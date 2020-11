Clarivate identifica a los pioneros científicos mundiales con su lista de anual de investigadores más citados (1)

Estados Unidos domina la lista de investigadores influyentes reconocidos por sus similares, pero el panorama mundial avanza a la vez que los investigadores chinos capturan una cuota de un 12%

LONDRES, 18 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Clarivate Plc , líder mundial en el suministro de información de confianza y visiones para acelerar el ritmo de la innovación, ha presentado hoy su lista de Highly Cited Researchers [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2984569-1&h=11578695&u=h...](TM) 2020. La esperada lista anual identifica a los organizadores que han demostrado una influencia considerable en su campo seleccionad o campos por medio de la publicación de documentos múltiples muy citados en la última década. Sus nombres se han visto atraídos de publicaciones clasificadas en el top 1% por las citas para el campo y la publicación de año en el índice de citas de Web of Science(TM).

La metodología que determina el "quién es quién" en los investigadores influyentes atrae los datos y análisis realizado por medio de los científicos expertos en biométrica y análisis en el Institute for Scientific Information(TM) de Clarivate. Utiliza además los cómputos para identificar a los países e instituciones de investigaciones las que se basa la élite científica.

Los principales descubrimientos de 2020 han demostrado:

-- 6.167 investigadores de más de 60 países y regiones han sido reconocidos este año. -- Mientras que Estados Unidos sigue dominando la lista como hogar de algunos de los investigados más citados, con 2.650 autores, que representan el 41,5% de los investigadores de la lista, su cuota relativa de la lista sigue reduciéndose (44% en 2019). -- Harvard University, hogar de 188 investigadores, vuelve a ser la institución con una mayor concentración de investigados más citados en el mundo. Sus vecinos - el Broad Institute y el Massachusetts Institute of Technology - se une a ellos en cabeza de la lista de las principales instituciones mundiales - hogares de 61 y 53 investigados más citados, respectivamente. -- El lugar de la lista de China continental sigue creciendo - y es ahora el hogar de 770 (12,1% o 1:8) investigadores de la lista - lo que supone una subida de 636 o un 10,2% en 2019. Su clasificación se ha visto impulsada por la entrada destacada en los 10 primeros puestos de la Tsinghua University, Pekín, avanzando hasta 10 lugares, pasando del 19 al 9 en la lista, además de la llegada en el año 2020 de las Peking y Zhejiang Universities en los escalones superiores de la lista. -- Singapur ha mostrado un puesto fuerte, estando representada por la Nanyang Technological University y la National University of Singapore. -- Europa cuenta con su buen puñado de noticias buenas. Las cifras de investigados más citados con sede en Alemania y los Países Bajos ha crecido este año - mostrando ambas una caída en el año pasado. La Max Planck Society de Alemania sigue siendo la número 5 en la lista de instituciones, mientras que la Utrecht University (27 investigadores) y la Wageningen University & Research (24 investigadores) en los Países Bajos avanzaron ambas desde la parte superior de universidades listadas. El Swiss Institute of Bioinformatics avanzó 20 puestos en su clasificación institucional con la adición de una docena de investigados más citados este año. -- La lista de este año incluye a 26 premios Nobel, incluyendo a tres anunciados este año: -- Emmanuelle Charpentier, Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlín, Alemania, (química); -- Jennifer A. Doudna, University of California, Berkeley, Estados Unidos (química); y, -- Reinhard Genzel, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Garching, Germany and University of California, Berkeley, Estados Unidos (física).

-- Se incluyen además 66 Citation Laureates(TM): personas reconocidas por Clarivate, a través de un análisis de citación, como 'clase Nobel' y receptores potenciales del premio Nobel. -- Un total de 3.896 investigadores han sido reconocidos por su rendimiento en 21 campos de Essential Science Indicator(TM) (ESI), y 2.493 por su rendimiento de campo cruzado, para conseguir un total de 6.167 investigadores únicos - al igual que aparecen algunos extraordinarios investigados más citados en más de una categoría ESI. -- De los investigadores nombrados como Highly Cited en los 21 campos ESI, nueve investigadores demostraron un rendimiento excepcional, siendo reconocidos por haber sido muy citados en tres o más categorías. Se trata de un auténtico grupo global - en Norteamérica, Europa, Asia y Oriente Medio. -- Los institutos de investigación de Australia siguen puntuando por encima de la media. En un país de solo 25 millones de habitantes, la cifra de investigadores reconocidos en 2020 es de 305. Las instituciones de investigación de Australia parecen haber reclutado una cifra considerable de investigados más citados en los últimos años, mientras que ha aumentado su cifra de talento nacional.

David Pendlebury, analista de citas senior del Institute for Scientific Information, comentó: "En la carrera hacia el conocimiento, el capital humano es fundamental, y esta lista identifica y celebra los investigadores individuales excepcionales que han dejado un gran impacto en la comunidad de organización tal y como se ha evaluado en la cifra en la que su trabajo ha sido citado por otros".

Figura 1: Investigadores más citados por país o región

