Clean Air Metals anuncia revisión de sus estados financieros del segundo trimestre por parte de su auditor

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de octubre de 2026.-

Clean Air Metals anuncia que su auditor, Manning Elliott LLP, ha completado la revisión de los estados financieros intermedios consolidados correspondientes al segundo trimestre de 2026, sin modificaciones en su contenido. La compañía recuerda además que su junta general anual y extraordinaria de accionistas se celebrará de forma virtual el próximo 13 de noviembre

Clean Air Metals Inc. ("Clean Air Metals" o la "Compañía") (TSXV)(FRA)(OTC PINK) anuncia que, a fecha de 22 de octubre de 2026, el auditor de la Compañía, Manning Elliott LLP, ha completado una revisión de sus estados financieros intermedios consolidados correspondientes al segundo trimestre, relativos al periodo de seis meses finalizado el 31 de julio de 2026 (los "Estados Financieros"), que se incluyeron en la circular informativa de la dirección de la Compañía, fechada el 14 de octubre de 2026, en relación con la próxima junta general anual y extraordinaria, prevista para el 13 de noviembre de 2026. Como resultado de la revisión del auditor, no se realizaron modificaciones en los Estados Financieros, salvo la eliminación del "Aviso de ausencia de revisión por parte del auditor".



Próxima junta general anual y extraordinaria de accionistas

Asimismo, se recuerda a los accionistas de Clean Air Metals que la junta general anual y extraordinaria de accionistas (la "Junta") se celebrará de forma virtual el 13 de noviembre de 2026.



Los accionistas de Clean Air Metals deberán consultar el perfil de la Compañía en SEDAR+, disponible en www.sedarplus.ca, para acceder a la convocatoria modificada de la Junta y a la documentación correspondiente, incluidas las instrucciones para acceder a la Junta, votar y delegar el voto.



Acerca de Clean Air Metals

Clean Air Metals es una empresa de exploración y desarrollo que está impulsando su principal proyecto, Thunder Bay North Critical Minerals Project, del que posee el 100 % y que se encuentra a 40 km al noreste de Thunder Bay, Ontario, Canadá (el "Proyecto TBN").



El Proyecto TBN, accesible por carretera y situado junto a infraestructuras existentes, alberga dos yacimientos, Current y Escape, separados por tan solo 2,5 km. En conjunto, los yacimientos contienen un recurso mineral indicado de 14,9 millones de toneladas, con leyes de 2,66 g/t de platino y paladio (Pt+Pd), un 0,40 % de cobre (Cu) y un 0,24 % de níquel (Ni) (Informe técnico de evaluación económica preliminar NI 43-101, Thunder Bay North Project, Ontario, Canada, SLR Consulting Canada Ltd., 21 de noviembre de 2025), con un importante potencial de expansión en profundidad siguiendo la inclinación de los yacimientos.



Como uno de los escasos recursos primarios de platino situados fuera de Sudáfrica, el Proyecto TBN se encuentra en una jurisdicción estable y favorable a la actividad minera, y se beneficia de relaciones consolidadas desde hace años con las Primeras Naciones locales.



El Proyecto TBN tiene potencial para convertirse en una fuente segura de metales de platino poco comunes, así como de otros metales críticos, como el cobre, el níquel y el cobalto, para el sector manufacturero norteamericano.



Con su experimentado equipo técnico, Clean Air Metals mantiene su compromiso de impulsar el Proyecto TBN y generar valor a largo plazo para sus accionistas.



Compromiso social

Clean Air Metals reconoce que el proyecto Thunder Bay North Critical Minerals Project se encuentra dentro del área comprendida por el Tratado Robinson-Superior de 1850 e incluye los territorios de Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwaabik Zaaging Anishinabek y Kiashke Zaaging Anishinaabek.



La Compañía valora la oportunidad de trabajar en estos territorios y mantiene su compromiso de reconocer y respetar a quienes han vivido, transitado y se han reunido en estas tierras desde tiempos inmemoriales.



Clean Air Metals se compromete a preservar el patrimonio indígena y a construir, fomentar y promover una relación respetuosa con los pueblos de las Primeras Naciones, métis e inuit, basada en los principios de confianza mutua, respeto, reciprocidad y colaboración, en el espíritu de la reconciliación.



Ni la TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (según se define este término en las políticas de la TSX Venture Exchange) asumen responsabilidad alguna por la suficiencia o exactitud de este comunicado de prensa.



Advertencia

Todas las declaraciones y demás información contenidas en este comunicado de prensa relativas a acontecimientos futuros previstos pueden constituir información prospectiva conforme a la legislación canadiense sobre valores ("declaraciones prospectivas").



Las declaraciones prospectivas suelen identificarse, aunque no siempre, mediante el uso de términos como "buscar", "anticipar", "creer", "planificar", "estimar", "esperar", "previsto como objetivo", "perspectivas", "según lo previsto" y "tener la intención", así como mediante afirmaciones que indican que un acontecimiento o resultado "puede", "podrá", "debería", "podría" o "pudiera" producirse o alcanzarse, y otras expresiones similares.



Todas las declaraciones incluidas en este documento, a excepción de las relativas a hechos históricos, son declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relacionadas con la fecha de celebración de la próxima junta general anual y extraordinaria de la Compañía.



Estas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones prospectivas, incluidos, entre otros, los riesgos relacionados con la fecha de celebración de la próxima junta general anual y extraordinaria de la Compañía, así como otros factores de riesgo detallados periódicamente en los documentos presentados por la Compañía ante los organismos reguladores de valores canadienses, disponibles en su perfil de SEDAR+ en www.sedarplus.ca.



Las declaraciones prospectivas se basan en hipótesis formuladas, entre otros aspectos, en relación con la fecha de celebración de la próxima junta general anual y extraordinaria de la Compañía.



Las declaraciones prospectivas se fundamentan en estimaciones y opiniones de la dirección en la fecha en que se realizan. Aunque la Compañía considera razonables las expectativas reflejadas en dichas declaraciones y/o información prospectiva, no debe depositarse una confianza excesiva en ellas, ya que la Compañía no puede garantizar que tales expectativas resulten correctas.



La Compañía no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo cuando así lo exija la legislación aplicable.



La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa está expresamente sujeta a la presente advertencia.



La TSX Venture Exchange no ha aprobado ni desaprobado el contenido de este comunicado de prensa.



Emisor: Clean Air Metals

Contacto

Nombre contacto: Mike Garbutt

Descripción contacto: Presidente y CEO de Clean Air Metals

Teléfono de contacto: 705-207-2111



