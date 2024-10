Clé de Peau Beauté anuncia a Sachiko Nakajima como destinatario de los premios Power of Radiance 2025 (2)

Sachiko Nakajima, 2025 Award Recipient of the Power of Radiance Awards

Sachiko Nakajima, 2025 Award Recipient of the Power of Radiance Awards - CLÉ DE PEAU BEAUTÉ/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

En honor a la fundadora y directora ejecutiva de steAm, Inc., pianista de jazz, matemática y productora del Proyecto Temático Expo 2025 que se asociará con Clé de Peau Beauté para inspirar a la próxima generación de niñas a través de STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas)

TOKIO, 11 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, la marca de maquillaje y cuidado de la piel de lujo, tiene el honor de anunciar a Sachiko Nakajima como ganadora de los premios Power of Radiance Awards 2025 por sus incansables esfuerzos en el avance de la educación STEAM. Nakajima se destacó en STEAM por primera vez como la primera mujer japonesa en ganar una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas durante la escuela secundaria. Es una pianista de jazz y también lidera Kurage Band Vida: Concerto of Five Senses, un grupo de músicos que dan vida a STEAM a través de los cinco sentidos. Sus experiencias en STEAM la llevaron a fundar steAm, Inc. en 2017, una organización dedicada a brindar educación STEAM y liberar el potencial creativo en todos.

Los premios anuales Power of Radiance Awards reconocen y celebran a las mujeres que toman medidas para defender la educación de las niñas en sus comunidades. Los premios se fundaron en 2019 y se basan en la creencia de Clé de Peau Beauté de que la clave para un mundo mejor radica en liberar el potencial de las niñas, especialmente a través de la educación STEAM.

El trabajo de Nakajima encarna esta creencia y está perfectamente alineado con la misión de Clé de Peau Beauté de empoderar a las niñas a través de la educación y, en última instancia, cerrar la persistente brecha de género en STEAM, fomentando un futuro mejor para todos. El Informe Global sobre la Brecha de Género 2024 del Foro Económico Mundial clasifica a Japón en el puesto 118 de 146 países en igualdad de género, lo que subraya las disparidades significativas en campos como STEM[1]. A pesar de la posición de Japón como una de las economías más grandes del mundo y el desempeño sobresaliente de las niñas japonesas en matemáticas y ciencias a nivel mundial[2], solo el 16 % de los graduados de STEM en Japón son mujeres[3]. Los esfuerzos de Nakajima apuntan a abordar esta disparidad mediante el desmantelamiento de las barreras que tradicionalmente han impedido que las mujeres y las niñas sigan la educación y las carreras de STEM.

A través de los premios Power of Radiance, Clé de Peau Beauté prevé crear una comunidad mundial de mujeres que lideren el cambio positivo. Nakajima conoció a Reshma Saujani, ganadora del premio Power of Radiance 2024 y fundadora de Girls Who Code y Moms First, en un evento organizado por Clé de Peau Beauté para celebrar el Día Internacional de la Niña en Nueva York. Durante el evento, Saujani y otras defensoras de la igualdad de género compartieron ideas sobre cómo las mujeres pueden apoyarse entre sí para empoderar a la próxima generación de niñas en STEAM. Como ganadora del premio Power of Radiance 2025, Nakajima continuará con los esfuerzos y el legado de las premiadas que la precedieron, incluida Saujani, al llevar estos conocimientos globales a su trabajo en Japón.

Como beneficiaria de los premios Power of Radiance Awards 2025, Nakajima recibirá una subvención que reforzará sus esfuerzos y ampliará el impacto de su trabajo y misión para inspirar a las niñas y mujeres a estimular su interés en los campos STEAM.

Esto incluye su participación en The Asia Foundation, donde está trabajando en el proyecto "STEM ConnectHER". Esta iniciativa tiene como objetivo construir una red regional de mujeres en los campos de STEM en toda la región de Asia y el Pacífico, brindando tutoría y apoyo a estudiantes universitarias y profesionales. Además, Nakajima participa activamente en "Suri-Joshi", un programa que organiza talleres y crea contenido en línea para alentar a las niñas y sus madres a explorar los placeres de las matemáticas. La iniciativa tiene como objetivo romper los estereotipos y hacer que las matemáticas sean más accesibles y agradables para las mujeres jóvenes, en particular en regiones donde los modelos femeninos a seguir en STEM son escasos.

