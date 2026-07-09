Clickferry consolida su expansión internacional y refuerza su liderazgo en el sector del ferry

Dionisio Muñoz, CEO y Fundador de Clickferry - Clickferry

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 09 de julio 2026.- La compañía malagueña, fundada por el empresario ceutí Dionisio Muñoz, se consolida como el comparador de ferries líder en España y acelera su crecimiento en Europa con el objetivo de alcanzar los 50 millones de euros de facturación

Clickferry continúa reforzando su posicionamiento como una de las empresas de referencia en la venta de billetes de ferry y en la digitalización del transporte marítimo. Fundada en Málaga en 2009 por Dionisio Muñoz, empresario ceutí con más de 30 años en el sector, la compañía atraviesa una de las etapas de mayor crecimiento de su historia, consolidando su liderazgo en España y acelerando su expansión internacional.



Lo que nació como un proyecto orientado a transformar la comercialización de billetes marítimos se ha convertido en una plataforma tecnológica con presencia internacional, millones de reservas gestionadas y acuerdos con las principales navieras de Europa y el Mediterráneo. Su propuesta, basada en la facilidad de uso, la transparencia y la posibilidad de comparar rutas, horarios, tarifas y disponibilidad desde un único entorno digital, ha situado a Clickferry como el comparador de ferries líder en España.



La trayectoria de la compañía está vinculada al conocimiento sectorial de su fundador. Muñoz participó en 1998 como socio en la fundación de Euroferrys, naviera que llegó a convertirse en uno de los operadores de referencia en las rutas del Estrecho de Gibraltar y fue adquirida en 2005 por Acciona Trasmediterránea. Esa experiencia fue clave para impulsar Clickferry con una visión clara: acercar el ferry al usuario facilitando la planificación de los viajes a través de la tecnología.



"Desde el primer momento entendimos que el futuro del sector pasaba por la tecnología, la transparencia y la facilidad de acceso a la información. Nuestro objetivo siempre ha sido acercar el ferry al usuario y hacer más sencilla la forma de viajar", explica Dionisio Muñoz, CEO y fundador de Clickferry.



Actualmente, la plataforma conecta a viajeros con destinos en España, Baleares, Italia, Francia, Marruecos, Argelia, Reino Unido y otros mercados estratégicos. Además, su tecnología ha contribuido a mejorar procesos de reserva y preembarque en contextos de alta movilidad, como la Operación Paso del Estrecho, favoreciendo la reserva anticipada, la planificación de flujos y la reducción de incidencias asociadas a la compra presencial de billetes.



La innovación tecnológica se ha convertido en uno de los motores de crecimiento de la compañía. En los últimos años, Clickferry ha reforzado el desarrollo de tecnología propia, la integración con navieras y la experiencia digital de sus clientes. Como parte de esta estrategia, ha lanzado una nueva aplicación móvil para facilitar la búsqueda de rutas, la comparación de precios y la gestión integral de reservas.



Tras consolidar su posición en España, Clickferry avanza en su expansión internacional, con Francia e Italia como mercados prioritarios. La compañía se ha marcado como objetivo alcanzar los 50 millones de euros de facturación durante los próximos dos años, apoyándose en la innovación, la ampliación de acuerdos con operadores marítimos y el crecimiento de la venta online.



"Estamos construyendo una compañía cada vez más sólida, eficiente y preparada para competir a nivel internacional. Queremos seguir creciendo de forma sostenible y reforzar nuestro papel como uno de los grandes referentes europeos en la digitalización del sector del ferry", concluye Muñoz.





Emisor: Clickferry

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