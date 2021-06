Clearwater Analytics elige a Thomas van Cauwelaert para gestionar Francia, Bélgica y Luxemburgo

- Clearwater Analytics nombra a Thomas van Cauwelaert como jefe de región para Francia, Bélgica y Luxemburgo, y abre una oficina en París

PARÍS, 16 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics, la solución SaaS líder para contabilidad, informes y análisis de inversiones, está reforzando su presencia en Europa al nombrar a Thomas van Cauwelaert como director de Francia, Bélgica y Luxemburgo. Con sede en la nueva oficina de Clearwater en París, Thomas será responsable de acelerar el crecimiento de la empresa en la región y de hacer de Clearwater parte de su estrategia de proximidad a los mercados locales.

Después de ocupar varios puestos gerenciales en servicios financieros en Europa, Thomas fue anteriormente director de Ventas y Marketing en New Access, un proveedor de software suizo de una suite "Core to Digital" para patrimonio privado. Antes de New Access, Thomas van Cauwelaert fue vicepresidente de SimCorp, donde dirigió las ventas y el marketing para el sur de Europa durante 10 años.

Junto a Thomas van Cauwelaert, varios empleados ya se han incorporado a la oficina de París. Alexander Nakhla deja Clearwater Nueva York para unirse a Clearwater en Francia como líder de desarrollo comercial; Cristel Cohen-Bacry, recientemente nombrada para Clearwater EMEA Marketing, también tiene su sede en París. Cristel fue director de marketing y comunicaciones de varios proveedores de software para banca, gestión de activos y fondos de inversión. Clearwater añadirá a otros especialistas en productos e implementación en los próximos meses para apoyar el crecimiento.

"Clearwater Analytics cambia las reglas del juego con su solución líder para la gestión de activos. Estoy encantado de unirme a Clearwater y liderar un grupo de expertos comprometidos con el éxito de nuestros clientes", explicó Thomas van Cauwelaert. "El modelo de nube de 'instancia única de múltiples inquilinos' de Clearwater reúne las mejores prácticas de la industria. Al ofrecer una solución, no un software, Clearwater Analytics ofrece un enfoque alternativo a los administradores de activos que han tenido que soportar la carga de proyectos de implementación prolongados y tecnología heredada con la oferta de Clearwater, así como con la cultura de innovación y éxito de sus clientes".

"Thomas aporta una gran cantidad de experiencia en dominios, negocios y mercado a Clearwater", indicó Gayatri Raman, director de Clearwater Analytics para EMEA y APAC. "Estamos encantados de darle la bienvenida a nuestro equipo. Su experiencia será de inmenso valor a medida que continuamos expandiéndonos por Europa y dando servicio a más clientes en Francia, Bélgica y Luxemburgo".

Acerca de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics es una solución SaaS líder en la industria mundial dedicada a la agregación, conciliación, contabilidad e informes automatizados de datos de inversión. Cada día, la solución Clearwater informa sobre más de 5.500 millones de dólares en activos para clientes que incluyen aseguradoras líderes, administradores de activos, corporaciones, planes de pensiones, gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro, lo que les ayuda a aprovechar al máximo los datos de su cartera de inversiones con un producto de clase mundial y servicio centrado en el cliente. Los profesionales de la inversión en 50 países confían en Clearwater para entregar datos de inversión validados y oportunos e informes detallados. Más información acerca de Clearwater disponible por medio de www.clearwater-analytics.com, LinkedIn y Twitter.