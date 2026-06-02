Clean Air Metals presenta estados financieros anuales del ejercicio finalizado el 31 de enero de 2026

Clean Air Metals presenta estados financieros anuales - Clean Air Metals Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía informa de sus resultados financieros auditados de 2026, incluyendo activos, liquidez y actividad de exploración en el proyecto Thunder Bay North, junto con avances operativos y próximos pasos del proyecto

Madrid, 2 de junio de 2026.- Clean Air Metals Inc. ("Clean Air Metals" o la "Compañía") (TSX.V:AIR)(FRA:CKU)(OTCQB:CLRMF) anuncia que ha presentado sus estados financieros consolidados auditados y el informe de análisis y discusión de la dirección correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2026, disponibles para su consulta en www.sedarplus.ca.



Aspectos financieros destacados



• Activos totales a 31 de enero de 2026 de 36.226.670 dólares.



• Efectivo total a 31 de enero de 2026 de 1.133.766 dólares.



• Déficit de capital de trabajo a 31 de enero de 2026 de 2.281.241 dólares.



• Patrimonio neto a 31 de enero de 2026 de 32.604.804 dólares.



Durante el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2026, la Compañía incurrió en costes por valor de 1.190.489 dólares en actividades de exploración en el proyecto TBN. A principios de año, el equipo directivo de la Compañía ejecutó un exitoso programa de perforación en el yacimiento Current para delimitar estructuras de mayor tamaño. A esto le siguió un importante trabajo en el yacimiento Escape en profundidad (down plunge), para reevaluar datos MT anteriores y perfeccionar los objetivos de perforación en la zona. La dirección encargó la perforación del primer objetivo de exploración step-out dentro de la extensión en profundidad de Escape en el tercer trimestre, lo que dio como resultado una intersección mineralizada de 50 m a 400 m del recurso conocido. El equipo también completó y presentó con éxito una Evaluación Económica Preliminar (PEA) para Thunder Bay North que describía un escenario de molienda por peaje (toll-milling) con un plan de mina centrado en material de mayor margen en los yacimientos Current y Escape.



Los detalles completos de los informes financieros y los resultados operativos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2026 se describen en los estados financieros consolidados auditados de la Compañía, junto con las notas correspondientes y el informe de análisis y discusión de la dirección, disponibles en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.



Actualización del proyecto

El equipo continúa apoyando aspectos críticos del proyecto como se indica a continuación:



• Finalizar la definición de objetivos para la próxima fase del programa de perforación en la extensión en profundidad de Escape;



• Definir el alcance de un nuevo programa de pruebas metalúrgicas para confirmar el potencial de rendimiento de la molienda por peaje;



• Continuar las discusiones preliminares para la carretera de acceso al emplazamiento y la infraestructura eléctrica, que incluirán la participación activa de las comunidades de las Primeras Naciones;



• Involucrar a organismos gubernamentales provinciales y federales en futuras oportunidades de financiación para el proyecto; y



• Continuar avanzando en las actividades de permisos de exploración avanzada con el Gobierno de Ontario.



Sobre Clean Air Metals

Clean Air Metals es una empresa de desarrollo y exploración que impulsa su proyecto insignia Thunder Bay North Critical Minerals ("TBN"), de su propiedad al 100 %, situado a 40 km al noreste de Thunder Bay, Ontario. El proyecto TBN, accesible por carretera y cercano a infraestructuras establecidas, alberga dos (2) yacimientos —Current y Escape— separados por solo 2,5 km. En conjunto, los yacimientos contienen un recurso mineral indicado de 13,8 Mt con 2,4 millones de onzas equivalentes de platino (Informe Técnico sobre el proyecto Thunder Bay North, Ontario, Canadá, NI43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19 de junio de 2023) con un potencial significativo de expansión en profundidad.



Uno de los escasos recursos primarios de platino fuera de Sudáfrica, el proyecto TBN se encuentra en una jurisdicción estable y favorable a la minería y se beneficia de relaciones de larga duración con las comunidades locales de las Primeras Naciones. Con su experimentado equipo técnico, Clean Air Metals está comprometida con el crecimiento de los recursos en el proyecto TBN y con la creación de valor a largo plazo para los accionistas.



Compromiso social

Clean Air Metals Inc. reconoce que el Proyecto de Minerales Críticos Thunder Bay North está ubicado dentro del área abarcada por el Tratado Robinson-Superior de 1850 e incluye los territorios de Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek y Kiashke Zaaging Anishinaabek. Clean Air Metals también reconoce las contribuciones de la Nación Métis de Ontario, Región 2, y de la Red Sky Métis Independent Nation a la rica historia del área.



La Compañía valora la oportunidad de trabajar en estos territorios y mantiene su compromiso con el reconocimiento y respeto de quienes han vivido, viajado y se han reunido en estas tierras desde tiempos inmemoriales. Clean Air Metals está comprometida con la preservación del patrimonio indígena y sigue comprometida con construir, fomentar e impulsar una relación respetuosa con los pueblos de las Primeras Naciones, Métis e Inuit basada en los principios de confianza mutua, respeto, reciprocidad y colaboración en el espíritu de la reconciliación.



Para obtener más información, visitar www.cleanairmetals.ca.

Contacto

Emisor: Clean Air Metals Inc.

Nombre contacto: Mia Boiridy

Descripción contacto: Directora de Comunicaciones y Relaciones con Inversores en Clean Air Metals Inc.

Teléfono de contacto: 250-575-3305



