Clínica Jacobovski consolida su proyecto capilar tras un año en Passeig de Gràcia

Clínica Capilar Jacobovski Barcelona - GMEDIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre

Con más de 1.500 intervenciones realizadas, la clínica capilar concentra su actividad en medicina y cirugía capilar, con especialización en trasplante mediante técnica FUE. La preservación de la zona donante, el cuidado de las unidades foliculares y el diseño individualizado marcan una metodología pensada para cada paciente y para la evolución futura de su alopecia

La clínica capilar dirigida por el Dr. Bruno Jacobovski cumple un año de actividad en su sede de Passeig de Gràcia 54, en Barcelona, un hito que consolida la trayectoria de este proyecto médico especializado en salud capilar.



Durante este primer año, el centro ha superado las 1.500 intervenciones, centrando su actividad en medicina y cirugía capilar, con especial foco en el trasplante capilar mediante técnica FUE.



La metodología del centro se sustenta en tres pilares: la preservación de la zona donante, el cuidado meticuloso de las unidades foliculares y un diseño individualizado para cada paciente, un enfoque orientado no solo al resultado inmediato, sino también a la evolución futura de la alopecia de cada persona.



Hace un año, el proyecto del Dr. Bruno Jacobovski inició su etapa actual en Passeig de Gràcia, 54, bajo la identidad de Clínica Jacobovski. Desde esta sede, el equipo desarrolla su actividad en medicina y cirugía capilar y refuerza una trayectoria construida especialmente alrededor del paciente.



La etapa actual no parte de cero. El Dr. Bruno Jacobovski supera las 1.500 intervenciones y ha desarrollado buena parte de su práctica con la técnica FUE.



Esa experiencia ha ido definiendo un criterio en el que el número de folículos no es el único dato que importa. Antes de plantear una cirugía se estudia el patrón de alopecia, las características del cabello y el margen que ofrece la zona donante a medio y largo plazo.



En cirugía capilar hay un límite que condiciona todo el tratamiento: la zona donante.



Los folículos disponibles son un recurso finito y una extracción excesiva puede afectar a la densidad posterior y reducir las opciones del paciente si la pérdida de cabello continúa avanzando.



Por eso, la extracción se distribuye según las características de cada caso, buscando aprovechar el cabello disponible sin comprometer innecesariamente esa reserva.



Sobre esa base se organiza el procedimiento de injerto capilar en Barcelona. Las unidades foliculares se extraen, preparan, conservan e implantan con especial atención a su manipulación y a las condiciones que favorecen su supervivencia.



La búsqueda de mayor precisión también ha llevado al Dr. Bruno Jacobovski a desarrollar, a través de BJ Instruments, instrumental específico para distintas fases de la cirugía.



La otra parte del resultado se decide en la zona receptora.



La línea frontal, la dirección de crecimiento, la distribución y la densidad deben adaptarse al cabello existente, a la fisonomía y a la evolución prevista de cada paciente.



La naturalidad, por tanto, no depende únicamente de cuántos folículos se implanten, sino de dónde se colocan, cómo se distribuyen y de qué manera el diseño se integra con el conjunto.



Con este enfoque, Clínica Jacobovski cierra su primer año de andadura con una identidad de marca consolidada, bajo la dirección médica del Dr. Bruno Jacobovski. El cambio de sede ha ido acompañado de una renovación de la identidad corporativa, que incluye un cambio de dominio, antes drbrunojacobovski.com y ahora https://clinicajacobovski.es/



La clínica mantiene su foco en la medicina y la cirugía capilar: resolver la necesidad actual del paciente sin perder de vista lo que puede necesitar en el futuro.





Contacto

Nombre contacto: Dr. Bruno Jacobovski

Descripción contacto: Clínica Jacobovski

Teléfono de contacto: +34 667 773 158