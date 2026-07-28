Claros Technologies recauda 55 millones de dólares en financiación Serie B (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Claros Technologies recauda 55 millones de dólares en financiación Serie B para acelerar la comercialización global de su tecnología de destrucción de PFAS

Esta financiación busca satisfacer la creciente demanda comercial de la tecnología patentada ClarosTechUV™ y respaldar la expansión del laboratorio móvil ClarosLabs™, tras los innovadores resultados en la remediación de aguas subterráneas contaminadas con PFAS y el endurecimiento de las regulaciones globales sobre PFAS

MINNEAPOLIS, 28 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros), líder mundial en soluciones de destrucción y análisis de PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, comúnmente conocidas como "sustancias químicas permanentes"), ha informado hoy del éxito en el cierre de una ronda de financiación Serie B de 55 millones de dólares, que incluye la financiación mediante pagarés convertibles anunciada previamente por la compañía. Esta financiación va a servir para poder acelerar la comercialización global del sistema patentado de destrucción de PFAS ClarosTechUV™, ampliar ClarosLabs™, fortalecer la fabricación y las operaciones, y respaldar la creciente demanda de fabricantes industriales, empresas de remediación, servicios públicos y agencias gubernamentales que buscan la destrucción permanente de PFAS y soluciones analíticas avanzadas.

La ronda de financiación Serie B fue liderada por Treehouse Family Capital LLC, con la participación de Daikin America, Inc., Veralto, Bush Foundation, Nord Asset Management y Saint Paul & Minnesota Foundation, además del apoyo continuo de los inversores existentes. Esta financiación reunió a un grupo diverso de inversores institucionales y estratégicos de los sectores industrial, medioambiental y tecnológico, un reflejo del amplio reconocimiento del dinamismo comercial de Claros, su plataforma tecnológica diferenciada y la importante oportunidad global que surge en torno a la destrucción permanente de PFAS y las soluciones analíticas.

La tecnología de Claros permite el uso continuado de PFAS en aplicaciones críticas en sectores clave, como la fabricación de semiconductores, la industria aeroespacial, la farmacéutica y la sanitaria, entre otras, al tiempo que posibilita la destrucción de PFAS a escala industrial. El resultado es una solución que impulsa tanto la innovación como la protección del medio ambiente.

La financiación permitirá ampliar la capacidad de fabricación, realizar despliegues comerciales adicionales en Norteamérica, Europa y Asia, continuar el desarrollo de productos, expandir ClarosLabs™, contratar estratégicamente personal para las áreas de ingeniería y operaciones comerciales, e invertir continuamente en atención al cliente y desarrollo de aplicaciones. Esta financiación posiciona a Claros para satisfacer la creciente demanda global, a medida que las industrias y los gobiernos transitan cada vez más de la gestión de PFAS hacia tecnologías de destrucción permanente.

Michelle Bellanca, consejera delegada y cofundadora de Claros Technologies, destacó la importancia del reciente impulso de la empresa y el capital obtenido para respaldar su próxima fase de crecimiento:

"Durante el último año, Claros ha dado el salto de la tecnología innovadora a una exitosa realidad comercial. Nuestro trabajo con importantes fabricantes industriales ha demostrado que la destrucción permanente de todas las especies de PFAS objetivo puede operar de manera confiable, eficiente y rentable a escala comercial, mientras que nuestros recientes resultados en la remediación de aguas subterráneas han demostrado que la misma tecnología funciona excepcionalmente bien en aplicaciones ambientales complejas. Junto con la rápida evolución e implementación de las regulaciones sobre PFAS en todo el mundo, estos hitos han ampliado fundamentalmente nuestras oportunidades. Esta financiación nos proporciona los recursos para acelerar los despliegues comerciales a nivel mundial, continuar avanzando en nuestra tecnología y ayudar a nuestros clientes a abordar uno de los desafíos ambientales más importantes del mundo".

Jack Cogen, responsable de Treehouse Family Capital LLC, añadió:

"Las empresas tecnológicas más prometedoras llegan a un punto de inflexión donde la pregunta ya no es si la tecnología funciona, sino con qué rapidez puede implementarse a gran escala. Creemos que Claros ha alcanzado ese punto. Claros ha demostrado la eficacia de su tecnología en condiciones comerciales reales. Ha desarrollado una plataforma integrada que combina la destrucción de PFAS con servicios analíticos y está expandiéndose comercialmente en el momento preciso. Con el impulso normativo acelerándose en todo el mundo, vemos la oportunidad de contribuir a la creación de una de las empresas de tecnología ambiental más importantes de la próxima década y más allá".

Claros ha alcanzado varios hitos comerciales clave que han consolidado a ClarosTechUV™ como la tecnología líder y probada en campo para la destrucción de PFAS. En diciembre de 2025, la compañía, en colaboración con Daikin America, completó con éxito una de las mayores demostraciones mundiales de destrucción de PFAS en aguas de procesos industriales, logrando una destrucción superior al 99,99% en compuestos PFAS de cadena larga, corta y ultracorta. En abril de 2026, Claros demostró una destrucción ≥99,99% de compuestos PFAS específicos en aplicaciones de remediación de aguas subterráneas utilizando un concentrado derivado de aproximadamente un millón de galones (3,8 millones de litros) de agua subterránea, lo que valida la escalabilidad de la tecnología tanto en la fabricación industrial como en aplicaciones de remediación ambiental.

De forma conjunta, estos hitos marcan la transición de Claros desde la validación comercial hasta su amplia implementación en el mercado, lo que la posiciona para ofrecer comercialmente su plataforma integrada de destrucción de PFAS y servicios analíticos en los mercados de fabricación industrial, remediación ambiental y cumplimiento normativo a nivel mundial.

La financiación se produce en un momento en que el panorama normativo global en torno a los PFAS continúa evolucionando rápidamente. En Europa, los responsables políticos están impulsando amplias restricciones a los PFAS bajo el marco propuesto del Reglamento REACH, al tiempo que evalúan exenciones específicas para usos esenciales. En Estados Unidos, las agencias federales y estatales siguen ampliando los estándares de agua potable, los requisitos de descarga industrial y los programas de remediación. A medida que estos requisitos normativos se vuelven más exhaustivos, las organizaciones buscan cada vez más no solo tecnologías de destrucción permanente de PFAS, sino también servicios analíticos avanzados capaces de detectar, cuantificar y documentar con precisión los PFAS para respaldar el cumplimiento normativo. En conjunto, estas tendencias convergentes impulsan la demanda tanto de la tecnología de destrucción de PFAS ClarosTechUV™ como de ClarosLabs™, la oferta de servicios analíticos de PFAS de la compañía.

Acerca de Claros Technologies

Fundada en 2018 y con sede en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, Claros Technologies es líder mundial en la mitigación de PFAS, con dos divisiones principales. La división ClarosTech™ se centra exclusivamente en la destrucción permanente de PFAS, ofreciendo sistemas asequibles, de alto caudal, escalables y listos para su uso en campo que destruyen compuestos PFAS de cadena larga, corta y ultracorta. ClarosLabs™, la división analítica de la compañía acreditada según la norma ISO/IEC 17025:2017, es un laboratorio comercial líder dedicado exclusivamente a la detección, cuantificación y evaluación de la exposición a PFAS. La misión de Claros es eliminar los PFAS del medio ambiente. Claros está eliminando la persistencia de los PFAS y destruyéndolos definitivamente.

Contacto para mediosKari Finklerkari@clarostech.com

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