Clarios amplía sus capacidades europeas de reciclaje para fortalecer su liderazgo en la economía circular

HANOVER, Alemania, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, líder mundial en soluciones avanzadas de almacenamiento de energía, anunció hoy una importante expansión de su red europea de reciclaje de baterías mediante la integración de tres plantas en Freiberg y Braubach (Alemania) y Arnoldstein (Austria). Este acuerdo estratégico refuerza la capacidad de Clarios para recuperar y reutilizar materiales de baterías, reforzando su compromiso con la circularidad y la fabricación sostenible en toda la región EMEA.

Las instalaciones, actualmente operadas por Ecobat, incorporan tecnologías probadas y una sólida experiencia técnica en el procesamiento y la recuperación de plomo y polipropileno (Poli) a la red de reciclaje de Clarios. Esta integración aumenta considerablemente la capacidad de reciclaje interna de la empresa y respalda sus objetivos de sostenibilidad a largo plazo, a la vez que contribuye a cumplir con las crecientes expectativas regulatorias y de los clientes en cuanto a abastecimiento responsable y reutilización de materiales.

"Esta expansión marca un hito importante en nuestras operaciones europeas", afirmó Werner Benade, presidente de Clarios para EMEA. "Fortalecerá nuestra infraestructura de reciclaje europea, mejorará la resiliencia de la cadena de suministro y facilitará el suministro de materiales secundarios de alta calidad, incluidos los utilizados en nuestra marca líder VARTA, para satisfacer la creciente demanda de baterías avanzadas de bajo voltaje, impulsar la transición energética en la industria automotriz y consolidar nuestro liderazgo en la economía circular".

Las ventajas de Clarios son:

Mayor capacidad interna de reciclaje de plomo , lo que facilita la recuperación de materiales de baterías al final de su vida útil.

, lo que facilita la recuperación de materiales de baterías al final de su vida útil. Ampliación del reciclaje de polipropileno , incluyendo la primera capacidad interna de Clarios para la fabricación de compuestos de polipropileno, en consonancia con la próxima normativa de la UE que exige que al menos el 25 % de los plásticos utilizados en vehículos provengan de fuentes recicladas, incluidos los vehículos al final de su vida útil (VFU).

, incluyendo la primera capacidad interna de Clarios para la fabricación de compuestos de polipropileno, en consonancia con la próxima normativa de la UE que exige que al menos el 25 % de los plásticos utilizados en vehículos provengan de fuentes recicladas, incluidos los vehículos al final de su vida útil (VFU). Mejora de las capacidades europeas que fortalecen la resiliencia de la cadena de suministro y promueven la fabricación sostenible en toda Europa.

Se espera que la transacción se cierre a principios de 2026, pendiente de las aprobaciones regulatorias.

La integración de estas instalaciones también respaldará la capacidad de Clarios de entregar materiales reciclados de alta calidad en sus líneas de productos, incluidos aquellos bajo la marca VARTA en la que confían millones de conductores en toda Europa.

Acerca de Clarios

Clarios es líder mundial en tecnologías avanzadas de baterías de bajo voltaje para movilidad y propietario de la marca VARTA en el sector automotriz. Nuestras baterías y soluciones inteligentes impulsan prácticamente cualquier tipo de vehículo y se encuentran en uno de cada tres automóviles en circulación hoy en día. Con cerca de 18.000 empleados en más de 100 países, aportamos una profunda experiencia a nuestros socios de posventa y fabricantes de equipos originales (OEM), además de fiabilidad, seguridad y comodidad a nuestra vida diaria. Nos comprometemos con el planeta con un riguroso enfoque en sostenibilidad, impulsando las mejores prácticas de sostenibilidad y promoviéndolas en todo el sector. Trabajamos para garantizar que el 100 % de nuestros productos vendidos sean reciclables y reciclamos 8.000 baterías por hora en nuestra red.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2573556/Clarios_Logo.jpg

