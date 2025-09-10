(Información remitida por la empresa firmante)

-Clarios demuestra su compromiso con el rendimiento con el desarrollo de la nueva batería OPTIMA Race y su colaboración con F.A.T. International en IAA Mobility 2025

MUNICH, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, un líder mundial en tecnologías avanzadas de baterías de bajo voltaje, presentará el desarrollo de la nueva batería OPTIMA Race en IAA Mobility 2025. La nueva batería combina un diseño ligero, una durabilidad extrema y una integración electrónica avanzada. Este hito refleja el compromiso de Clarios con la innovación en sistemas de energía para el automovilismo y sienta las bases para su futura introducción en el mercado a través de la marca global OPTIMA.

El desarrollo de la batería OPTIMA Race forma parte del compromiso de Clarios con el rendimiento de la máxima categoría del automovilismo y en las condiciones más exigentes. A través de su colaboración con F.A.T. International, Clarios refuerza su creciente compromiso con el automovilismo y las comunidades de aficionados de todo el mundo. Esta nueva colaboración se exhibirá en IAA Mobility 2025, donde Clarios presentará el Porsche 992 Dakar de la colección F.A.T. International. Este vehículo único en su tipo ejemplifica el alto rendimiento en condiciones exigentes y las capacidades de la tecnología OPTIMA y Clarios.

La nueva batería OPTIMA Race ofrece un rendimiento excepcional gracias a la avanzada tecnología de fosfato de hierro y litio (LFP), diseñada para las exigencias extremas del automovilismo. Con un peso de poco más de 4 kg, proporciona más de 1000 A de potencia de arranque y cuenta con certificación IP69 contra la entrada de polvo y agua. Como todas las baterías OPTIMA, ofrece una resistencia extrema a las vibraciones, lo que garantiza su durabilidad en entornos de alto impacto. El Sistema de Gestión de Baterías (BMS) integrado incluye protección contra cortocircuitos, sobretensión/subtensión, corriente y temperatura, así como equilibrado de celdas y registro de fallos y errores. Una fuente de alimentación secundaria constante de 12 V da soporte a sistemas críticos, según lo exige la normativa de la FIA. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +85 °C, prácticamente inédito para baterías LFP, la batería OPTIMA Race pone de manifiesto el enfoque de Clarios, independiente de la química, para el desarrollo de baterías.

Un diferenciador clave es su avanzada capacidad de comunicación CAN, que permite la monitorización en tiempo real de todos los parámetros de la batería y una integración perfecta con los sistemas de los vehículos de competición. La batería también incluye el interruptor de corte de energía eléctrica requerido por la FIA. En carreras de resistencia, esta funcionalidad permite que el vehículo cambie automática o manualmente a una batería secundaria si la principal falla, garantizando un rendimiento ininterrumpido.

"La Batería OPTIMA Race refleja el compromiso de nuestro equipo de ingeniería para resolver los desafíos reales del automovilismo", afirmó Federico Morales-Zimmermann, vicepresidente y director general global de clientes OEM, productos e ingeniería de Clarios.

"No se trata solo de potencia, sino de impulsar el rendimiento y las posibilidades al máximo nivel y en las condiciones más exigentes. Este programa de desarrollo, inspirado en el cliente, ha unido la experiencia tecnológica de Clarios con el profundo conocimiento del equipo OPTIMA para ofrecer una nueva solución de alto rendimiento.

Para conocer las especificaciones técnicas, información sobre el producto y los eventos más destacados, visite https://www.optimabatteries.com o siga el lanzamiento en los canales digitales de Clarios.

Acerca de Clarios

Clarios es líder mundial en tecnologías avanzadas de baterías de bajo voltaje para movilidad. Nuestras baterías y soluciones inteligentes impulsan prácticamente cualquier tipo de vehículo y se encuentran en uno de cada tres automóviles en circulación. Con cerca de 18.000 empleados en más de 100 países, aportamos una profunda experiencia a nuestros socios de posventa y fabricantes de equipos originales (OEM), además de fiabilidad, seguridad y comodidad a nuestra vida diaria. Nos comprometemos con el planeta con un riguroso enfoque en la sostenibilidad, impulsando las mejores prácticas de sostenibilidad y promoviéndolas en todo el sector. Nos esforzamos por garantizar que el 100 % de nuestros productos vendidos sean reciclables y reciclamos 8.000 baterías por hora en nuestra red.

Acerca de F.A.T. International

F.A.T. International comenzó como una empresa europea de logística conocida por transportar moda con gran precisión, una reputación consolidada tras su inesperada victoria absoluta en Le Mans en 1994. Hoy, F.A.T. International se ha convertido en una marca de estilo de vida que produce ropa y crea experiencias presenciales excepcionales como la FAT Ice Race y la FAT Mankei. Con su misión "Carreras para una nueva generación", su objetivo es transformar el automovilismo desde cero. F.A.T. está lanzando iniciativas como la FAT Karting League para llevar innovación y accesibilidad a las carreras de base.

Acerca de las baterías OPTIMA

Baterías OPTIMA, una marca de Clarios, ofrece soluciones energéticas de alto rendimiento diseñadas para condiciones extremas y aplicaciones en deportes de motor. Conocida por sus avanzadas tecnologías de litio y AGM, OPTIMA impulsa vehículos de competición diseñados específicamente para este fin y promueve la innovación en sistemas de energía de bajo voltaje. La batería OPTIMA Race refleja el compromiso de Clarios con el rendimiento, la fiabilidad y la sostenibilidad. Más información en https://www.optimabatteries.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767176/2025_09_Clarios_Optima_FAT.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2767177/Clarios_OPTIMA_Race_Battery.jpg

