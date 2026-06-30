ClaroVeo permite consultar gratis el informe de solvencia y entenderlo con IA

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de junio 2026.- La nueva herramienta digital ayuda a los ciudadanos a conocer qué información existe sobre su perfil en ficheros como ASNEF, interpretar sus deudas, detectar incidencias y evaluar posibles reclamaciones antes de solicitar financiación. En un contexto de tipos de interés elevados y mayor uso del crédito, la plataforma funciona como una capa de visibilidad preventiva para evitar denegaciones inesperadas de préstamos o hipotecas

ClaroVeo anuncia el lanzamiento de claroveo.es, una plataforma digital de salud financiera diseñada para que los consumidores accedan gratuitamente a su informe de solvencia y comprendan, de forma clara, cómo puede afectar esa información a su relación con bancos, financieras y proveedores de servicios.



En España, la falta de visibilidad sobre el historial crediticio propio sigue siendo un problema frecuente. Muchas personas descubren que tienen una incidencia registrada en ficheros de solvencia patrimonial solo cuando se les deniega una hipoteca, un préstamo personal o la contratación de determinados servicios. En un momento macroeconómico marcado por tipos de interés elevados, mayor uso del crédito al consumo y creciente preocupación por el sobreendeudamiento, conocer el propio perfil de solvencia se ha convertido en una necesidad preventiva fundamental.



ClaroVeo nace para cambiar esta dinámica, poniendo la información en manos del consumidor antes de que surja el problema.



Acceso gratuito y preventivo a la información crediticia

ClaroVeo parte de una premisa clara: el consumidor debe tener la capacidad de saber qué información existe sobre él antes de tomar decisiones financieras importantes.



A través de la plataforma, el usuario puede realizar una consulta digital directa a ficheros de información de solvencia y crédito como ASNEF, obteniendo su informe de manera gratuita y en cuestión de minutos. Esta consulta preventiva permite identificar deudas registradas, importes, acreedores y fechas, ayudando a detectar posibles errores, duplicidades o apuntes desactualizados que puedan afectar negativamente al perfil del usuario.



Inteligencia Artificial para traducir la lógica financiera

Un informe de solvencia tradicional suele resultar complejo y difícil de interpretar para una persona sin formación técnica en riesgos. Para solucionar esta barrera, ClaroVeo incorpora herramientas basadas en Inteligencia Artificial que traducen los datos técnicos en lenguaje claro y comprensible.



En lugar de limitarse a mostrar un documento de texto plano, la plataforma analiza los datos para ofrecer al usuario una lectura práctica de su situación:



• Identificación precisa y cumplimiento: desglosa con claridad el acreedor original, el importe reclamado, la antigüedad de la incidencia y la tipología de la deuda, evaluando de forma paralela el cumplimiento normativo y legal de dichos contratos de préstamo.



• Evaluación del perfil de riesgo: explica al usuario cómo puede afectar cada apunte específico a la valoración que hacen las entidades financieras al analizar una solicitud de crédito.



• Detección de condiciones reclamables: analiza los datos de los contratos de tarjetas (especialmente las de tipo revolving), microcréditos o préstamos para identificar posibles intereses usurarios o comisiones abusivas aplicadas al usuario.



• Detección de inconsistencias: ayuda a identificar posibles duplicidades, deudas antiguas prescritas o apuntes desactualizados que puedan requerir revisión o rectificación.



• Indicadores preventivos: muestra señales de alerta de sobreendeudamiento para ayudar al usuario a planificar mejor sus compromisos económicos.



Del desconocimiento al control de la solvencia

ClaroVeo busca acercar al consumidor parte de la lógica que utilizan las entidades financieras para evaluar el riesgo crediticio, reduciendo la asimetría de información que suele existir en el mercado.



En aquellos casos en los que el diagnóstico de la plataforma detecte condiciones abusivas o cobros indebidos en los créditos del usuario, ClaroVeo facilita una vía de asistencia legal para tramitar la reclamación de dichos importes. Este servicio opcional funciona bajo un modelo basado estrictamente en el éxito, de modo que el consumidor no debe realizar ningún desembolso inicial y solo abona un porcentaje si se logra recuperar el dinero de forma efectiva.



"La salud financiera empieza por saber con exactitud qué información existe sobre nosotros, entender cómo nos ven las entidades de crédito y comprobar que nuestros contratos vigentes cumplen con la legalidad", señala Alejandra Sáez, portavoz de ClaroVeo. "Nuestro objetivo es que cualquier persona pueda examinar su perfil de solvencia con claridad, detectar incidencias o cobros indebidos a tiempo y tomar mejores decisiones sobre sus deudas antes de solicitar financiación".



El servicio ya se encuentra operativo y disponible en claroveo.es. El usuario puede completar una verificación de identidad y solicitar su informe de forma inmediata. La plataforma es de acceso libre y gratuito, y está configurada como una herramienta de consulta, diagnóstico y prevención. ClaroVeo no concede préstamos, no comercializa productos financieros ni actúa como intermediario o bróker de crédito.



Sobre ClaroVeo

ClaroVeo es una plataforma de salud y transparencia financiera desarrollada por la entidad Evaluar Mis Finanzas S.L. Su misión es facilitar al consumidor el acceso libre, claro e inmediato a su informe de solvencia, ayudándole a comprender su perfil crediticio, identificar posibles cláusulas reclamables en sus deudas vigentes o pasadas y prevenir el sobreendeudamiento.

La plataforma combina la consulta directa a ficheros de crédito con herramientas interactivas de Inteligencia Artificial para traducir datos financieros complejos en conocimiento útil y práctico para el día a día.

Sitio web: claroveo.es





Emisor: Claroveo

Nombre contacto: Alejandra Sáez

Descripción contacto: Portavoz

Teléfono de contacto: +34 919 469 614



