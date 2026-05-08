El cliente de banca contrata el 74% de sus seguros sin tener en cuenta a su banco

El cliente de banca contrata el 74% sus seguros sin tener en cuenta a su banco - EMO Insights International

(Información remitida por la empresa firmante)

El Informe Emocional de los Seguros Bancarizados, elaborado por EMO Insights International a raíz del 14º Estudio de Emociones en Banca de Particulares en España, muestra que la penetración de los seguros bancarizados es muy desigual por ramo, con mayor peso en seguros de vida y hogar y menor en seguros de auto o decesos.

El análisis detecta además una gran oportunidad pendiente en salud, seguro con un alto contenido emocional y donde la banca solo explota el 23% de su potencial comercial.

El Estudio General de 2026 ha analizado 19 entidades bancarias y muestra además que los neobancos ya alcanzan al 26% de los clientes, intensificando la presión competitiva sobre el sector.

Madrid, 8 de mayo de 2026.- El Informe Emocional de los Seguros Bancarizados, elaborado por EMO Insights International a raíz del 14º Estudio de Emociones en Banca de Particulares en España, revela que la banca seguros sigue avanzando, pero aún no domina la relación aseguradora del cliente. En 2026, el 41% de los clientes tiene al menos un seguro contratado a través de su banco principal, mientras que el 50% sigue confiando todas sus pólizas a otras compañías aseguradoras y un 9% declara no tener ningún seguro.

La fotografía que deja 2026 es clara: la banca ya participa de forma relevante en el negocio asegurador, pero todavía son las compañías aseguradoras las que dominan el mercado y las decisiones de los clientes.

Pero el informe va un paso más allá de la pura penetración comercial. Los datos muestran que la competitividad percibida de las condiciones de los seguros contratados con el banco principal está directamente relacionada con el EMO Index del cliente (índice resumen de la vinculación emocional de un cliente con su banco), lo que confirma que el seguro no es solo una palanca de ingresos, sino también un factor con impacto directo en la vinculación emocional con el banco. En otras palabras, cuando el cliente percibe valor real en la oferta aseguradora de su banco, mejora también su relación global con la marca.

El análisis por ramos confirma además que la penetración bancaria en seguros sigue siendo desigual. El propio informe subraya que el seguro de salud es uno de los que aumenta ligeramente su penetración bancaria en 2026, pero también que la banca solo está aprovechando el 23% del potencial comercial de este ramo, lo que lo convierte en una de las grandes oportunidades pendientes del sector. Sobre todo para entidades como Revolut, Mediolanum, Santander, Grupo Cooperativo Cajamar o BBVA.

Elena Alfaro, CEO de EMO Insights, señala: “La banca seguros ya ha ganado una posición relevante en la relación con el cliente, pero el dato clave es que el cliente contrata el 74% de sus seguros sin tener en cuenta a su banco. Eso demuestra que el banco ya participa en este negocio, pero todavía no ha logrado ocupar un lugar central en la decisión aseguradora del cliente”.

Salud, hogar y vida: dónde está hoy el recorrido

Los ramos que más potencial presentan son Salud, Hogar y Vida en un total de 7 ramos analizados.

Los datos apuntan a una presencia especialmente relevante de los seguros bancarizados en los más próximos a la relación financiera tradicional, pero dejan claro que el verdadero recorrido no depende solo de vender más, sino de ganar competitividad percibida, confianza y facilidad.

El estudio muestra también que la experiencia de contratación y uso del seguro bancarizado impacta de forma decisiva al cliente: claridad de condiciones, precio bonificado, adaptación a las necesidades del cliente, conocimiento del personal, asesoramiento o capacidad de resolver el proceso sin fricción son algunas de las experiencias analizadas clave, y que marcan grandes diferencias entre los bancos analizados.

En un mercado bancario cada vez más competitivo, el seguro deja así de ser un negocio complementario para convertirse en una palanca de vinculación, diferenciación y valor relacional.

Gonzalo Martín-Vivaldi, COO de EMO Insights, afirma: “La banca seguros tiene recorrido, pero no va a crecer solo por capacidad comercial. La clave estará en combinar competitividad, confianza y una experiencia más sencilla para el cliente. Ahí es donde el banco puede ganar más peso real en la cartera aseguradora”.

Un estudio sectorial en un nuevo ciclo competitivo para banca y seguros

El Informe Emocional de los Seguros Bancarizados nace a raíz del 14º Estudio de Emociones en Banca de Particulares en España, una edición en la que EMO Insights International ha analizado 19 entidades bancarias y en la que el sector alcanza 37,6 puntos de EMO Index, recuperando niveles de antes de la pandemia. En este nuevo mapa competitivo, Revolut lidera el EMO Ranking 2026 como banco más emocional, con 69,2 puntos de EMO Index, y se consolida además como el banco más fácil para sus clientes, con 17,9 puntos de EMO CES (esfuerzo operativo emocional), frente a los 32,1 del sector.

Además, los reconocimientos EMO Evolution 2025/2026 distinguen a Ibercaja por la mejor evolución en Alegría, a Sabadell por la mejor evolución del NPS y a CaixaBank por la mejor evolución en Defensa, tres indicadores especialmente relevantes para entender la transformación actual del sector.

El estudio se desarrolla en un contexto de creciente presión competitiva: los denominados neobancos ya han penetrado en el 26% de los clientes, lo que confirma que han dejado de ser un fenómeno periférico para convertirse en actores estructurales del mercado financiero.

Entidades y compañías analizadas

El 14º Estudio de Emociones en Banca de Particulares en España analiza a estos 19 bancos: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, ING, Bankinter, Kutxabank, Abanca, Unicaja, Ibercaja, Triodos Bank, Cajamar, Openbank, Imagin, Laboral Kutxa, Banco Mediolanum, Caja Rural, Caja de Ingenieros y Revolut.

A partir de este análisis sectorial, el Informe Emocional de los Seguros Bancarizados incorpora asimismo un seguimiento específico de compañías evaluadas en esta edición, entre las que figuran AXA, Aegon Seguros, Allianz, CASER, Generali, MAPFRE, Mutua Madrileña, Ocaso, Pelayo Mutua de Seguros, Reale Group, Santalucía Seguros, Zurich Insurance, Grupo Catalana Occidente, Línea Directa Aseguradora, Liberty Seguros España, Verti, Nationale-Nederlanden, Adeslas, ASISA, Sanitas y Grupo DKV.

EMO Insights: medir la emoción para entender el mercado

EMO Insights International es una compañía española especializada en la medición y transformación emocional de la experiencia de cliente. Su metodología propia, Feelings Experience Management (FEM), permite identificar las emociones que despiertan las experiencias con una marca, entender qué factores las activan y conocer su impacto en comportamientos clave como recomendar, permanecer, defender o convertir a una entidad en primera opción.

El estudio se realizó entre el 9 de enero y el 3 de febrero de 2026, a partir de 3.124 entrevistas online a clientes particulares bancarizados en España. El cliente responde sobre su banco principal declarado y los resultados del sector se ponderan por volumen de depósitos gestionados por entidad.

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