Clearly llega a España con una plataforma que combina psicología e IA para facilitar el acceso a la terapia

Madrid, 31 de julio de 2025.-

Ya disponible en España, la herramienta permite acceder a sesiones con psicólogos colegiados sin listas de espera y ofrece acompañamiento emocional continuo a través de inteligencia artificial. Cuenta con una red de más de 1.000 profesionales y gestiona más de 20.000 sesiones mensuales

La plataforma de salud mental Clearly ha comenzado su actividad en España con el objetivo de facilitar el acceso a atención psicológica profesional mediante un modelo híbrido que combina intervención humana y tecnología. Su propuesta integra sesiones online con psicólogos colegiados y un sistema de acompañamiento emocional continuo basado en inteligencia artificial.



En un momento en el que hablar de salud mental ya no es un tabú, pero recibir ayuda profesional continúa siendo un desafío para muchas personas, Clearly presenta una propuesta concreta: facilitar el cuidado del bienestar emocional a través de una plataforma accesible desde cualquier dispositivo, sin esperas ni barreras económicas.



"La salud mental no debería depender del lugar donde vivas ni de tu capacidad económica. Hoy contamos con herramientas que permiten ofrecer acompañamiento psicológico con una cercanía e inmediatez impensables hace unos años", afirma Dmytro Marakhovskyi, CEO y cofundador de Clearly.



Un modelo híbrido que combina atención humana y tecnología

El funcionamiento de la plataforma se basa en cuatro pilares principales:



• Sesiones personalizadas con psicólogos titulados, sin listas de espera, asignados mediante un sistema de emparejamiento que tiene en cuenta el perfil psicológico, las necesidades específicas y la disponibilidad del usuario.



• Acompañamiento emocional 24/7 mediante inteligencia artificial, entrenada para ayudar a gestionar momentos de ansiedad, estrés o bloqueo emocional entre sesiones.



• Terapia autónoma guiada, basada en protocolos psicológicos validados, orientada a quienes prefieren avanzar a su ritmo.



• Todo con un enfoque centrado en la accesibilidad, para que cuidar de la salud mental sea más fácil y posible para todas las personas.



La inteligencia artificial ha sido desarrollada en colaboración con profesionales de la psicología, y se presenta como una herramienta de apoyo, no sustitutiva, para ampliar el acceso a recursos de bienestar emocional entre sesiones o como primer contacto con el cuidado psicológico.



Una respuesta tecnológica a una necesidad real

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas necesitan apoyo psicológico, pero solo una parte accede a él. En España, muchas personas siguen enfrentándose a barreras como el precio, la falta de tiempo o la dificultad para encontrar un terapeuta adecuado.



Clearly busca reducir esos obstáculos mediante una experiencia digital accesible, sin desplazamientos ni tiempos de espera, con una red consolidada de más de 1.000 psicólogos colegiados y un sistema pensado para adaptarse a diferentes ritmos de vida, niveles de necesidad y momentos emocionales.



La plataforma también permite al usuario mantener continuidad en su proceso, acceder a perfiles con distintos enfoques terapéuticos y cambiar de profesional si lo necesita, sin complicaciones ni demoras.



También en el ámbito laboral

Además del uso individual, Clearly colabora con organizaciones y departamentos de recursos humanos, ofreciendo programas para la prevención del burnout, herramientas de análisis emocional y acompañamiento psicológico para empleados.



Disponible en España

Clearly ya está operativa en España y prevé ampliar su red de profesionales en los próximos meses. Los usuarios pueden acceder al servicio desde cualquier dispositivo y combinar diferentes modalidades de acompañamiento según sus preferencias, disponibilidad y necesidades personales.



Sobre Clearly



Clearly es una plataforma digital de salud mental que combina atención psicológica profesional con inteligencia artificial para ofrecer acompañamiento emocional personalizado, continuo y accesible. Su misión es facilitar el acceso a la terapia sin barreras ni estigmas, mediante un modelo híbrido que integra tecnología y atención humana.





