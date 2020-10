Clé De Peau Beauté reafirma su compromiso de impulsar la educación de las niñas en la nueva normalidad (2)

Pratiksha Pandey es una ingeniera de electrónica y comunicaciones. Ha dedicado su carrera a combatir los estereotipos de género y animar a las mujeres a sentarse al frente de la clase y seguir orgullosamente sus pasiones por el aprendizaje y el conocimiento. Como directora de WiSTEM Nepal, Pandey realiza talleres de codificación, electrónica y diseño que ayudan a inspirar a la próxima generación de niñas para desarrollar carreras STEM. Ha estado también trabajando como mentora para las 1.000 niñas, 1.000 programas futuros por The New York Academy of Sciences.

Acerca de Toni Garrn

Modelo internacional, humanitaria y cara conocida de Clé de Peau Beauté, Toni Garrn es también embajadora de la campaña global "Girls Get Equal" de Plan International, un movimiento internacional que busca promover los derechos de las niñas.

Acerca de Chriselle Lim

Chriselle Lim es una de las creadoras de contenido de más éxito del mundo y megaestrella digital. Creadora de Chriselle Factor, es una modelo de inspiración para mujeres de todo el mundo que llevan vidas ocupadas. Fundadora de BÜMO, una comunidad digital y física, creada para hacer las vidas de los padres ocupados un poco más sencillas, su increíble ética laboral, impulso personal y talento epitomizan las posibildiades interminables para las niñas de todo el mundo.

Acerca de Fionnghuala O'Reilly

Fionnghuala O'Reilly es una mujer que captura la esencia del poder de la educación STEM, y las interminables posibilidades que puede ofrecer a las mujeres. Es graduada por la George Washington University e ingeniera. Trabajando en la industria de la ingeniería dominada por hombres, ha hecho de su misión demostrar, a través de sus logros, cómo las mujeres pueden romper los techos de cristal. Justo el año pasado, lanzó #ReachForTheStars, una campaña de medios sociales de gran éxito que promueve a las mujeres y la diversidad en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Acerca de Chiaki Horan

Nacida y criada en Tokio, Chiaki Horan se ha convertido en una importante figura de los medios japoneses, siendo tanto figura televisiva y actriz. Su formación internacional, nacida de padre irlandés y madre japonesa, la ha llevado a desarrollar interés por la cultura occidental, llevándola a estudiar literatura inglesa en la reconocida Universidad Aoyama-Gakuin, en Tokio, donde fue premiada por sus diligentes estudios. Destacada figura en los medios, se ha convertido en habitual de las noticias de televisión comercial de TBS (Tokyo Broadcasting Television), presentando una variedad de temas,desde política a eventos culturales, y es una inspiración para las niñas para enseñarles a desarrollar un pensamiento crítico.

