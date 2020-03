COMUNICADO: Clé de Peau Beauté anuncia a los premiados "Power of Radiance" de 2020 (1)

Homenaje a mujeres inspiradoras que se han dedicado a mejorar las vidas de niñas y mujeres a través de la educación

TOKIO, 9 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, la prestigiosa marca de lujo de maquillaje y cuidado de la piel, se enorgullece en anunciar los segundos premios "Power of Radiance Awards" como parte de su compromiso filantrópico a largo plazo para defender la educación de las niñas como elemento clave para un futuro más próspero. Esto es una continuación de una asociación plurianual con UNICEF para apoyar la educación y el empoderamiento de las niñas. Los premios "Power of Radiance Awards" distinguen a mujeres inspiradoras que han actuado para fomentar el cambio positivo a través del conocimiento. Los premios "Power of Radiance Awards" de 2020 reconocerán a Binita Shrestha y Pratiksha Pandey de Nepal, que han contribuido enormemente a la educación y el empoderamiento de las niñas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Estas mujeres excepcionales recibirán una beca que podrán entregar a la causa que elijan para continuar su valioso trabajo. Los premios "Power of Radiance Awards", junto con las iniciativas que Clé de Peau Beauté tiene en marcha, pretenden empoderar a las niñas y a las mujeres para que tomen una postura proactiva en el fomento de un cambio positivo en el mundo.

La educación es una de las claves para salir de la pobreza. Sin embargo, muchas a mujeres en todo el mundo todavía se les niega la oportunidad de continuar sus estudios en educación secundaria con barreras como el matrimonio precoz, la pobreza, la discriminación y el sesgo de género. Debido a la falta de acceso a la educación, las niñas y las jóvenes tienen dificultades para avanzar en su carrera. Empoderar a las niñas para que se introduzcan en los campos STEM las ayuda a equiparse con las capacidades necesarias para conseguir los empleos del futuro, mejorando su capacidad financiera y su autosuficiencia*.

"Clé de Peau Beauté se fundó sobre la creencia de que las mujeres poseen un resplandor interior que las hace verdaderamente bellas. Cuando este se libera y se le permite brillar, puede transformar su belleza, su vida y su mundo. En Clé de Peau Beauté, creemos que la clave para un futuro mejor está en liberar el potencial de las niñas a través de la educación y el empoderamiento, permitiéndoles alzarse e iluminar el mundo con su luz colectiva. Los premios "Power of Radiance Awards" suponen un importante pilar de nuestra visión corporativa para la creación de valores sociales. Es un honor para mí presentar a las premiadas de este año, que se han dedicado a crear un futuro más radiante para otras niñas y mujeres a través de la educación STEM", afirmó la Sra. Yukari Suzuki, directora de Marca de Clé de Peau Beauté.

"La educación puede abrir infinitas oportunidades y es la clave para un cambio positivo", explicó la Sra. Shrestha. "En los países en desarrollo de todo el mundo, 600 millones de niñas entrarán en el mercado laboral en la próxima década. La gran mayoría de ellas trabajarán en el sector informal, donde se enfrentarán a dificultades y problemas".

La Sra. Pandey añade: "Es importante que nosotras, como mujeres y educadoras, les enseñemos las valiosas lecciones de la confianza y la importancia de una misma. Al mismo tiempo, debemos empoderarlas con conocimiento y capacidad para tomar el control de su futuro y elegir su camino en la vida. Cada paso que demos, grande o pequeño, es un avance significativo para mejorar las oportunidades de las niñas en todo el mundo".

Los premios "Power of Radiance Awards" estarán financiados por un porcentaje de las ventas mundiales de The Serum, de Clé de Peau de Beauté. Diseñado para despertar la inteligencia de la piel, la capacidad de la piel para distinguir los estímulos buenos de los malos, The Serum también activa la fuente de la vitalidad y el resplandor.

Como directoras de WiSTEM Nepal (Women in STEM Nepal o Mujeres en STEM Nepal), Binita Shrestha y Pratiksha Pandey han sido reconocidas por su papel fundamental en la dirección de proyectos de diversificación y educación STEM en Nepal que han empoderado a niñas y mujeres para perseguir sus intereses en ciencia y tecnología. Como ingeniera informática y educadora, la Sra. Shrestha ha supervisado numerosas iniciativas filantrópicas, incluida una asociación con WiSTEM Nepal, UNICEF y la Autoridad de Telecomunicaciones de Nepal para #InternationalGirlsinICT, un movimiento global que anima a las jóvenes a plantearse estudiar y dedicarse al creciente campo de las TIC, así como #Net4Good, una campaña de seguridad en línea para menores. Por su parte, la Sra. Pandey ha dedicado su carrera a romper los estereotipos de género y a animar a las mujeres a sentarse en la parte delantera de la clase y seguir con orgullo su pasión por el aprendizaje y el conocimiento. A través de WiSTEM, la Sra. Pandey realiza talleres de programación, electrónica y diseño que ayudan a inspirar a la futura generación de niñas a dedicarse a carreras STEM.

WiSTEM Nepal es una organización que educa y empodera a las niñas y jóvenes con edades comprendidas entre 10 y 25 años, fomentando el pensamiento computacional, el pensamiento lógico, el desarrollo del cerebro y la resolución de problemas. La organización fue fundada en septiembre de 2016 por un equipo de cinco personas, incluidas la Sra. Shrestha y la Sra. Pandey. Hasta ahora, WiSTEM Nepal ha ayudado a más de 370 niñas y mujeres jóvenes a conocer el maravilloso mundo STEM, empoderándolas para que reivindiquen su deseo de vivir en un mundo igualitario.

El poder para cambiar el mundo está en cada individuo, y a través de los premios "Power of Radiance Awards", Clé de Peau Beauté apoya a las niñas y mujeres de todo el mundo en su transformación del mundo para sí mismas, para sus familias y para sus comunidades.

La ceremonia de los premios "Power of Radiance Awards" de 2020 se celebrará en Tailandia.

*Fuente informativa: Investing in Girl's; STEM Education in Developing Countries ( https://www.cfr.org/report/ investing-girls-stem-education-developing-countries )

Acerca de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marca de lujo mundial de SHISEIDO Cosmetics, se fundó en 1982 como la expresión última de elegancia y ciencia. Clé de Peau Beauté significa "la clave para la belleza de la piel". La filosofía de la marca es liberar el poder del resplandor de una mujer con una tecnología de cuidado de la piel innovadora aprovechando el maquillaje de todo el mundo. Guiada por una sensibilidad e inteligencia estética exquisita, Clé de Peau Beauté ha infundido en sus productos modernidad, encanto y dinamismo para convertirse en el líder del sector en garantizar un resplandor tan notorio, que emane desde dentro. Disponible en 18 países y regiones de todo el mundo.

Sitio web oficial de Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com [http://www.cledepeau-beaute.com/] Instagram oficial de Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/ [https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/]

