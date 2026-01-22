Clínica MHS lidera el tratamiento con Estimulación Magnética Transcraneal en el norte de España - Clínica MHS

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Con sedes estratégicas en Bilbao, Santander, Oviedo y Pamplona, Clínica MHS integra neuronavegación de alta precisión y los protocolos de mayor evidencia científica para abordar la depresión resistente, el TOC, adicciones y otros trastornos neurológicos y psiquiátricos.

La medicina avanzada ha encontrado un nuevo referente en el área cantábrica y Navarra. La Clínica MHS, consolidada como la red de centros de neuromodulación no invasiva más puntera de la región, está transformando la vida de pacientes con patologías neurológicas y psiquiátricas complejas. A través de la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT/TMS), una técnica no invasiva, ambulatoria y sin efectos secundarios sistémicos, la clínica ofrece una respuesta eficaz donde la farmacología tradicional ha fallado.

El Protocolo Stanford: Vanguardia en depresión resistente

Uno de los pilares de Clínica MHS es la implementación del revolucionario Protocolo Stanford (SAINT/SNT) para el tratamiento de la depresión resistente a fármacos. Este método, que cuenta con Evidencia A (el máximo nivel de respaldo científico internacional), ha demostrado tasas de remisión de hasta el 90% en tiempos récord en el estudio original, ofreciendo una solución real a quienes no han obtenido respuesta con antidepresivos convencionales.

La clave del éxito en las sedes de Bilbao, Santander, Oviedo y Pamplona reside en el uso de protocolos con alto nivel de evidencia y la neuronavegación de alta precisión. Mediante un mapeo cerebral individualizado, los especialistas de MHS localizan con exactitud milimétrica la zona de la corteza prefrontal dorsolateral que requiere estimulación. Esta neuronavegación robotizada asegura que los pulsos magnéticos impacten exactamente en el objetivo terapéutico, optimizando la neuroplasticidad y restaurando el equilibrio neuroquímico de forma inmediata.

El futuro del Alzheimer: Investigación sobre el Precúneo y Giacomo Koch

Más allá de los tratamientos aprobados para la depresión, el TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) y las adicciones. Una de las líneas de estudio de mayor relevancia mundial en este campo, es la liderada por el prestigioso neurólogo Giacomo Koch, cuyos hallazgos han marcado un antes y un después en la comprensión de la neurodegeneración.

El foco de estas investigaciones es el Precúneo, una de las primeras estructuras cerebrales en mostrar hipometabolismo y depósito de placas amiloides, incluso años antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos del Alzheimer. Actualmente, existe un proceso de estudio riguroso que analiza cómo la neuronavegación de alta precisión permite aplicar campos magnéticos directamente sobre esta zona para restaurar la conectividad funcional.

No se trata solo de paliar síntomas, sino de intervenir directamente en la plasticidad sináptica. Los futuros beneficios que se vislumbran en este campo son ambiciosos, destacando especialmente:

El frenado del deterioro cognitivo en etapas críticas.

La mejora de la autonomía funcional y la calidad de vida del paciente.

La preservación de redes neuronales esenciales para la memoria.

Patologías con evidencia A: Dolor crónico e ictus

La versatilidad tecnológica de Clínica MHS permite tratar patologías donde la Estimulación Magnética Transcraneal ya cuenta con un nivel de Evidencia A:

Dolor neuropático crónico: La neuromodulación actúa sobre los circuitos del dolor en el cerebro, logrando una reducción significativa del sufrimiento en pacientes con fibromialgia o neuralgias que no ceden ante analgésicos.

Rehabilitación de ictus motores: Tras un accidente cerebrovascular, la ventana de recuperación es crítica. Clínica MHS utiliza la EMT para potenciar la rehabilitación motora post-ictus, ayudando al cerebro a crear nuevas rutas neuronales que devuelven la movilidad y la funcionalidad a los miembros afectados.

Un referente en Bilbao, Santander, Oviedo y Pamplona

La expansión de Clínica MHS responde a una necesidad creciente de tratamientos de salud mental y neurología de alta especialización en el área cantábrica y Navarra. Cada una de sus sedes está equipada con tecnología de grado hospitalario y dirigida por expertos en neuromodulación.

La Estimulación Magnética Transcraneal es un procedimiento aprobado por la FDA y la CE. Al ser una técnica que no requiere anestesia ni hospitalización, los pacientes de Clínica MHS pueden retomar su vida diaria inmediatamente después de cada sesión. "Nuestro objetivo no es solo tratar síntomas, sino acompañar en el sufrimiento a las personas y rehabilitar los circuitos de los cerebros", afirman desde la dirección médica del centro.

