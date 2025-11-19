(Información remitida por la empresa firmante)

- Clapp Finance lanza una línea de crédito cripto con múltiples garantías: desbloquea liquidez instantánea sin vender tus criptomonedas

PRAGA, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Clapp Finance anunció hoy el lanzamiento de sus líneas de crédito multicolaterales, que ofrecen una forma única de obtener liquidez de las criptomonedas sin necesidad de venderlas. Este producto proporciona capital instantáneo y preaprobado con condiciones muy flexibles, diseñado para inversores modernos que requieren acceso continuo a efectivo o stablecoins.

Ante la demanda récord de préstamos con garantía en criptomonedas, la solución de Clapp ofrece una alternativa más segura y adaptable, brindando a los usuarios control total, liquidez continua y mayor tranquilidad.

¿Por qué Clapp destaca?

Los usuarios pueden combinar hasta 19 criptomonedas diferentes como garantía para una o más líneas de crédito. Pueden agregar, eliminar o intercambiar estos activos incluso después de haber retirado fondos, sin necesidad de cancelar su línea de crédito.

Esto proporciona una flexibilidad sin precedentes para la gestión de carteras en tiempo real con acceso a liquidez las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las futuras actualizaciones también podrían permitir el reembolso directamente desde la garantía.

Ilya Stadnik, consejero delegado de Clapp, explicó: "La gente quiere usar sus criptomonedas como combustible financiero, no solo conservarlas. Los préstamos CeFi han aumentado casi un 150% desde 2023. Pero se han quedado estancados en el pasado: préstamos rígidos y estandarizados. Creamos un sistema de crédito con múltiples garantías y líneas de crédito para ofrecer a los usuarios verdadera flexibilidad. Optimiza tus garantías, accede a fondos en efectivo o en stablecoins y mantén siempre el control. Es como tener un panel de control financiero para tu patrimonio digital".

Características y beneficios clave

Garantía múltiple : Combina varias criptomonedas como garantía y gestiónalas activamente (intercambia, añade o elimina) sin cerrar tu línea de crédito.

: Combina varias criptomonedas como garantía y gestiónalas activamente (intercambia, añade o elimina) sin cerrar tu línea de crédito. Multilínea : Gestiona varias líneas de crédito simultáneamente.

: Gestiona varias líneas de crédito simultáneamente. Liquidez instantánea : Recibe fondos preaprobados 24/7 en EUR (vía SEPA) o stablecoins (USDT/USDC).

: Recibe fondos preaprobados 24/7 en EUR (vía SEPA) o stablecoins (USDT/USDC). Intereses según uso : Paga intereses solo sobre el capital que retires.

: Paga intereses solo sobre el capital que retires. Pago flexible : Paga lo que quieras, cuando quieras. Sin plazos fijos.

: Paga lo que quieras, cuando quieras. Sin plazos fijos. Monedero y exchange integrados: Una plataforma unificada para gestionar tu cartera, exchange y líneas de crédito sin complicaciones.

¿Listo para liberar todo el potencial de tu portafolio? Activa hoy mismo tu línea de crédito de criptomonedas Clapp y experimenta agilidad financiera sin concesiones.

Acerca de Clapp Finance

Clapp es una empresa fintech con sede en la UE, fundada en 2025, que ofrece una plataforma integral para la gestión de criptomonedas. Con su monedero, exchange, portafolios y líneas de crédito multicolateral integradas, Clapp fusiona las finanzas centralizadas (CeFi) y descentralizadas (DeFi) mediante herramientas financieras potentes e intuitivas, prestando servicio a usuarios en más de 130 países.

La trayectoria de Clapp en X y LinkedIn.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2826205/Clapp_Finance_Logo.jpg

Contacto de medios:Alicia KtoridesDirectora de RR. PP. y Comunicaciones aktorides@clapp.financehttps://clapp.finance

https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/clapp-finance-lanza-una-linea-de-credito-cripto-con-multiples-garantias-302620047.html