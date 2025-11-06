Clínica Cenit refuerza su marca en el entorno digital

(Información remitida por la empresa firmante)

A Coruña, 06 de noviembre de 2025.- La clínica coruñesa de rehabilitación y salud apuesta por la innovación y la cercanía al paciente con un nuevo sitio web centrado en sus servicios de podología en Coruña, junto a otras áreas de fisioterapia avanzada y tratamientos no invasivos

Clínica Cenit, referente en diagnóstico y tratamiento de patologías del aparato locomotor, ha lanzado su nueva página web con el objetivo de mejorar su posicionamiento digital y facilitar el acceso a sus pacientes a servicios especializados, entre los que destaca su unidad de podología en Coruña.



El nuevo portal presenta un diseño elegante, moderno, intuitivo y adaptado a dispositivos móviles, donde los usuarios pueden informarse de forma clara sobre los distintos servicios de la clínica. Entre ellos, ocupa un lugar central la podología, con especialidades como la quiropodia, el estudio de la pisada, la biomecánica del pie y el tratamiento de patologías comunes como fascitis plantar, espolón calcáneo o problemas derivados del calzado.



Informar al paciente como eje estratégico

Con el rediseño digital, Clínica Cenit ayuda a los pacientes a encontrar información detallada sobre técnicas avanzadas y procedimientos seguros que evitan, siempre que es posible, intervenciones invasivas. El objetivo es ofrecer soluciones eficaces para mejorar la salud del pie y la calidad de vida de cada paciente.



Una de las novedades más destacadas es el apartado dedicado al "Estudio de la pisada" y la sección de "Patología del pie & Biomecánica", que permiten al paciente identificar las causas de sus molestias, conocer los tratamientos disponibles y reservar cita de forma cómoda desde cualquier dispositivo. Todo ello bajo la filosofía de evitar intervenciones invasivas siempre que sea posible, apoyándose en tecnologías avanzadas y procedimientos terapéuticos seguros.



Experiencia y cercanía al servicio de la salud del pie

Cenit combina un equipo de profesionales con alta especialización en fisioterapia, rehabilitación y podología, con una trayectoria centrada en aliviar el dolor, mejorar la función y devolver calidad de vida. Su enfoque personalizado, profesional y humano se refuerza con esta renovación digital, ya que la web ahora comunica mejor su compromiso: acompañar al paciente a lo largo del proceso, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento, especialmente en patologías del pie.



Una web diseñada pensando en el paciente

El nuevo sitio web de Clínica Cenit no solo mejora la estética, sino también la experiencia de usuario: navegación fluida, estructura clara y contenidos informativos sobre cada servicio. También se pone en valor la transparencia de esta información: explicaciones comprensibles, unidades especializadas bien descritas y una presencia digital coherente con una clínica moderna que usa alternativas terapéuticas punteras.



Desde el equipo de Clínica Cenit exponen que, entre sus valores, está el poner siempre al paciente en el centro. Y así lo demuestran con esta nueva web, dirigida a que aquellos que sufren molestias en los pies sepan que pueden contar con ellos como una solución experta, acceisble y cercana.



Con esta apuesta por lo digital, Clínica Cenit refuerza su posición como referente en medicina física en A Coruña, mejorando su visibilidad en internet y facilitando que más personas accedan a tratamientos especializados para el cuidado del pie.





