Claros Technologies anuncia la continuación de su expansión comercial en Europa (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Claros Technologies anuncia la continuación de su expansión comercial en Europa y su entrada en el sector de la fabricación farmacéutica con una prueba piloto satisfactoria de destrucción de PFAS en Bachem AG

El sistema de destrucción de PFAS ClarosTechUV™ cumplió o superó los parámetros de rendimiento establecidos por Bachem para el TFA durante dos semanas de pruebas en condiciones reales de fabricación en el campus principal de la empresa en Bubendorf, Suiza

MINNEAPOLIS, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies (Claros), líder mundial en tecnología de destrucción permanente de PFAS, ha anunciado hoy la finalización con éxito de una prueba piloto a escala comercial de su sistema ClarosTechUV™ en el campus de fabricación insignia de Bachem AG (Bachem) en Bubendorf, Suiza. Bachem es uno de los principales fabricantes mundiales de principios activos farmacéuticos (API) de péptidos y oligonucleótidos, entre los que se incluye la semaglutida, el principio activo utilizado en las terapias de gran éxito basadas en el GLP-1, ampliamente utilizadas para el control del peso y la diabetes tipo 2.

El proyecto piloto demuestra además la amplia aplicabilidad del sistema ClarosTechUV™ y supone otro hito clave para Claros: la aplicación con éxito de ClarosTechUV™ en condiciones reales de fabricación farmacéutica para destruir el TFA en su origen. El proyecto piloto también pone de relieve el papel que puede desempeñar la tecnología de destrucción de PFAS a la hora de facilitar el uso responsable y sostenible de las sustancias PFAS necesarias para aplicaciones esenciales, al proporcionar a los fabricantes una solución diseñada para destruir de forma permanente los PFAS objetivo presentes en las aguas residuales industriales.

Esta colaboración con Bachem supone un hito decisivo para Claros y un importante paso adelante para la industria farmacéutica mundial, afirmó Michelle Bellanca, consejera delegada y cofundadora de Claros Technologies. A medida que se expande la fabricación de productos farmacéuticos, especialmente en el ámbito de los tratamientos peptídicos y los medicamentos basados en GLP-1, la industria se enfrenta cada vez más al reto de cómo gestionar los PFAS de cadena ultracorta, como el TFA, presentes en las aguas residuales industriales. Bachem está demostrando el tipo de liderazgo que definirá el futuro de la fabricación farmacéutica e industrial al implementar de forma proactiva la tecnología ClarosTechUV™ para destruir el TFA en el origen. Estamos increíblemente orgullosos de colaborar con uno de los principales fabricantes de péptidos del mundo en esta importante labor.

Bachem es líder mundial en el desarrollo y la fabricación de principios activos (API) de péptidos y oligonucleótidos, y abastece a empresas farmacéuticas y biotecnológicas de todo el mundo. A medida que sigue aumentando la demanda de terapias basadas en péptidos —incluidas las utilizadas en los medicamentos con GLP-1— y otros fármacos esenciales, el crecimiento de la fabricación farmacéutica está llamando cada vez más la atención sobre la gestión medioambiental.

El ácido trifluoroacético (TFA), un PFAS de cadena ultracorta, está siendo objeto de una atención regulatoria cada vez mayor en Europa y Estados Unidos. Las autoridades europeas están evaluando restricciones más amplias sobre los PFAS en el marco del reglamento REACH, mientras que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha propuesto incluir el TFA en la Sexta Norma de Control de Contaminantes No Regulados (UCMR 6) para el control del agua potable a nivel nacional.

Ante este contexto normativo en constante evolución, Bachem ha adoptado un enfoque proactivo mediante la implantación de ClarosTechUV™ para respaldar el uso responsable y sostenible de las sustancias PFAS necesarias para aplicaciones farmacéuticas esenciales, al tiempo que aborda el TFA en sus aguas residuales industriales en el punto de origen y contribuye a que su producción de productos esenciales esté preparada para el futuro frente a un panorama normativo global en constante evolución. ClarosTechUV™ está diseñado para integrarse en las líneas de tratamiento existentes, lo que permite a los fabricantes añadir la capacidad de destrucción de PFAS sin tener que modificar por completo su sistema de tratamiento.

