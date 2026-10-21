Clauteck combina cerrajería 24 horas y nuevas soluciones de seguridad para hogares y negocios - Clauteck

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de octubre de 2026.- Una llave olvidada dentro de casa, una cerradura bloqueada o una persiana comercial que impide abrir un establecimiento son incidencias que pueden alterar cualquier jornada. Pero la cerrajería ya no se limita a resolver estos imprevistos. La incorporación de cerraduras inteligentes y sistemas de protección más avanzados está ampliando las posibilidades de seguridad en viviendas y negocios.

En Barcelona, Clauteck combina la atención de urgencias mediante su servicio de cerrajería 24 horas con la instalación de dispositivos destinados a mejorar el control de los accesos. La empresa atiende a particulares, comercios y comunidades de propietarios, con intervenciones que abarcan desde la apertura de puertas hasta la sustitución de bombines y el mantenimiento de sistemas de cierre.

De las urgencias a la prevención de problemas de seguridad

Quedarse fuera de una vivienda suele requerir una solución inmediata, especialmente durante la noche o en días festivos. En estas situaciones, el estado de la cerradura y las características de la puerta determinan el procedimiento de apertura.

Clauteck ofrece asistencia durante las 24 horas del día, incluidos fines de semana y festivos. Entre sus servicios figuran las aperturas de puertas, los cambios de cerraduras y la reparación de mecanismos deteriorados. La compañía también interviene en persianas comerciales, cuyo bloqueo puede impedir el inicio de la actividad de un negocio. Además, facilita presupuestos antes del desplazamiento de sus técnicos, una información relevante en un sector donde las intervenciones urgentes pueden implicar costes diferentes según el horario y la complejidad del trabajo.

Ahora bien, no todas las necesidades de cerrajería surgen de una emergencia. La revisión de cerraduras antiguas y el mantenimiento de los accesos también permiten detectar problemas antes de que provoquen una avería.

Cerraduras inteligentes y nuevas formas de controlar los accesos

La evolución tecnológica ha introducido alternativas a las cerraduras tradicionales. Entre ellas destacan los bombines antibumping, los escudos protectores, las cerraduras invisibles y los sistemas electrónicos que permiten gestionar determinados accesos desde un teléfono móvil. Clauteck incluye estas soluciones en su actividad e instala dispositivos compatibles con cerraduras inteligentes y aplicaciones de domótica.

Estos sistemas pueden resultar especialmente útiles en inmuebles donde varias personas necesitan acceder de forma habitual, como viviendas alquiladas, oficinas o establecimientos comerciales. No obstante, su elección depende del tipo de puerta, las necesidades de uso y las características del inmueble.

La seguridad también exige prestar atención al conjunto de la instalación: una cerradura avanzada no sustituye el buen estado de la puerta, el marco y los demás elementos de cierre. La actividad de Clauteck refleja así dos necesidades complementarias: resolver los problemas de acceso cuando aparecen y revisar las medidas de protección antes de que surjan incidencias. Una combinación que muestra cómo la cerrajería 24 horas convive con nuevas tecnologías destinadas a gestionar la seguridad cotidiana de hogares y negocios.



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