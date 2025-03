Las claves de Binance para proteger a sus usuarios de ciberataques

(Información remitida por la empresa firmante)

En un mundo en el que la ciberseguridad y las criptomonedas son cada vez más sofisticados. La compañía refuerza la seguridad y comparte claves esenciales para proteger los activos digitales y prevenir fraudes

Madrid, 20 de marzo de 2025.- El sector de las criptomonedas ha ido evolucionando para ofrecer mejoras normativas, protocolos de seguridad reforzados, prevención del fraude y una proporción cada vez menor de actividades ilícitas. Sin embargo, esto no significa que, como ocurre en cualquier industria donde existen transacciones y movimientos de activos, no esté libre de peligros y amenazas.



Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo y ecosistema blockchain líder en el mundo, mantiene un compromiso firme con la protección y educación de sus usuarios, combinando una tecnología avanzada con concienciación sobre seguridad. Convirtiendo a la compañía en uno de los exchanges líderes en seguridad, y uno de los de mayor confianza del mercado.



Desde su creación, Binance ha desarrollado un modelo de seguridad de múltiples capas para garantizar la protección de los fondos de sus usuarios. La plataforma emplea almacenamiento en frío de la mayoría de los activos, monitoreo en tiempo real de transacciones y cifrado avanzado de datos, asegurando una infraestructura robusta contra ataques cibernéticos. Además, su sistema de gestión de riesgos analiza cada intento de retiro o cambio de credenciales, activando bloqueos automáticos en caso de detectar actividad sospechosa.



La seguridad en el mundo cripto no solo depende de las plataformas, sino también de la prevención y educación de los usuarios. Para minimizar riesgos y operar con confianza, estas son las claves esenciales para proteger los activos digitales:



1. Habilitar la autenticación de dos factores (2FA)



2. Establecer listas blancas de direcciones IP y billeteras



3. Desconfiar de enlaces o correos electrónicos sospechosos



4. Operar únicamente en plataformas de confianza.



En este mundo en el que la ciberseguridad se vuelve una parte muy importante del día a día y la tecnología blockchain no deja de ganar importancia, Binance ha implementado una serie de medidas que sirven para proteger a sus usuarios de las cada vez más habituales amenazas virtuales. Algunas de estas medidas van desde programas educativos hasta un fondo de emergencia en casos de situaciones extremas, la plataforma ha desarrollado un enfoque integral para salvaguardar los activos de sus clientes y mantener la integridad del ecosistema cripto.



Educación, la mejor defensa

Conscientes de que la educación es la mejor defensa contra el fraude, Binance invierte en programas formativos como Binance Academy y en contenidos educativos a través de sus de blogs, como la seria de blogs Know Your Scam, que ofrecen información esencial para ayudar a los usuarios a identificar las amenazas más comunes - como el phishing, u otros ataques de ingeniería social - así como consejos y pautas para ayudar a los usuarios a protegerse contra estas amenazas.



SAFU: Un respaldo en caso de incidentes

Para ofrecer una capa adicional de protección ante situaciones extremas, Binance cuenta con el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU), un respaldo financiero que actualmente mantiene 1.000 millones de dólares en USDC, garantizando la seguridad de los usuarios en situaciones extremas.



Javier Garcia De la Torre, Director de Binance España y Portugal: "En Binance, la seguridad y el cumplimiento son la base de nuestro crecimiento. En 2024, reforzamos nuestros esfuerzos ampliando nuestro equipo de seguridad y compliance hasta los 650 expertos, ampliamos nuestra presencia regulatoria y prevenimos pérdidas por más de 4.200 millones de dólares para 2,8 millones de usuarios. Además, mejoramos la seguridad de nuestras plataformas y colaboramos activamente con las autoridades para combatir fraudes y delitos. Nuestro compromiso con la innovación y la protección del usuario sigue marcando el estándar para un ecosistema cripto más seguro".



Para más información sobre cómo protegerse en el mundo cripto, visitar Binance.com.



** Especialistas de Binance están disponibles para entrevistas exclusivas sobre tendencias en ciberseguridad, prevención de fraudes y el futuro de la protección cripto.



Emisor: Binance

Contacto

Nombre contacto: Víctor del Cura

Descripción contacto: HAVAS

Teléfono de contacto: +34 914 56 90 00