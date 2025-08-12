Claros Technologies acelera la implementación global de la tecnología de destrucción de PFAS ClarosTechUV™

(Información remitida por la empresa firmante)

- Claros Technologies obtiene 10 millones de dólares en financiación de bonos convertibles para acelerar la implementación global de la tecnología de destrucción de PFAS ClarosTechUV™

Una combinación estratégica de inversores impulsa la siguiente fase de crecimiento de Claros tras un proyecto piloto innovador con Daikin America, Inc.

MINNEAPOLIS, 12 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. ("Claros"), líder de la industria en tecnologías de destrucción y análisis de PFAS de alto flujo, anunció hoy la obtención de 10 millones de dólares en financiación mediante bonos convertibles para acelerar la implementación comercial de su sistema de destrucción de PFAS ClarosTechUV™. Esta financiación se produce en un contexto de crecientes regulaciones globales que incrementan las exigencias de cumplimiento, procesos penales y litigios civiles, a medida que los fabricantes se enfrentan a un creciente escrutinio sobre el uso de PFAS en sus operaciones. Ante la creciente presión para adoptar tecnologías de destrucción permanentes, de bajo coste, de alto flujo y listas para su uso en campo, capaces de destruir PFAS de cadena ultracorta, la demanda de las soluciones de Claros ha aumentado en Norteamérica, Europa y Asia.

El bono convertible contó con el respaldo de una amplia gama de inversores, incluyendo la renovada participación de muchos de los patrocinadores actuales de Claros —Capita3, la Universidad de Minnesota, American Century Private Investments y la Fundación F. R. Bigelow, entre otros—, junto con varios nuevos inversores estratégicos. El resultado es una coalición sólida y diversificada de actores comprometidos con el avance de la misión y el liderazgo de Claros en el mercado.

Michelle Bellanca, consejera delegada y cofundadora de Claros, destacó la importancia del reciente impulso de la empresa y el capital conseguido para respaldarla:

"Nuestro reciente proyecto piloto con Daikin America, Inc., donde nuestro sistema de destrucción de PFAS ClarosTechUV™ logró una destrucción del 99,99 % de los PFAS específicos en aguas residuales de alto caudal, marcó un hito para las operaciones industriales y un hito importante para Claros. Este proyecto piloto no solo estableció un nuevo estándar de lo que es posible en la destrucción escalable, de bajo coste y permanente de PFAS, sino que también validó nuestra capacidad para destruir todas las especies de PFAS (largas, cortas y ultracortas) a escala, de manera eficiente y asequible. El interés en Claros ha ido en aumento a medida que se intensifica la presión regulatoria y los actores industriales buscan soluciones permanentes y confiables para PFAS. El proyecto piloto de Daikin marcó un punto de inflexión decisivo, y este bono convertible no solo es un voto de confianza de nuestros inversores, sino un factor clave para nuestra capacidad de escalar rápidamente y responder a la urgencia del momento".

Steve Sefton, presidente de Clearwater Equity, uno de los nuevos inversores en el bono, afirmó:

"Es innegable que Claros está a la vanguardia en la lucha contra uno de los desafíos ambientales más urgentes de nuestro tiempo. Si bien los PFAS seguirán formando parte de muchos procesos industriales esenciales en el futuro previsible, no hay razón para que los flujos de residuos involucrados en su fabricación y uso sigan filtrándose al medio ambiente. Claros ofrece una solución líder que elimina los PFAS en su origen, destruyéndolos de forma escalable y rentable, cumpliendo con las exigencias regulatorias actuales y ayudando a la industria a mantenerse a la vanguardia de los estándares ambientales del futuro".

Kathy Tune, socio gerente de Capita3, añadió:

"Hemos creído en Claros desde el principio, y esta última financiación no hace más que afianzar esa convicción. Dentro de unos años, cuando se cuente cómo la industria finalmente descubrió cómo mantener las PFAS fuera del medio ambiente, habrá un cambio decisivo en la cronología: antes y después de Claros. La empresa está desarrollando una solución que ofrece a los fabricantes y usuarios de PFAS un verdadero incentivo económico para actuar correctamente, una solución que se alinea con las regulaciones cada vez más estrictas en todas las jurisdicciones y ofrece beneficios significativos para las empresas y el medio ambiente".

Este bono convertible de 10 millones de dólares eleva el capital total recaudado por Claros a 39 millones de dólares desde su creación, incluyendo financiación inicial, inversiones en etapas iniciales e inversiones institucionales. Los fondos respaldarán la ampliación continua del Sistema de Destrucción de PFAS ClarosTechUV™, la expansión de los programas piloto y de instalación globales, y el desarrollo de operaciones comerciales en Norteamérica, Europa y Asia.

Acerca de Claros TechnologiesFundada en 2018 y con sede en Minneapolis, Minnesota, Claros es líder mundial en la mitigación de PFAS, con dos divisiones principales. La división ClarosTech™ se centra exclusivamente en la destrucción permanente de PFAS, ofreciendo sistemas asequibles, de alto flujo, escalables y listos para el campo que eliminan compuestos de cadena larga, corta y ultracorta con una eficiencia del 99,99 %. ClarosLabs™, la división analítica acreditada según la norma ISO/IEC 17025:2017, es un laboratorio comercial líder dedicado exclusivamente a la detección, cuantificación y evaluación de la exposición a PFAS. Originalmente incubada en la Universidad de Minnesota, Claros se enorgullece de tener su sede en Minnesota. La colaboración continua entre Claros y la Universidad de Minnesota ejemplifica cómo la investigación académica puede transformarse en innovaciones ambientales prácticas, posicionando a Minnesota como líder en tecnología sostenible. Claros tiene la misión de eliminar las PFAS del medio ambiente. Claros está destruyendo las PFAS para siempre.

Contacto de mediosKari Finklerkari@clarostech.com+1-651-335-9072