A diferencia de las tecnologías convencionales de tratamiento de PFAS, que a menudo requieren una gestión y una eliminación adicionales, el sistema patentado de destrucción de PFAS ClarosTechUV™ está diseñado para destruir de forma permanente los PFAS en el origen —incluidos los PFAS de cadena ultracorta, como el TFA— mediante un proceso fotoquímico UV de alto caudal, patentado, de bajo impacto ambiental y que se lleva a cabo in situ, desarrollado específicamente para el tratamiento de aguas residuales industriales.

El proyecto piloto de Claros forma parte del compromiso más amplio de Bachem de reducir el TFA en sus aguas residuales industriales y promover una fabricación farmacéutica más responsable con el medio ambiente. En un artículo reciente publicado por el periódico suizo Volksstimme, en el que se detalla el proyecto piloto de Claros, Patrick Barth, director de Comunicación del Grupo Bachem, afirmó que, tras el tratamiento de las aguas residuales industriales de Bachem con ClarosTechUV™, solo se detectaron concentraciones residuales muy bajas de TFA.

En el mismo artículo, André Casagrande, director de la planta de Bachem en Bubendorf, situó la colaboración de la empresa con Claros dentro del enfoque más amplio de Bachem hacia una fabricación farmacéutica responsable. Para nosotros, la innovación y la responsabilidad medioambiental van de la mano, afirmó Casagrande. No solo queremos ayudar a las personas a través de nuestros productos, sino también desempeñar un papel responsable con respecto al medio ambiente.

Diseñado para la próxima generación de fabricación farmacéutica

El sistema ClarosTechUV™ está diseñado específicamente para operaciones industriales de alto caudal y concebido para integrarse a la perfección en los sistemas existentes de tratamiento de aguas residuales de fabricación. A diferencia de las tecnologías convencionales, que separan los PFAS en flujos de residuos secundarios que requieren una gestión y eliminación continuas, ClarosTechUV™ destruye los PFAS de forma permanente y definitiva. La planta piloto de Bachem generó datos de funcionamiento en condiciones reales de fabricación para fundamentar las decisiones de ingeniería y diseño de un sistema comercial.

Acerca de Bachem AG

Bachem es una empresa líder, impulsada por la innovación, especializada en el desarrollo y la fabricación de péptidos y oligonucleótidos. La empresa, que cuenta con más de 50 años de experiencia y conocimientos especializados, suministra productos para la investigación, el desarrollo clínico y las aplicaciones comerciales a empresas farmacéuticas y biotecnológicas de todo el mundo, y ofrece una amplia gama de servicios. Bachem opera a nivel internacional con sede central en Suiza y centros en Europa, Estados Unidos y Asia. La empresa cotiza en la Bolsa Suiza SIX (SIX: BANB).

Si desea más información visite Bachem.

Acerca de Claros Technologies

Fundada en 2018 y con sede en Minneapolis, Claros Technologies ofrece soluciones para la destrucción de PFAS en aplicaciones relacionadas con aguas residuales industriales, aguas subterráneas, agua de centros de datos y aguas residuales municipales. La empresa opera a través de dos divisiones principales: ClarosTech™ ofrece la destrucción permanente de los PFAS mediante sistemas basados en rayos UV de alto caudal disponibles en el mercado, que destruyen de forma permanente el 99,99% de las especies de PFAS objetivo —de cadena larga, corta y ultracorta—; y ClarosLabs™, su división analítica acreditada según la norma ISO/IEC 17025:2017 y laboratorio comercial líder especializado en la detección, cuantificación y evaluación de la exposición a los PFAS.

Claros se ha propuesto eliminar el para siempre de los químicos eternos y destruir los PFAS de una vez por todas.

Si desea más información visite Claros Technologies.

Contacto para medios de Claros TechnologiesKari FinklerDirectora de marketing y comunicacionesEmail: kari@clarostech.com

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