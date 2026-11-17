(Información remitida por la empresa firmante)
Clapp Finance lanza líneas de crédito corporativas en criptomonedas: Préstamos en criptomonedas para empresas desde el 1% TAE
PRAGA, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Clapp Finance ha dado a conocer hoy las Líneas de Crédito de Criptomonedas Corporativas, una nueva forma para que las empresas obtengan capital de trabajo gracias al uso de sus activos digitales como garantía, en lugar de venderlos. Los préstamos de criptomonedas de Clapp para empresas se estructuran de forma individual para cada cliente, con tasas desde el 1% TAE, LTV negociable, garantías multiactivos y sin penalizaciones por pago anticipado.
Está diseñado para empresas de tesorería de criptomonedas, negocios nativos de criptomonedas, fondos y personas con alto patrimonio que poseen activos digitales pero pagan nóminas, impuestos e infraestructura en moneda fiduciaria.
Para balances, no para niveles minoristas
Según Bitcoin Treasuries, son cerca de 200 empresas públicas y más de 70 empresas privadas las que mantienen Bitcoin en sus balances. Vender las tenencias principales para cubrir necesidades a corto plazo puede significar salir de una posición a largo plazo en el momento equivocado. Pedir un préstamo con Bitcoin como garantía mantiene esa posición intacta, pero los niveles minoristas fijos rara vez se ajustan al ciclo de flujo de caja de una empresa.
Por otro lado, el departamento de crédito de Clapp estructura cada línea en función de la garantía, las necesidades de liquidez y el perfil de riesgo del cliente, proponiendo una hoja de términos para una línea de crédito respaldada por criptomonedas en 24 horas. En lugar de un calendario de reembolso fijo, la línea se adapta al ciclo de flujo de caja de la empresa, una alternativa a un préstamo comercial convencional para criptomonedas.
"El mundo empresarial nunca ha sido tan impredecible. Los mercados cambian, las facturas se retrasan y aparecen nuevas oportunidades de la noche a la mañana, por lo que los equipos financieros necesitan margen de maniobra para reaccionar sin renunciar a sus objetivos a largo plazo", afirmó Ilya Stadnik, consejero delegado de Clapp. "Las líneas de crédito corporativas se diseñan precisamente para dar respuesta a esa necesidad de flexibilidad".
Características clave
- Tasas desde el 1 % TAE. El precio refleja la garantía y el LTV, contando con las tasas más bajas para posiciones líquidas y conservadoras.
- Garantía multiactivos. Respaldada por más de 20 activos compatibles, incluyendo Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, PAXG y algunas altcoins.
- LTV negociable. Acordado por cliente, hasta el 90% para garantías en stablecoins.
- Liquidez el mismo día. Una vez acordados los términos y completada la verificación de identidad (KYB), los fondos suelen llegar el mismo día hábil a través de una transferencia SEPA Instant o en stablecoins.
- Sin penalizaciones por pago anticipado. Reembolse parcial o totalmente cuando su flujo de caja lo permita.
- Soporte personalizado. Un contacto asignado en la mesa de crédito.
- Gastos corporativos. Las líneas de crédito se vincularán a las tarjetas corporativas Clapp para software, viajes y gastos diarios (próximamente).
- Acceso a reservas multicadena. Un fondo de garantía desbloqueará fondos en cualquier red compatible a través de API, sin necesidad de prefinanciar cada cadena (próximamente).
Seguridad y disponibilidad
Las garantías corporativas se mantienen en carteras segregadas, separadas de los fondos operativos de Clapp, y están protegidas con la tecnología Fireblocks MPC. Las líneas de crédito de criptomonedas corporativas ya están disponibles para empresas elegibles, sujetas a KYB y aprobación crediticia. Solicite una hoja de términos en clapp.finance/corporate-credit-line.
Acerca de Clapp
Clapp es una plataforma de criptofinanzas fundada en 2025 que presta servicios a usuarios repartidos en más de 130 países con una cartera, intercambio, ahorros, préstamos de criptomonedas mediante líneas de crédito flexibles y una tarjeta de pago. Clapp for Business ofrece crédito corporativo, y próximamente contará con tarjetas de gasto y liquidez multicadena. Siga a Clapp en X y LinkedIn.
Contacto para medios
Alicia Ktorides
RR.PP. y responsable de comunicación
aktorides@clapp.finance
clapp.finance
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