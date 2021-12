Clementoni celebra su 25 aniversario con una donación de 6.000€ para los niños enfermos de cáncer

Clementoni, marca líder en juguetes educativos, ha entregado hoy un cheque por valor de 6.000€ a la Fundación Aladina, para brindarles apoyo en el desarrollo de su programa integral para niños y adolescentes enfermos de cáncer

Clementoni, marca líder en juguetes educativos, ha entregado hoy un cheque por valor de 6.000€ a la Fundación Aladina, para brindarles apoyo en el desarrollo de su programa integral para niños y adolescentes enfermos de cáncer. Esta acción solidaria se ha llevado a cabo en colaboración con El Corte Inglés, Toy Planet y Toys “R”Us, a iniciativa de la compañía italiana. Para la compañía, tal y como decía su fundador Mario Clementoni, “jugar es una cosa seria”, y de ahí nace esta idea para celebrar su 25 aniversario: “Pensamos en todos los niños que en su día a día, por un motivo u otro, no pueden jugar”; añade Marco Sebastiani, Country Manager de Clementoni Spain.



El acto de entrega se ha desarrollado hoy en la sede de Clementoni en Madrid junto a representantes de la Fundación Aladina. La empresa italiana, que celebra su 25º Aniversario, ha querido celebrar este año tan especial con esta acción solidaria: “no hay nada mejor que celebrar compartiendo”, explica Sebastiani.



Con esta acción, se ha donado un porcentaje de las ventas de puzles de la marca Clementoni en todas las tiendas de El Corte Inglés; y en todas sus categorías, exceptuando puzles, en Toys R Us y en Toy Planet; en distintos momentos de este último otoño. “Esto no hubiera sido posible sin nuestros clientes, fieles a nuestros juegos y a nuestra filosofía. Obviamente, tampoco sin nuestros partners, a los que desde aquí queremos agradecer su apoyo y contribución”, añadió Sebastiani.



Esta iniciativa solidaria, llevada a cabo para conmemorar el 25 aniversario de la marca italiana, nace del compromiso de Clementoni de establecer el juego como un valor social, y de la búsqueda de contribuir a la educación y crecimiento de todos los niños; especialmente aquellos que afrontan dificultades. Clementoni lleva desde 1963 acompañando a las nuevas generaciones en cada etapa de crecimiento, a través del juego educativo, con un eslogan que aún hoy les acompaña: “crecer es un juego bellísimo”.



Clementoni cuenta con juegos para niños de todas las edades; de 0 a 12 años. Comenzando con los más pequeños, con las líneas de Baby Clementoni, Disney Baby y Clemmy; seguidos de los juguetes para edad preescolar y escolar, y los científicos de la línea Ciencia y Juego. Además, acompañan a los niños con los juegos creativos de Art Attack y Crazy Chic, y a toda la familia con sus juegos de mesa y sus grandes clásicos: los puzles.



En el evento, Sebastiani hizo entrega del cheque recordando que “desde Clementoni esperamos poder seguir colaborando con la Fundación en los próximos años. Aunque ojalá podamos soñar con que llegue un día en el que Aladina pueda realizar otras labores, porque ya no haya niños enfermos de cáncer. En definitiva, gracias a todos por hacer del juego una cosa seria y por hacer entre todos más fácil la vida de estos niños”, añade Marco.







