El Clasificatorio Nacional de esports en Málaga corona a Pablo Torres - Fejuves

(Información remitida por la empresa firmante)

La Caja Blanca (Málaga) fue la sede del Clasificatorio Nacional de Rocket League de la Federación Española de Videojuegos (FEJUVES).En la que se impuso Pablo Torres “Torres8232_RL”

Málaga, 30 de octubre de 2026.- Málaga acogió el Clasificatorio Nacional de Rocket League de FEJUVES en su modalidad individual. La competición completó las plazas tanto en el formato online como en el Torneo Open, más de 200 jugadores estuvieron en liza con el objetivo de representar a España en la competición Internacional “European Esports Challenge”.

En un espacio increíble acondicionado a la perfección para la final nacional, como es la Caja Blanca, una sede del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga.

Los jugadores, en un 80% de Málaga llenaron el torneo que mostró un nivel altísimo de competición y dejó patente el potencial de España en el juego.

Una escena competitiva joven y muy potente, con una media de edad de 22 años, que compartieron pasión en un entorno sano y divertido, con el aforo completo del auditorio de la Caja Blanca.

Los jugadores que llegaron a la final nacional fueron:

1-Biel Vázquez “m4dzinho” de Barcelona.

2-Ángel García “Chancla” de Madrid.

3-Pedro Antonio Ramos “Ram0ss” de Murcia.

4-Pablo Torres “Torres8232_RL” de Córdoba.

5-Daniel Arjona “Dxni” de Málaga.

6-José Cava “Cavax” de Alcantarilla, Murcia.

7-Pedro Cano “Kanela” de Málaga

8-Arnau González “ARNx” de Málaga

La final entre Torres8232 y Chancla se resolvió en los últimos 40 segundos del partido de desempate en el que un gol del cordobés Pablo Torres, le dió la victoria.

El campeonato contó con la colaboración de la comunidad referente de Rocket League en España “Sin Frenos League” con la presencia de referentes de la escena nacional como el Host Manuel Jesús o el head admin, Iván Espinosa “Bati”

España es una gran potencia en este juego. Consiguió la medalla de Bronce en el Europeo de Bakú de 2022. En aquella selección ya jugó Pablo Torres. Además España hizo Top8 Mundial en el Mundial FIFAe de 2024 y ha obtenido plaza para la final del Mundial (Global esports Games) que se disputará a partir del 1 de diciembre de 2026 en Los Ángeles (Estados Unidos).

“Es un privilegio que Málaga haya acogido este Clasificatorio Nacional, por lo espectacular de la sede, la Caja Blanca. Y por la implicación de todo el personal del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga.

Hemos tenido una competición maravillosa, de muchísimo nivel y estamos convencidos que tenemos un representante muy potente para los retos internacionales de 2027.

Agradecer a la comunidad, que se ha volcado, al Ayuntamiento de Málaga y en especial al Área de Juventud y a todo su personal y cómo no, a nuestros colaboradores, UDiT y Joma, que llevan muchos años siendo referentes de este ecosistema que son los esports y el gaming en España” comentó Nacho Chamorro, presidente de la Federación.

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Fejuves es el representante de España en la Federación Europea de Esports (EEF), en la Federación Internacional de Esports (IESF)y en la Federación Global de Esports (GEF) . Es una de las entidades fundadoras del Clúster de videojuegos del Excmo. Ayto. de Madrid. Ha participado en la mesa del gaming organizada por el Consejo Superior de Deportes (Csd) y en la mesa del videojuego promovida por el Ministerio de Cultura.

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