Nakajima también participa en actividades de la Expo 2025, donde se desempeña como productora del proyecto temático Playground of Life: Jellyfish Pavilion. Basándose en su experiencia multidisciplinaria y su firme convicción del poder de la participación individual para generar cambios, creará un espacio colaborativo e inclusivo donde las personas puedan experimentar la diversión y la alegría de vivir juntas a través del aprendizaje, el arte y más.

"Es un honor recibir el premio Power of Radiance de Clé de Peau Beauté, que ha sido fundamental para empoderar a la próxima generación de niñas y abordar la disparidad de género en la educación STEAM en todo el mundo. Tanto la educación como las carreras en estos campos están dominadas por los hombres, pero el género no tiene ninguna influencia en la creatividad y la innovación. A través de los premios, espero trabajar con Clé de Peau Beauté para reescribir la narrativa de que STEAM no es para niñas y mujeres. Creo que la igualdad de género y todas las formas de inclusión en STEAM no solo son beneficiosas, sino vitales, para una sociedad progresista", dijo Nakajima.

"Desde 2019, los premios Power of Radiance Awards han sido un pilar fundamental de nuestro compromiso filantrópico, al honrar a las mujeres que lideran cambios positivos en todo el mundo a través de la educación. Estamos encantados de profundizar nuestra dedicación a la igualdad de género y al empoderamiento de las niñas en el próximo año a través de nuestra colaboración con Nakajima y steAm, Inc.", afirmó Mizuki Hashimoto, directora de marca de Clé de Peau Beauté.

Clé de Peau Beauté cree que cada individuo posee el potencial de aprovechar su resplandor interior para generar un cambio positivo. Por eso, la marca ha seleccionado uno de sus productos de primer paso más emblemáticos, The Serum, y ha comprometido una parte de sus ventas a esta misión. A través de sus premios Power of Radiance, Clé de Peau Beauté se esfuerza por empoderar a las niñas y mujeres para que creen un futuro más brillante para ellas y sus comunidades.

Acerca de Sachiko Nakajima

Sachiko Nakajima es música, matemática, educadora STEAM y artista multimedia. Es la fundadora y consejera delegada de steAm, Inc., directora representante de la steAm BAND Association y productora de proyectos temáticos en la Expo 2025, Osaka, Kansai, Japón (Pabellón de la firma "Patio de juegos de la vida: pabellón de las medusas"). Participa activamente en la música, las matemáticas, la educación STEAM y el arte multimedia en Japón y a nivel internacional, y cree que todos poseen potencial para la creatividad, independientemente de su origen, género o edad. Considera que la educación STEAM lúdica puede ayudar a las personas a superar los desafíos sociales y personales, fomentando sus intereses únicos y su creatividad para dar forma a la sociedad del futuro. En Japón, la Sra. Nakajima fue designada Embajadora de Niñas STEM para la Oficina del Gabinete; también se desempeñó como miembro de varios comités de los Ministerios de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) y varios gobiernos regionales; y fue becaria Fulbright en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. Cabe destacar que tiene el gran honor de ser la primera mujer japonesa en ganar una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. También es madre de una joven de 18 años.

Acerca de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marca de lujo global de Shiseido Co Ltd, fue fundada en 1982 como la máxima expresión de elegancia y ciencia. Clé de Peau Beauté significa la clave para la belleza de la piel. La filosofía de la marca es liberar el poder de la luminosidad aprovechando las tecnologías de maquillaje y cuidado de la piel avanzado de todo el mundo. Guiada siempre por una exquisita sensibilidad e inteligencia estética, Clé de Peau Beauté ha infundido modernidad, encanto y dinamismo a sus productos para emerger como líder de la industria en la entrega de una luminosidad tan extraordinaria que emana desde adentro. Disponible en 26 países y regiones en todo el mundo.

Sitio web oficial de Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2025.html

Instagram oficial de Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2524411/NO_1125_mari_claire_SHISEIDO_06956_ar3_tr1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2524412/NO_1125_mari_claire_SHISEIDO_06892_ar4_tr1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740205/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cle-de-peau-beaute-anuncia-a-sachiko-nakajima-como-destinatario-de-los-premios-power-of-radiance-2025-302271908.html