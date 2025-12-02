Los clientes de Siteimprove avanzan en el cumplimiento de la Ley Europea de Accesibilidad (EAA)

(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo estudio revela un retraso en la preparación de las empresas para el cumplimiento, mientras que los clientes de Siteimprove siguen al día con los plazos de la EAA

COPENHAGUE, Dinamarca, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que se acelera la aplicación de la Ley Europea de Accesibilidad (EAA), Siteimprove y sus clientes se consolidan como líderes en accesibilidad digital. Nuevos datos del Informe sobre el Estado de la Industria de la EAA de Siteimprove muestran que, si bien muchas organizaciones siguen enfrentándose a desafíos de cumplimiento normativo, las empresas con visión de futuro que invirtieron tempranamente en accesibilidad ya están obteniendo beneficios, como mayor confianza, acceso a mercados desatendidos, una experiencia de cliente superior y una reducción del riesgo regulatorio.

Tras analizar 538 sitios web y más de 2,3 millones de páginas, el informe arrojó una puntuación media de accesibilidad de 74,5 sobre 100, lo que revela un retraso continuo en la preparación para el EAA. Además, más de 360.000 archivos PDF presentaban problemas de accesibilidad. Los archivos PDF sin etiquetas o mal estructurados siguen impidiendo que las tecnologías de asistencia interpreten el contenido, lo que deja formularios, declaraciones y manuales inaccesibles para muchos usuarios. Estos recursos suelen tener valor regulatorio, contractual o de cara al cliente, y pueden socavar silenciosamente su confianza.

Si bien muchas organizaciones siguen trabajando para subsanar las deficiencias persistentes en el cumplimiento normativo, los clientes de Siteimprove están avanzando hacia la preparación para el EAA a un ritmo considerablemente más rápido y constante.

Danske Bank, cliente de Siteimprove, ha experimentado un éxito significativo. El banco ha alcanzado recientemente la cima de la clasificación de accesibilidad tras años de mejora constante. "Nos complace ver que nuestra dedicación y enfoque en la accesibilidad han dado sus frutos, ya que nos hemos posicionado como líderes", afirmó Henrik Mrk Weichert, responsable de producto de Danske Bank. "Este logro es el resultado de aprovechar la información de SiteImprove para impulsar las iniciativas internas en diversos mercados, garantizando que sus sitios web cumplan con los requisitos de accesibilidad.

Empresas globales como Shell y Merkle, ambas con una amplia presencia digital, comenzaron a trabajar para cumplir con las normas de accesibilidad mucho antes de la fecha límite de junio de 2025. Su colaboración a largo plazo con Siteimprove ha ayudado a integrar la accesibilidad en las operaciones diarias, garantizando una supervisión constante y un progreso mensurable en miles de activos digitales.

Tobias Nyhuus Jensen, de Siteimprove, recientemente nombrado Experto Nacional para Dinamarca en la Iniciativa AccessibleEU de la Comisión Europea, indicó que los hallazgos demuestran la importancia de implementar la accesibilidad en todos los activos digitales. "La accesibilidad no es solo un requisito de cumplimiento, sino un imperativo empresarial que mejora la experiencia del cliente, reduce la fricción y genera confianza", destacó.

El informe también destaca que la brecha entre los líderes y los rezagados en accesibilidad continúa ampliándose a medida que se fortalece la aplicación de la EAA. Las empresas con mejor desempeño han integrado la accesibilidad en cada fase de la creación de contenido digital, mientras que otras aún abordan los problemas solo cuando surgen.

Desde la fecha límite de cumplimiento de junio de 2025, Siteimprove ha ampliado su colaboración con los clientes para ayudarlos no solo a cumplir, sino también a superar los requisitos de la EAA. La plataforma de la empresa y los conocimientos basados en datos continúan guiando a las organizaciones hacia mejoras de accesibilidad duraderas y mensurables en sitios web, aplicaciones y documentos.

Acerca de SiteimproveFundada en 2003, Siteimprove transforma el acceso al mundo digital con la plataforma de inteligencia de contenido agentic Siteimprove.ai, que unifica la accesibilidad, el análisis, el SEO/AEO y la estrategia de contenido. Clientes de la lista Global 2000 de sectores como la manufactura, la administración pública, la educación superior, los servicios financieros y la sanidad confían en Siteimprove.ai para ofrecer contenido eficaz y conforme a las normativas. Siteimprove es propiedad mayoritaria de Nordic Capital y opera desde Copenhague, Bellevue, Minneapolis y Londres. Más información en www.siteimprove.com.

