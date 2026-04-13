Clean Air Metals anuncia cambios en la dirección - CLEAN AIR METALS INC.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de abril de 2026.- La compañía comunica la salida de su vicepresidente de Exploración y asigna liderazgo técnico interino mientras avanza en sus objetivos estratégicos para 2026.

Clean Air Metals Inc. ("Clean Air Metals" o la "Compañía") (TSXV:AIR)(FRA:CKU)(OTCQB:CLRMF) anuncia que el Dr. Lionnel Djon ha dimitido como vicepresidente de Exploración para perseguir otras oportunidades.

El Dr. Djon fue fundamental en la identificación y validación mediante perforación del área objetivo de Escape en profundidad. La compañía agradece a Lionnel por su servicio durante los últimos dos años y le desea lo mejor en sus futuros proyectos.

De manera interina, el Consejo proporcionará liderazgo técnico para apoyar las próximas iniciativas de geociencia, lideradas por el Dr. David Peck. El Dr. Peck forma parte del consejo de Clean Air Metals desde principios de 2024. Posee un doctorado en geología por la Universidad de Melbourne, Australia, y un máster por la Universidad de Windsor, Canadá, y es geocientífico profesional registrado en Ontario y Manitoba. Es un experto reconocido a nivel mundial en la génesis y exploración de depósitos magmáticos de sulfuros de platino, níquel y cobre.

La Compañía proporcionará una actualización sobre un reemplazo permanente tras la evaluación de todas las opciones de financiación actualmente en análisis, y el posterior anuncio para avanzar en sus objetivos estratégicos de 2026 (véase el comunicado de prensa del 12 de enero de 2026).

Sobre Clean Air Metals

Clean Air Metals es una empresa de desarrollo y exploración que avanza en su proyecto insignia Thunder Bay North Critical Minerals ("TBN"), de su propiedad al 100 %, situado a 40 km al noreste de Thunder Bay, Ontario. El proyecto TBN, accesible por carretera y junto a infraestructuras establecidas, alberga dos (2) yacimientos —Current y Escape— separados por solo 2,5 km. En conjunto, los yacimientos contienen un recurso mineral indicado de 14,9 Mt con leyes de 2,66 g/t (Pt+Pd), 0,40 % Cu y 0,24 % Ni (Informe técnico NI 43-101 PEA, Thunder Bay North Project, Ontario, Canadá, SLR Consulting Canada Ltd, 21 de noviembre de 2025), con un potencial significativo de expansión en profundidad.

Uno de los escasos recursos primarios de platino fuera de Sudáfrica, el proyecto TBN se encuentra en una jurisdicción estable y favorable a la minería y se beneficia de relaciones duraderas con las Primeras Naciones locales. El proyecto TBN tiene el potencial de convertirse en una fuente segura de metales raros de platino, así como de otros metales críticos como cobre, níquel y cobalto, para el sector manufacturero de América del Norte. Las preocupaciones actuales sobre el suministro futuro de platino están impulsando los precios a máximos históricos, con beneficios evidentes para una futura operación minera en TBN. Con su experimentado equipo técnico, Clean Air Metals está comprometida con el crecimiento de los recursos del proyecto TBN y la creación de valor a largo plazo para los accionistas.

Compromiso social

Clean Air Metals Inc. reconoce que el Proyecto Thunder Bay North Critical Minerals se encuentra dentro del área comprendida por el Tratado Robinson-Superior de 1850 e incluye los territorios de Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek y Kiashke Zaaging Anishinaabek. Clean Air Metals también reconoce las contribuciones de la Nación Métis de Ontario, Región 2, y de la Red Sky Métis Independent Nation a la rica historia de la zona.

La Compañía agradece la oportunidad de trabajar en estos territorios y mantiene su compromiso con el reconocimiento y respeto hacia quienes han vivido, transitado y recolectado en estas tierras desde tiempos inmemoriales. Clean Air Metals se compromete a preservar el patrimonio indígena y a construir, fomentar e impulsar una relación respetuosa con los pueblos de las Primeras Naciones, Métis e Inuit, basada en principios de confianza mutua, respeto, reciprocidad y colaboración en el espíritu de la reconciliación.

Más información en www.cleanairmetals.ca, X, Facebook e Instagram.

Contacto

Nombre contacto: Mia Boiridy

Descripción contacto: Directora de Comunicaciones y Relaciones con el Inversor en Clean Air Metals Inc.

Teléfono de contacto: 250-575-3305