado tanto para formulaciones livianas y equilibradas como para aplicaciones más contundentes, como guisos, salsas, caldos y alternativas de origen vegetal.

Cómo responder a los cambios globales: Sabor y nutrición

El stand está organizado en dos zonas que reflejan las principales tendencias alimentarias mundiales:

Zona de degustación: Soluciones con ingredientes naturales para realzar el sabor "umami", reducir el sodio y enmascarar sabores indeseables, en línea con las reglamentaciones HFSS (alto contenido en grasas, azúcares y sal) y las tendencias de reducción de alimentos ultraprocesados (UPF).

Soluciones con ingredientes naturales para realzar el sabor "umami", reducir el sodio y enmascarar sabores indeseables, en línea con las reglamentaciones HFSS (alto contenido en grasas, azúcares y sal) y las tendencias de reducción de alimentos ultraprocesados (UPF). Zona de nutrición: Soluciones de bienestar específicas para cada afección, que incluyen apoyo para dietas posteriores al tratamiento con GLP-1, además del lanzamiento de un nuevo ingrediente funcional a base de ginseng negro.

"Los formuladores de alimentos modernos se enfrentan a la difícil tarea de desarrollar recetas más naturales y saludables sin comprometer la satisfacción sensorial", expresó un representante de CJ BIO. "A través de TasteNrich Harmony KOKU y nuestra cartera de productos nutricionales ampliada, esperamos colaborar con líderes mundiales de productos de consumo envasados para dar forma al futuro de la alimentación".

Para solicitar muestras o programar una reunión, visite el stand 42G4 o póngase en contacto con el equipo de CJ BIO.

https://cjbio.net/fie2026_meeting

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