Clauteck impulsa la transformación digital de las empresas con soluciones tecnológicas a medida - Clauteck

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 14 de septiembre de 2026. - Abrir un comercio, controlar quién accede a unas oficinas o bajar una persiana al terminar la jornada son gestos cotidianos que la digitalización está cambiando casi sin hacer ruido. La seguridad física convive ya con cerraduras conectadas, dispositivos gestionados desde el móvil y mecanismos automatizados que simplifican tareas hasta hace poco manuales.

Clauteck traslada esta evolución a hogares y empresas al combinar la intervención de cerrajeros 24 horas en Barcelona con domótica, automatización y dispositivos de protección ajustados a las características de cada espacio. Una transformación que amplía las posibilidades de la cerrajería tradicional y responde a nuevas formas de gestionar inmuebles y negocios.

Cuando la llave deja de ser la única forma de abrir una puerta

Buena parte de ese cambio empieza en la entrada. Clauteck trabaja con cerraduras inteligentes e invisibles, controles de acceso, mirillas digitales, videotimbres y alarmas conectadas por wifi. Estas soluciones añaden nuevas posibilidades a una acción tan habitual como abrir o cerrar una puerta y permiten trasladar parte de su gestión al ámbito digital.

Los modelos inteligentes permiten administrar entradas mediante dispositivos móviles, programar permisos o recibir notificaciones sobre aperturas. La empresa instala sistemas Nuki y trabaja asimismo con soluciones de AYR, además de bombines antibumping y escudos destinados a reforzar los mecanismos convencionales. La elección de cada alternativa parte de las necesidades concretas del inmueble, con propuestas y presupuestos personalizados.

Esta incorporación tecnológica alcanza también las persianas comerciales. Clauteck realiza instalaciones y automatizaciones mediante motores, domótica y cuadros de maniobra con apertura por mando o llavín. Elementos tradicionalmente mecánicos incorporan así nuevas opciones de control para facilitar su funcionamiento cotidiano.

Digitalizar la seguridad sin perder capacidad de respuesta

Una persiana bloqueada o una puerta que no abre puede interrumpir la actividad de un establecimiento al margen de la tecnología disponible. Por ello, la modernización de los sistemas de protección mantiene un vínculo directo con una necesidad esencial: resolver las incidencias que condicionan la operativa diaria.

Clauteck acumula más de dos décadas de experiencia en cerrajería en Barcelona y más de diez años de especialización en mantenimiento para retail. Su actividad abarca la apertura y reparación de persianas comerciales, puertas y cerraduras, junto con el mantenimiento de accesos. El servicio de cerrajeros 24 horas en Barcelona permite atender imprevistos durante todo el año en comercios, tiendas, franquicias y otras instalaciones.

A estas intervenciones se suman la apertura de puertas sin rotura, vehículos y cajas fuertes, así como la reparación de mecanismos y el duplicado de llaves y mandos.

Clauteck reúne así dos vertientes de un mismo oficio. La mecánica de bombines y cierres comparte espacio con dispositivos conectados, automatización y propuestas configuradas según las particularidades de cada proyecto. La digitalización llega de esta manera hasta un punto especialmente sensible para cualquier empresa: la protección, el control y el funcionamiento de sus accesos.

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