Claves para encontrar buenos abogados de la Ley de Segunda Oportunidad según Repara tu deuda abogados

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 y, aunque aún existe cierto desconocimiento, cada vez son más las personas que intentan acogerse a esta legislación para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. Ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado es clave para triunfar en el proceso.

Los casos de éxito demostrables con sentencias es una de las claves para elegir correctamente y no caer en engaños con datos falsos. Así lo revela Bertín Osborne, nueva imagen de Repara tu Deuda Abogados, primer despacho que inició su actividad en España el mismo año en el que entró en vigor la ley. En la actualidad es el despacho que más casos ha llevado en España y el que más deuda ha cancelado a sus clientes, superando los 20 millones de euros. “Nuestros casos -explican los abogados- son demostrables a través de nuestros propios clientes, que explican sus casos de éxito”. Repara tu Deuda Abogados cuenta con un 100% de éxito en los casos tramitados.

Bertín Osborne colabora con el despacho de abogados para que la ley llegue a más personas. “Se trata de una legislación -declaran los abogados- que ayuda a personas que se encuentran arruinadas a poder empezar de cero eliminando las deudas contraídas; es necesario que llegue al máximo de personas posible”.

Claves para encontrar el mejor despacho de abogados especialista en la Ley de la Segunda Oportunidad:

Debe ser experto y especialista en la Ley de la Segunda Oportunidad

En el mundo legal la experiencia adquiere gran importancia y si se expone a un abogado de forma directa una situación, un profesional experto va a ser capaz de informa sobre el problema legal en cuestión. Si ocurre que no termina de transmitir seguridad mejor será contemplar otra opción.

Es importante analizar qué servicios ofrece el despacho de abogados paralelamente a la Ley de Segunda Oportunidad e intentar siempre buscar la especialización para garantizarnos tener a un profesional debidamente dedicado. El despacho de abogados Repara tu deuda nace y continua su actividad llevando a cabo solo casos de la Ley de la Segunda Oportunidad, con una especialización estricta y sin desenfocar su especialización en otros temas jurídicos de moda como realizan otro despachos de abogados, clausulas suelo, hipotecas multidivisas o reclamaciones de impuestos, entre otros.

Tener casos de éxito y sentencias demostrables

Algunos se atribuyen éxitos inventados como el número de clientes, importe de deuda cancelada o porcentaje de éxito en sus casos. Realmente por una cuestión de tiempo y de aparición en el mercado, desde septiembre de 2015 cuando se inaugura la Ley de Segunda Oportunidad, solo el despacho de abogados Repara tu Deuda puede ostentar el número de clientes, deuda cancelada y porcentaje de casos llevados a cabo que indica en su página web. Cuando se acuda a cualquier despacho de abogados que ofrezca la Ley de Segunda Oportunidad se debe exigir que se exhiban los resultados publicados en la página web para evitar caer en una estafa o fraude.

Personajes públicos como imagen

Es muy poco usual que personajes famosos, presentadores de televisión, futbolistas, cocineros de prestigio, etc. representen a un despacho de abogados. Este detalle es muy importante debido a que pocos son los famosos que darán la cara por un servicio jurídico.

El despacho de abogados Repara tu deuda ha trabajado, durante sus 5 años de andadura, la imagen de famosos de primer nivel como Marc Ostarcevic, ex de Norma Dubal; Brito Arceo, exárbitro internacional; Kiko Hernandez, de Sálvame; Javier Cárdenas; Albert Lesan, Carlota Corredera, Bertín Osborne, entre muchos otros.

Uso de tecnología y comunicación con el cliente

Un abogado siempre debe tener a su cliente informado sobre el procedimiento. Está claro que hay que tener paciencia, pues especialmente en nuestro país, los plazos suelen dilatarse y cuando no hay novedades, no hace falta comunicarse. Eso sí, siempre que haya nuevos datos deberá poner al día a su cliente y mostrar un claro compromiso con el caso que lleva. En procedimientos complejos como el de la Ley de Segunda Oportunidad es imprescindible el uso de la tecnología. Repara tu deuda abogados, posee una gran herramienta tecnológica en formato de APP llamada, MYrepara, que permite mantener informados a sus clientes, realizar consultas, pagos de cuotas e incluso mantener reuniones con el abogado mediante videoconferencia. Repara tu Deuda está preparado para operar de manera 100% online, sin que el cliente se tenga que desplazar.

Disponible 24/7

No hace tanto tiempo era fundamental e imprescindible que el despacho se encontrara próximo al domicilio, por si se debían mantener entrevistas con frecuencia con un abogado. Este hecho ha quedado muy atrás gracias al uso de las actuales vías de comunicación, siendo un perjuicio para el cliente en cuanto a tiempo, incremento de honorarios por necesidad de mantener una oficina abierta, etc. Los abogados de Repara tu Deuda mantienen abiertas oficinas en las principales ciudades de España, pero aseguran que el procedimiento no implica que el cliente se tenga que desplazar en absoluto.

Honorarios justos

Multitud de despachos tienen la primera visita gratuita, algo de lo más recomendable, pero pocos están dispuestos a facilitar el pago mensualmente a su cliente. Este hecho obliga al despacho de abogados a tener que invertir muchísimo en capital humano para poder dar un servicio correcto a un alto volumen de clientes. El despacho de abogados Repara tu Deuda se adapta en todo caso a las posibilidades económicas de cada cliente.

