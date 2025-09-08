Clínica Dentomedic León apuesta por el escáner dental frente a la impresión dental tradicional

(Información remitida por la empresa firmante)

Beneficios de la impresión digital: cómo el escáner dental garantiza el éxito en una clínica dental de León

Madrid, 08 de septiembre de 2025.-

Las impresiones dentales son una herramienta fundamental para los dentistas. Gracias a ellas, pueden realizarse tanto procedimientos dentales como análisis de casos.



Tradicionalmente, la impresión dental se realizaba con una pasta llamada alginato, la cual podía ser algo incómoda para el paciente. Sin embargo, en Dentomedic León han reemplazado los métodos tradicionales por tecnología de vanguardia, utilizando el escáner dental para tomar impresiones, garantizar el éxito y mejorar la comodidad de sus pacientes.



Confort para el paciente y precisión

Uno de los mayores inconvenientes de la impresión dental convencional es la sensación que produce el alginato. Esta pasta ligeramente gomosa puede causar sensación de ahogo y náuseas en algunos pacientes, transformándose en una experiencia poco placentera.

Como consecuencia, se desarrolló el escáner dental, un aparato pequeño que permite crear una réplica 3D de la cavidad bucal en un ordenador. Esto es posible mediante una cámara, diversos sensores y rayos de luz que captan la información y la digitalizan.



Debido a que el escáner dental no entra en contacto con los dientes ni es introducido hasta la porción más posterior de la boca, es posible evitar todo tipo de sensaciones desagradables, al mismo tiempo que se obtiene una impresión dental de gran detalle.



Flujo de trabajo mejorado

Otro beneficio de la impresión dental mediante el uso de escáner intraoral es un flujo de trabajo optimizado, una ventaja que beneficia tanto al paciente como al dentista.



Cuando se toma una impresión dental con alginato, es necesario vaciarla en yeso para obtener un duplicado de los dientes. Además, es necesario esperar a que el yeso endurezca antes de sacarlo del molde, y si hay algún defecto en la impresión, muchas veces el paciente debe acudir a otra cita para repetirla, lo cual retrasa el tiempo del tratamiento.



Por otro lado, el escáner dental genera la imagen 3D de la boca en tiempo real. Esto le permite que el dentista en León pueda corregir inmediatamente cualquier imperfección y realizar los ajustes necesarios.



Gracias a la digitalización del flujo de trabajo, actualmente la impresión dental se produce en un ordenador, el dentista puede enviar el archivo inmediatamente al laboratorio dental para comenzar a trabajar en el caso. Esto permite ahorrar tiempo valioso al profesional al evitar desplazamientos y otros detalles de logística.



Dentomedic León: mejorando la experiencia de los pacientes mediante odontología digital

Existen numerosos estudios comprobando la eficacia y beneficios del escáner dental en la práctica diaria. De hecho, una investigación de la ADA (American Dental Association) reveló que en el año 2021, el 53% de los dentistas estadounidenses habían comenzado a usar escáner dental para tomar impresiones debido a sus ventajas.



Por ello, los dentistas están capacitados en el uso del escáner dental para brindar una mejor calidad de trabajo.



En Dentomedic León quieren ayudar a sus pacientes a solucionar sus problemas dentales de forma rápida, cómoda y sencilla, utilizando la odontología digital como su mejor aliado.



