Clínica Cloe abre su nueva clínica dental en La Moraleja

Instalaciones de Clínica Cloe La Moraleja - Clínica Cloe

(Información remitida por la empresa firmante)

Clínica Cloe acaba de abrir su segunda clínica dental premium en la Comunidad de Madrid

Madrid, 8 de junio de 2026.- La Moraleja y otras zonas residenciales del norte de Madrid se han convertido en un punto de referencia para muchas familias y residentes internacionales que buscan servicios más personalizados y exclusivos. Esa evolución también se está notando en el sector sanitario y, en especial, en las clínicas dentales.



Cada vez son más los pacientes que priorizan factores como la atención cercana, la tecnología avanzada o la posibilidad de comunicarse en su idioma durante el tratamiento. En ese contexto surge Clínica Cloe La Moraleja, un nuevo espacio dental ubicado en Alcobendas que busca adaptarse a ese perfil de paciente internacional y familiar tan característico de la zona.



La clínica está situada en la calle Estafeta 2, muy cerca de urbanizaciones como El Encinar, Fuente del Fresno o Santo Domingo, y nace con una propuesta centrada en la odontología avanzada y la experiencia del paciente.



Tratamientos dentales personalizados con atención multilingüe

Uno de los aspectos diferenciales de Clínica Cloe La Moraleja es su enfoque internacional y la personalización de los tratamientos según las necesidades de cada paciente. Para muchos residentes extranjeros, la posibilidad de contar con un English speaking dentist es un factor importante a la hora de elegir clínica dental. Por ello, el centro ofrece atención en varios idiomas, entre ellos inglés, francés, alemán, portugués, italiano y neerlandés, algo especialmente valorado por los pacientes internacionales que viven en La Moraleja y alrededores.



El equipo trabaja bajo estándares inspirados en el modelo norteamericano, apostando por una atención más cercana y adaptada a pacientes que buscan sentirse acompañados durante todo el tratamiento. Este enfoque ha convertido a la clínica en un espacio cada vez más reconocido dentro de la comunidad internacional asentada en Madrid.



El centro reúne especialistas en distintas áreas de la odontología, como ortodoncia invisible, odontología estética, implantología, odontología general, odontopediatría, periodoncia y endodoncia. Con más de 30 años de experiencia en odontología avanzada, el objetivo de la clínica es ofrecer diagnósticos más precisos y planes de tratamiento personalizados para cada caso.



Además, Clínica Cloe apuesta por una experiencia clínica más humana, donde el acompañamiento al paciente y el trato exclusivo tienen un papel fundamental durante todo el proceso.



Especialistas en ortodoncia invisible en La Moraleja

La ortodoncia invisible y la estética dental continúan ganando protagonismo dentro del sector odontológico, especialmente entre pacientes que buscan soluciones más discretas y cómodas.



En este contexto, Clínica Cloe La Moraleja cuenta con especialistas en Invisalign y Diseño Digital de Sonrisa, dos de los servicios con mayor demanda actualmente dentro de la odontología avanzada.



La clínica dispone además de certificaciones como Invisalign Diamond Provider y Platinum Provider, reconocimientos que suelen concederse a centros con amplia experiencia en este tipo de tratamientos y un elevado volumen de casos realizados.



El objetivo del centro es combinar salud y funcionalidad, apoyándose en la tecnología digital y en una planificación más precisa de los resultados.



La Moraleja, una zona estratégica para clínicas dentales premium

La apertura de nuevas clínicas dentales en La Moraleja también refleja la evolución que está viviendo esta exclusiva zona de la Comunidad de Madrid en los últimos años. El aumento de residentes internacionales y familias que buscan servicios más especializados ha impulsado la demanda de este tipo de espacios premium.



Además de su perfil residencial, La Moraleja se ha consolidado como una de las zonas mejor conectadas del norte de Madrid, con acceso directo a la A-1 y buena conexión con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Plaza de Castilla y el centro financiero de la capital.



En este contexto, cada vez más clínicas y centros especializados apuestan por instalarse en Alcobendas y La Moraleja para ofrecer tratamientos dentales avanzados.

Contacto

Nombre contacto: Clínica La Moraleja

Descripción contacto: Clínica Cloe

Teléfono de contacto: +34 91 737 74 59



