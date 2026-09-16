Clauteck refuerza la seguridad de hogares y negocios con soluciones de cerrajería 24 horas - Clauteck

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 16 de septiembre de 2026.- La cerrajería hace tiempo que dejó de limitarse a resolver una llave perdida o una puerta bloqueada. La protección de viviendas y establecimientos pasa también por anticiparse a posibles incidencias, revisar los accesos e incorporar sistemas capaces de responder a nuevas necesidades de seguridad.

Esa evolución reúne el oficio tradicional con tecnologías que permiten controlar y reforzar las entradas de manera más precisa. En Barcelona, Clauteck traslada este planteamiento a hogares y negocios mediante un servicio de cerrajería 24 horas, mantenimiento especializado, asesoramiento y soluciones de domótica aplicadas a la protección de inmuebles.

La urgencia se resuelve hoy; la seguridad se trabaja también para mañana

La disponibilidad permanente cobra especial importancia cuando una incidencia impide acceder a una vivienda o mantener abierto un establecimiento. Clauteck dispone de técnicos especializados para atender urgencias durante las 24 horas del día y los 365 días del año, además de realizar aperturas de puertas sin rotura, cambios y reparaciones de cerraduras y bombines o intervenciones sobre persianas comerciales.

Su cerrajería 24 horas se extiende también al mantenimiento retail, un ámbito en el que el funcionamiento de los accesos condiciona directamente la actividad diaria de tiendas, franquicias y otros establecimientos. La compañía acumula más de una década de especialización en este segmento, combinando actuaciones urgentes con trabajos programados.

Entre sus intervenciones se encuentran:

-Apertura urgente de puertas

-Reparación e instalación de cerraduras de alta seguridad

-Reparación de persianas mecánicas y automáticas

-Mantenimiento de sistemas de acceso en establecimientos comerciales.

La propuesta permite abordar una avería puntual sin desligarla de una cuestión más amplia: conservar puertas, persianas y mecanismos de entrada en condiciones adecuadas para favorecer tanto la protección como la continuidad de la actividad.

Proteger los accesos también significa adelantarse a los problemas

Más allá de la respuesta ante imprevistos, Clauteck desarrolla una vertiente destinada a mejorar la protección antes de que aparezca una urgencia. La empresa ofrece asesoría especializada para analizar las características de cada inmueble y determinar qué medidas pueden ajustarse a sus necesidades, acompañadas de presupuestos personalizados.

A las cerraduras y bombines de alta seguridad se suman alternativas como cerraduras inteligentes e invisibles, bombines antibumping, mirillas digitales, alarmas conectadas y controles de acceso. La domótica amplía además las posibilidades de gestión mediante dispositivos que permiten administrar determinadas entradas de forma remota.

De este modo, la atención inmediata forma parte de un planteamiento más amplio en el que también tienen cabida la prevención, el mantenimiento y la incorporación de nuevas tecnologías. Clauteck articula así en Barcelona una oferta orientada a hogares y negocios que combina la capacidad de actuar cuando surge un imprevisto con medidas destinadas a reforzar sus accesos y mejorar la protección de los inmuebles a medio y largo plazo.

Contacto

Emisor: Clauteck

Contacto: Clauteck

Número de contacto: +34680928179