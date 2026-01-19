Claves para recuperar el equilibrio tras los excesos navideños con hábitos saludables y buena alimentación - Muriel Atalanta

Madrid, 19 de enero

Tras las celebraciones navideñas, es habitual sentir cierta carga física, digestiva y emocional. Las comidas copiosas, los cambios en los horarios y el aumento del consumo de azúcares y grasas pueden desequilibrar el organismo y afectar al bienestar general. Lejos de recurrir a soluciones drásticas o dietas restrictivas, lo esencial es reestablecer rutinas de alimentación consciente, recuperar el ritmo corporal y priorizar el autocuidado desde una perspectiva integral. Muriel Atalanta es un proyecto de acompañamiento integral que aborda este proceso desde un enfoque de salud holística, combinando asesoramiento nutricional, coaching emocional y hábitos sostenibles que permiten restablecer el equilibrio con calma y coherencia.

La alimentación como base para el bienestar físico y emocional

Retomar unos buenos hábitos alimenticios tras los excesos navideños es clave para reequilibrar el cuerpo y evitar desequilibrios prolongados. Muriel Atalanta identifica entre los aspectos prioritarios la necesidad de abandonar el consumo impulsivo de comida y recuperar la conexión con las señales reales del cuerpo. Alimentarse de forma saludable repercute en múltiples aspectos: mejora el estado de ánimo, reduce la ansiedad, favorece el descanso nocturno y contribuye a una relación más consciente con la comida.

El compromiso con una rutina de alimentación equilibrada, sin extremos ni restricciones, se refleja en beneficios fisiológicos como la reducción de la inflamación, la regulación del apetito, la mejora del tránsito intestinal y la prevención de enfermedades asociadas. Comer con moderación, preferir alimentos frescos y reducir el consumo de procesados son medidas que facilitan un proceso gradual de adelgazamiento, sin efectos rebote ni perjuicios para la salud metabólica.

En paralelo, esta práctica incide directamente en la estabilidad emocional, reduciendo los cambios bruscos de humor y el agotamiento mental. A su vez, fortalece la autoestima y genera una sensación de control sobre la propia vida, lo que potencia la motivación y el compromiso con el cambio.

Un enfoque integral para recuperar el equilibrio tras las fiestas

Más allá del plano físico, Muriel Atalanta plantea una recuperación postnavideña basada en una mirada profunda hacia los pilares del autocuidado. Desde el coaching emocional hasta el acompañamiento nutricional, sus programas están orientados a quienes desean restablecer su equilibrio interno sin recurrir a soluciones temporales.

Esta propuesta combina herramientas naturales, formación individual y sesiones de intervención estratégica adaptadas a cada caso. El objetivo es facilitar un estilo de vida coherente, que integre nutrición, gestión emocional y una mejora sostenida del bienestar. La incorporación de hábitos saludables sostenibles permite afrontar con mayor claridad el nuevo ciclo anual, manteniendo la salud como eje estructural de las decisiones cotidianas.

Apostar por una rutina consciente y respetuosa con el cuerpo no solo permite alcanzar objetivos físicos, sino también construir una base sólida para vivir con más energía, sentido y estabilidad emocional.

