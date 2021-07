Las claves para elegir un buen aparato de climatización y tratamiento del aire este verano, según Haverland

Los expertos dan las claves para equipar los hogares con los equipos que mejor se adapten a las necesidades; desde la calificación energética hasta los refrigerantes que pueden ser más sostenibles, entre otras muchas pautas

Llegan las altas temperaturas y los dispositivos de climatización cobran especial relevancia a la hora de equipar hogares e instalaciones, en general: oficinas, gimnasios, etc. No obstante, hoy día es primordial conocer las claves más importantes que pueden ayudar a la hora de escoger el equipo que mejor se adapta en cada caso.



Los expertos de Haverland, firma referente en nuestro país, dan las pautas y una serie de consejos para escoger este verano los aparatos de climatización y tratamiento del aire más adecuados.



Entre otras destacan:



• Luz UV: Algunos aires acondicionados incorporan una luz ultravioleta tipo C, capaz de desinfectar el aire, eliminando organismos vivos como bacterias, hongos y virus, eliminando además las partículas contaminantes, alérgenos y los malos olores, desinfectando el aire enfriado. Esta luz UV-C se encuentra en el interior del aparato, siendo totalmente seguro para la salud ya que no emite luz hacia el exterior.



• Función antimosquitos: tan necesaria en la época de verano, sobre todo para los niños, gracias precisamente a la luz ultravioleta.



• Filtros: estos accesorios mejoran la calidad del aire, lo cual es imprescindible para quienes sufren alergias, asma o quieren evitar el olor del tabaco. Existen desde filtros de carbón hasta filtros HEPA H-13, que conviven en el interior de algunos productos o tecnologías como la oxidación fotocatalítica, conocida también como PCO. Pero todo depende del nivel de eficiencia que se esté buscando, y según el espacio.



• CADR: ligado a los filtros HEPA. Es la cantidad de aire que puede purificar el filtro en un tamaño/espacio concreto; cuanto más alto sea el índice CADR, más potencia de filtrado tendrá el aparato y mejor calidad de aire en la estancia.



• Gas refrigerante: Si se quiere contribuir a un planeta más sostenible y ayudar a proteger el medioambiente, se debe tener en cuenta el gas refrigerante que utilice el aparato. El R290, por ejemplo, es una buena opción gracias a su bajo impacto ambiental y sus excelentes propiedades termodinámicas. Pero hay dispositivos que no utilizan ningún tipo de gas refrigerante.



• Eficiencia energética: está relacionada con el consumo eléctrico, la capacidad funcional, la potencia y el respeto al medioambiente. El pasado 1 de marzo de 2021 entró en vigor la nueva etiqueta energética para electrodomésticos. Desaparecen las clases de eficiencia A+, A++ y A+++. El nuevo escalado va desde la clase A (más eficiente) hasta la clase G (menos eficiente).



• Funciones: hay productos que incluyen, además de la función “frío”, las opciones de ventilación para favorecer el flujo de aire, deshumidificación para reducir y controlar la humedad del ambiente, especialmente en el verano, y calefacción, por lo que ya se puede contar con esa cobertura de cara al invierno.



• Portabilidad: los equipos portátiles no requieren instalación, ni técnicos profesionales, ni obras en casa, etc. Se pueden trasportar en vacaciones y utilizarlo en la estancia que se desee en cada momento.



• Adaptabilidad: Aquí tienen mención especial los ventiladores. Muchos de ellos cuentan con un mástil que permite utilizarlo tanto de pie o de sobremesa. La oscilación del cabezal es otro punto a tener en cuenta si se atiende a estos aparatos.



• Otras funciones que aconsejan los expertos: temporizador, rejilla auto oscilante, bloqueo de ruedas, capacidad de los depósitos de agua para enfriamiento y que sean aptos para hielo, fácil mantenimiento y limpieza, o mando a distancia.



Todas estas opciones y ventajas se pueden encontrar en la oferta del catálogo de verano de Haverland. La gama de Aires acondicionados, Enfriadores evaporativos, Tratamiento del aire y Ventilación está disponible en su nuevo espacio ecommerce, además de los establecimientos habituales y grandes superficies.







