La clínica Biomium alcanza más del 95% de éxito con su innovador tratamiento Drakarian - Clínica Biomium

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 16 de noviembre de 2026.- Más del 95 por ciento de éxito en los casos tratados. Es uno de los resultados más destacados que está obteniendo la clínica Biomium con Drakarian, una innovadora tecnología que permite abordar la reducción de grasa corporal desde una perspectiva mucho más amplia que la puramente estética. La clínica, ubicada en Alhaurín de la Torre, es pionera en la incorporación de este tratamiento en España y ofrece esta tecnología en exclusiva en Málaga.

A diferencia de otros procedimientos centrados únicamente en la grasa localizada, Drakarian permite actuar tanto sobre la grasa subcutánea como sobre la grasa visceral, esta última especialmente relevante por su relación con el metabolismo y la salud cardiovascular. Su tecnología combina radiofrecuencia de alta potencia, control térmico e Inteligencia Artificial para trabajar de forma selectiva sobre los depósitos de grasa abdominal y los flancos. El tratamiento es no invasivo y no requiere cirugía, y sus protocolos pueden adaptarse al estilo de vida y a los objetivos de cada paciente

Pero los resultados que está observando Biomium van más allá de la reducción de volumen y de los cambios en la silueta. Los pacientes que siguen el tratamiento también refieren mejoras en su bienestar general, calidad del descanso y niveles de energía durante el proceso, aspectos que refuerzan la apuesta de la clínica por un concepto de estética vinculado directamente a la salud.

Estamos muy satisfechos con los resultados que estamos consiguiendo. Superar el 95% de éxito en los casos tratados nos confirma que estamos ante una tecnología con un enorme potencial. Pero lo verdaderamente interesante de Drakarian es que no nos quedamos solamente en adelgazar o reducir centímetros de cintura. Estamos trabajando también sobre la grasa visceral y observando una evolución positiva en otros parámetros relacionados con la salud y el bienestar de nuestros pacientes, explica Manuel Soto, gerente de Biomium.

Mucho más que reducir centímetros de cintura

Uno de los principales valores diferenciales de Drakarian es su capacidad para integrar diferentes objetivos en un mismo tratamiento. La tecnología permite trabajar sobre la lipólisis abdominal y visceral, reducir la circunferencia del abdomen y los flancos y favorecer la reafirmación muscular y el rejuvenecimiento cutáneo.

A ello se suman los resultados recogidos en el seguimiento de los tratamientos sobre diferentes indicadores metabólicos. La documentación técnica de Drakarian recoge mejoras en parámetros como los triglicéridos, la glucosa, la insulina y la leptina, que permiten valorar la evolución del paciente desde una perspectiva más completa.

Los estudios realizados con esta tecnología incluyen mediciones mediante resonancia magnética, ecografía, bioimpedancia y analíticas bioquímicas, entre otras herramientas de evaluación. De esta forma, el seguimiento no se limita a comprobar los cambios visibles, sino que incorpora también indicadores de la evolución de la composición corporal y de la grasa visceral.

Nuestra filosofía es entender la salud de una manera integral. No se trata simplemente de perder peso, sino de mejorar la composición corporal y contribuir a que las personas se encuentren mejor. Drakarian encaja perfectamente en esta visión porque reúne en una sola tecnología diferentes posibilidades de actuación. Es precisamente lo que buscamos cuando incorporamos una nueva solución a Biomium: que aporte valor real a nuestros pacientes, añade Manuel Soto.

El procedimiento es no invasivo, no requiere cirugía y no precisa un periodo de recuperación, lo que facilita su incorporación a la rutina habitual. Los protocolos se adaptan a las características y objetivos de cada paciente, con una valoración y seguimiento individualizados.

Biomium, siempre a la vanguardia de la tecnología aplicada a la salud

La incorporación de Drakarian responde a uno de los compromisos fundamentales de Biomium: estar siempre a la vanguardia de la tecnología aplicada a la salud, la estética y el bienestar.

Ubicada en Alhaurín de la Torre (Málaga), Biomium es una clínica especializada en salud y estética avanzada que desde 2015 apuesta por la innovación tecnológica y los protocolos personalizados. Dirigida por Manuel Soto, su filosofía se basa en entender la salud como un concepto multifactorial que requiere la combinación de diferentes profesionales, disciplinas y tratamientos para conseguir un bienestar integral.

A través del Método Biomium, la clínica integra soluciones como la Medicina Hiperbárica, el biotraje y otras tecnologías médico-estéticas avanzadas, además de tratamientos orientados a la recuperación y el rendimiento personal.

Una apuesta constante por la innovación que tiene un objetivo común: mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar su salud y contribuir a su bienestar y longevidad. Para más información consultar biomiumclinic.com/drakarian-malaga/

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