Clarios amplía su compromiso con la RSC en España con la Iniciativa Nacional STEM Talent Girl

Clarios, con su marca líder en EMEA, VARTA, lanza su primera iniciativa nacional de RSC en España bajo el marco EMEA Lighthouse.

Gracias a esta iniciativa se amplía nuestra colaboración con el programa STEM Talent Girl de la Fundación ASTI a todas las sedes de Clarios en España.

Como Socio Platino , Clarios ofrecerá mentoría, actividades y recursos destinados a niñas en edad escolar y universitaria para informarlas e inspirarlas de cara a desarrollar carreras profesionales dentro del sector.

MADRID y BURGOS, España, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, líder mundial en soluciones de baterías de bajo voltaje y propietario de la marca VARTA en el sector de la automoción, ha lanzado oficialmente su primera iniciativa nacional de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en España. Implementada en estrecha colaboración con la Fundación ASTI Talent & Tech a través del programa STEM Talent Girl, esta iniciativa marca la implementación del nuevo marco Lighthouse de Clarios para las iniciativas estratégicas de RSC en la región EMEA. Esta iniciativa emblemática tiene como objetivo inspirar y empoderar a las jóvenes españolas para que sigan carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). El programa STEM Talent Girl conecta a niñas en edad escolar y universitaria con referentes femeninos en los campos STEM y ofrece una completa formación a través de clases magistrales, sesiones de mentoría, talleres, visitas a empresas y otras actividades.

La iniciativa se basa en cinco años de exitosa colaboración local con la Fundación ASTI, liderada por la planta de producción de Clarios en Burgos, que contribuyó significativamente a la implementación del programa STEM Talent Girl en las zonas circundantes. Este éxito demostrado se extenderá ahora a otras plantas de Clarios en España, consolidando a Clarios como Socio Platino. Esta expansión ampliará el alcance y el impacto del programa en regiones clave como Madrid, Valladolid, Valencia y Alicante. Además, el equipo de Burgos asumirá un rol de liderazgo, apoyando a otras plantas a medida que se unan a la iniciativa y ayudando a definir un programa de RSC unificado y de gran impacto para todo el país.

"Clarios es un gran ejemplo de cómo las empresas pueden impulsar el cambio sistémico", afirmó Lucía López, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación ASTI. "Para cerrar la brecha de género en STEM, necesitamos una colaboración a largo plazo entre la educación y la industria. Cuando las niñas conocen a profesionales de verdad y ven adónde pueden llevarlas sus intereses, cambia lo que creen posible".

Eduardo Quintanal, gerente de Planta de Clarios Burgos, enfatizó que para Clarios, "esto es más que una iniciativa de RSC; es un compromiso a largo plazo con la inclusión, la innovación y el liderazgo futuro". La doctora Irina Kudenko, líder de RSC en Clarios EMEA, se hizo eco de esta opinión: "En Clarios, queremos empoderar a jóvenes talentos para que definan el futuro de la movilidad y la sostenibilidad. La industria de la automoción está evolucionando, y la diversidad de talentos se vuelve crucial para el crecimiento y la sostenibilidad del sector. Al participar en este programa, queremos informar a los jóvenes sobre este emocionante cambio e inspirar a más mujeres jóvenes a unirse a nuestra ambiciosa iniciativa hacia la innovación y la sostenibilidad".

La iniciativa forma parte del compromiso más amplio de Clarios con la educación e inclusión STEM en toda Europa. La empresa también es miembro activo de la Scientix STEM Alliance, una plataforma europea que conecta a empresas y educadores para fomentar la colaboración en el aprendizaje de ciencia y tecnología.

Acerca de Clarios

Clarios es líder mundial en tecnologías avanzadas de baterías de bajo voltaje para movilidad y propietario de la marca VARTA en el sector de la automoción. Nuestras baterías y soluciones inteligentes impulsan prácticamente cualquier tipo de vehículo y se encuentran en uno de cada tres coches que circulan actualmente. Con cerca de 18.000 empleados en más de 100 países, aportamos una profunda experiencia a nuestros socios de posventa y fabricantes de equipamiento original (OEM), además de fiabilidad, seguridad y comodidad a nuestra vida diaria. Respondemos al planeta con un riguroso enfoque en la sostenibilidad, impulsando las mejores prácticas de sostenibilidad y promoviéndolas en todo el sector. Trabajamos para garantizar que el 100% de nuestros productos vendidos sean reciclables y reciclamos 8.000 baterías por hora en nuestra red. Más información aquí (PDF).

Acerca de la Fundación ASTI Talent & Tech

La Fundación ASTI Talent & Tech es una organización española sin ánimo de lucro comprometida con la promoción de la educación STEM, las competencias digitales y la igualdad de género. A través de programas como STEM Talent Girl, la fundación conecta a estudiantes con mentores y profesionales para fomentar el interés por las carreras científicas y tecnológicas, especialmente entre las mujeres jóvenes. ASTI trabaja para construir una sociedad más inclusiva y competitiva mediante el desarrollo del talento y el fortalecimiento de la colaboración entre la educación y la industria. Más información aquí.

